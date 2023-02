Le "3 D" del benessere: depurazione, disintossicazione e dieta

Alimentazione irregolare, stress e stile vita poco salutare provocano l'accumulo di tossine e sostanze nocive che si depositano nei tessuti, nei muscoli, nel sangue e nelle articolazioni. Il corpo ne risente e dà i suoi segnali: aumento del peso, gonfiore, stanchezza, mancanza di energia e di concentrazione, problemi gastrici, nervosismo, capelli e pelle spenti. Per riportare il corpo in equilibrio bisogna aiutare il processo fisiologico di eliminazione delle sostanze nocive e tossine in eccesso: per questo è necessario aiutare gli organi depurativi come fegato, reni, polmoni, colon, fegato ed il sistema linfatico seguendo poche e salutari regole. Regole che sarebbe salutare applicare tre o quattro volte all’anno: ecco le più importanti da seguire.

L'acqua, la nostra grande alleata

È l'elemento depurativo naturale per eccellenza e dobbiamo berne almeno 2 litri al giorno. È importante bere senza aspettare di avere sete: in questo modo si stimolano i processi sudoriferi, diuretici e si migliora la funzionalità intestinale. L’acqua aiuta ad eliminare le sostanze di scarto in diversi canali, ed inoltre attiva il metabolismo e mantiene più elastici i tessuti cutanei.

Mangiare in modo salutare

Cibi integrali ed di origine vegetale, come frutta e verdura sono prioritari, perché antinfiammatori e ricchi di vitamine ed antiossidanti. Ma perché il corpo si riequilibri, occorre ridurre al minimo i carboidrati, evitare l'alcool e confort food: è così che il sistema digestivo e intestinale possono "riposarsi" ed il nostro corpo eseguire la sua pulizia, bruciare i grassi e rispristinare le sue funzionalità normali.

Esercizio fisico costante

L’attività fisica consente di eliminare tossine e sostanze nocive attraverso il sudore e la respirazione. Inoltre ottimizza la circolazione sanguigna, riattiva il metabolismo, dona energia e favorisce il rilascio di endorfine che migliorano l'umore. Basta anche solo camminare velocemente per almeno mezz'ora al giorno ma con costanza e regolarità.

Dormire regolarmente

Il sonno è rigenerante e dormire bene riequilibra il corpo. Il sonno permette al nostro organismo di svolgere al meglio tutte le sue funzioni fisiologiche, metaboliche, immunitarie; i nostri ormoni ed il nostro orologio circadiano si stabilizzano, eliminiamo le cellule ossidate e creiamo nuove cellule, incluse le staminali.

Prodotti naturali

La disintossicazione e la purificazione del corpo possono essere supportati da prodotti naturali che supportano l’organismo. Integratori alimentari, con estratti vegetali, vitamine, minerali ed aminoacidi essenziali sono una soluzione naturale per aiutare ed accelerare i processi di depurazione e dieta: per scegliere i prodotti adatti per sé, è importante consultare professionisti ed esperti che possano indicare quali possano sostenere in modo efficace il proprio benessere.

