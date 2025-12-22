Dopo il "patriarca", un Poeta che mette in rima la leggerezza

Nel basket, come in certe storie di eredità familiari, a volte il vecchio patriarca deve farsi da parte perché la casata riprenda vita. È più o meno quello che è successo all’Olimpia Milano quando, a fine novembre, Ettore Messina ha deciso di passare la mano a Giuseppe Poeta, quarantenne con l’entusiasmo del sole in tasca. Messina ha accumulato trofei come medaglie di guerra, ma negli ultimi tempi Milano sembrava intrappolata in una routine un po’ stanca con risultati che arrancavano e uno spogliatoio che non brillava più. Poi arriva Poeta, promosso in anticipo dal ruolo di vice e l’atmosfera cambia quasi per magia. Il gioco si fa più veloce, le transizioni diventano armi letali, le rotazioni si allargano e improvvisamente emerge la squadra. Da quel momento l’Olimpia ha preso a correre sul serio. Vittoria convincente contro il Real Madrid all’Allianz Cloud e un collettivo che gira a meraviglia. Poi il derby con la Virtus Bologna tenuto a 63 punti, quasi un messaggio di superiorità difensiva. E ancora il successo sofferto ma preziosissimo a Cantù, dopo un calendario fitto con energie ridotte al lumicino, eppure portato a casa con grinta.

Non tutto è rose e fiori, chiaro e la sconfitta contro il Fenerbahçe ha ricordato che i campioni non fanno sconti, e gli infortuni continuano a tormentare la rosa. Ma il vento nuovo si sente eccome.

Il coach ha alleggerito la pressione, fa divertire i giocatori, ha restituito fluidità a un meccanismo che prima sembrava inceppato. Il pubblico? Entusiasta.

'PP' sta dimostrando che per rivitalizzare un top team serve certamente grande lavoro e altrettanta leggerezza.