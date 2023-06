5 consigli per sudare meno in estate

L'estate è ormai esplosa su tutta Italia (dopo essersi fatta attendere un bel po') e con essa anche il caldo con temperature che faticano a scendere anche durante la sera. Per questa ragione sono numerosi i momenti della giornata in cui sudare è molto facile ma, con alcuni accorgimenti, potremo cercare di limitare la sua azione.

Attenzione ai cibi

Molti non ci fanno caso ma una certa alimentazione può aumentare l'azione delle ghiandole sudoripare, come nel caso dei cibi piccanti: specialmente quando fa tanto caldo è bene non esagerare con peperoncino, cibi speziati ma anche insaccati e patatine. Infatti, il nostro organismo per espellere il sale in eccesso attiva la sudorazione. Piuttosto, ci sono alcuni nutrienti che la riducono: è il caso dell'acqua (gli esperti non a caso dicono di bere tanto, l'organismo si idrata), gli alimenti a base di latticini mentre, tra la frutta, sono consigliate banane, anguria, uva e melone.

Limitare la caffeina

Non si può classificare come cibo ma è una sostanza che, quotidianamente, milioni di italiani assumono: tra bevande (coca-cola) e caffé, la caffeina stimola le funzioni del sistema nervoso centrale che in automatico attiva le ghiandole sudoripare. Più caffeina ingeriremo, maggiore sarà il sudore, ecco perché in estate è sicuramente un bene limitarne l'uso.

Gli indumenti adeguati

Potrà sembrare banale ma sono in molti a non vestirsi in maniera adeguata alle temperature, esterne e interne, con indumenti che andrebbero bene per altre stagioni. Ecco perché, come spiegano gli esperti, lino e cotone fanno al caso dell'estate perché sono "freschi" e leggeri. Un altro segreto è indossare abiti traspiranti e larghi così da permettere una maggior aerazione al nostro corpo: meglio evitare quindi vestiti troppo succinti e attillati, giacche e cravatte a meno che non si sia costretti per lavoro o qualche evento particolare.

L'anti-traspirante

Oltre all'uso del deodorante dopo una corretta igiene, l'anti-traspirante può limitare fortemente il sudore nelle giornate più calde: innanzitutto va applicato su pelle asciutta così da poter bloccare in modo efficace l'azione delle ghiandole sudoripare. Per un effetto più duraturo si dovrebbero radere le ascelle e l'applicazione andrebbe fatta di notte quando la temperatura del nostro organismo è più bassa rispetto al giorno.

L'igiene pesonale

Se è vero che passando molte ore fuori casa tra ufficio e altri impegni quotidiani può essere complicato, chi riesce a lavarsi spesso il viso o fare anche più docce durante il giorno, oltre a una sensazione di benessere personale suderà di meno. E poi, tutto ciò è indispensabile per eliminare i batteri accumulatisi sulla pelle nelle ore precedenti.