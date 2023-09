Basta "Un'ora di fervore" a dar senso alla vita

Muriel Barbery, la più giapponese tra le contemporanee scrittrici europee, torna all'Oriente, ripercorrendo la storia di Haru Ueno, padre di Rosa, protagonista del precedente romanzo Una rosa sola. Il risultato è Un'ora di fervore (E/O, pagg. 210, euro 18, traduzione di Alberto Bracci Testasecca).

In Una rosa sola, Rosa, botanica di madre francese, si reca a Kyoto per assistere all'apertura del testamento del padre giapponese mai conosciuto, passando da un atteggiamento di preconcetta ostilità verso il Giappone a una progressiva accettazione che si trasformerà in amore. Esemplare la sua dissacrante battuta sul Ryanji, famoso tempio buddhista della scuola Myoshin-ji, branca della scuola Rinzai del Buddhismo Zen, noto per il karesansui, giardino secco, formato da pietre, ciottoli e muschio, che le appare «una gigantesca lettiera per gatti»... Rosa imparerà che il Giappone è un Paese in cui si soffre molto, ma non ci si fa caso e che, se non siamo pronti a soffrire non siamo pronti a vivere. Suo padre Haru, ricchissimo mercante d'arte, non la conoscerà mai, ma, pure a distanza, farà in modo di donarle la sua parte giapponese, consentendole di ricostituire una piena identità. Così, questa Rosa, botanica che analizza i fiori ma non li guarda, che dimentica le persone perché all'apparenza incapace di coinvolgimenti emotivi, imparerà gradualmente ad apprezzare l'organizzazione nipponica, i cerimoniali, le gerarchie, la bellezza dei giardini, la vita e la morte, uniche cose reali.

Un'ora di fervore è la biografia visionaria e tormentata di Haru, un grande uomo che ha scoperto la nobiltà e la gioia di dare senza ricevere un immediato corrispettivo. Haru che sogna l'altrove, ma è terribilmente giapponese; crede di controllare tutto e tutto gli sfugge. Ossessionato dalla forma, capirà solo alla fine e grazie al sublime poeta etilista Keisuke (l'uomo che non poteva morire) che lo spirito non nasce dalla forma ma questa «è solo la parte visibile dello spirito e il fantasma apparente della sua padronanza». E, soprattutto, che il tempo non è niente, esistono solo i momenti notevoli, tutto il resto è svanito e noi rimaniamo a contemplare i pilastri che emergono dalla nebbia. Un uomo è una solitudine, poi una caduta e una nascita. E vivere anche l'unica ora di fervore che offre la vita, giustifica un'intera esistenza.