La Virtus Bologna riapre la serie scudetto: sconfitta l'Olimpia Milano 69-61

Prima vittoria per la Segafredo Bologna nella serie di finale scudetto con l'EA7 Emporio Armani Milano. Nel debutto sul parquet di casa, le Virtus di Scariolo si è imposta per 69-61 sulla squadra di Ettore Messina, che resta in vantaggio per 2-1.

Il milanese Billy Baron top-scorer dell'incontro con un bottino di 15 punti, seguito dal bolognese Daniel Hackett con 13. Gara-4 in programma venerdì ancora alla Segafredo Arena.

VITTORIA

La Segafredo conduce dall’inizio alla fine, con energia e carattere e si porta a Gara3



Hackett 13, Teodosic 12, Mickey 10, Belinelli 10#AmoreInfinito #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/K8uB8PYHgR — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 14, 2023

La partita

Milano parte meglio, grazie alle triple di Baron, e vola sul 7-13. Bologna risponde con i suoi tiratori, e Teodosic e Belinelli contribuiscono all'immediato pareggio, con primo quarto chiuso in equilibrio quasi perfetto (15-17). Nel secondo periodo le Scarpette Rosse calano in fase offensiva così la Virtus può prendere il largo con la verve di Hackett e Teodosic (29-20). Milano si aggrappa solo a Baron, prima di avere un prezioso contributo da Shields, l'uomo decisivo in gara 2. L'ex Trento accorcia fino al 34-29 di metà gara. Al rientro dall'intervallo sale in cattedra Milos Teodosic, protagonista di un nuovo allungo dei padroni di casa (44-33).

M I L O S T E O D O S I C

Primo per assist nei playoff nella storia della Virtus #AmoreInfinito #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/Dm7WuATpyp — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 14, 2023

I falli di Shields, le palle perse da Napier e i problemi al tiro di Voigtmann fanno preoccupare Messina. Il timeout del coach frutta due triple immediate di Hall, ma la difesa continua a essere ostaggio delle giocate di Bologna. Si entra nell'ultimo quarto con il punteggio di 52-42 e qualche scaramuccia tra Teodosic e Napier. Il copione non cambia: la difesa della Virtus mette la museruola all'Olimpia, ancora troppo discontinua per provare a riavvicinarsi seriamente. Di nuovo Teodosic e Hackett, rientrati in campo, si caricano la squadra sulle spalle: il +12 firmato da Mickey a due minuti dalla fine (65-53) chiude praticamente il match. Con molte seconde linee sul parquet, la partita finisce 69-61. Bologna fa il suo dovere in casa, Milano proverà tra due giorni, venerdì 16 giugno, a costruirsi il primo match-point per gara 5.

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion ne, Belinelli 10, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Hackett 13, Mickey 10, Camara 1, Ojeleye 6, Teodosic 12, Abass, Cordinier 3. Coach: Sergio Scariolo

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Tonut, Melli 9, Baron 15, Napier 7, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2. Coach: Ettore Messina

Arbitri: Mazzoni-Sahin-Borgioni Note: parziali 15-17, 34-29, 52-52. Tiri liberi: Bologna 9/14, Milano 7/11. Nessun uscito per cinque falli

La serie scudetto

Gara 1 - 9/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 92-82 (1-0)

Gara 2 - 11/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-76 (2-0)

Gara 3 - 14/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 69-61 (2-1)

Gara 4 - 16/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano