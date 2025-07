Come abbronzarsi meglio e in sicurezza

Siete pronti a prendere il sole in spiaggia? Secondo uno studio Ipsos per La Roche-Posay, sebbene il 95% degli europei sappia che l'esposizione al sole senza protezione causa il cancro alla pelle e accelera l'invecchiamento cutaneo, il 72% considera l'abbronzatura sinonimo di buona salute e il 61% ritiene che un colorito abbronzato sia più attraente.

Perché dobbiamo proteggerci dai raggi UV

Dal 1992, i raggi ultravioletti (UV) sono stati classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni comprovati per l'uomo, proprio come il tabacco o l'amianto.

Esistono tre tipi di UV:

UVC : estremamente dannosi, vengono completamente filtrati dall'atmosfera e non raggiungono la superficie terrestre.

UVB : responsabili delle scottature, accelerano l’invecchiamento della pelle e favoriscono fortemente lo sviluppo di tumori della pelle;

UVA: rappresentano il 95% della radiazione UV che raggiunge la superficie terrestre. I raggi UVA penetrano nel derma, contribuiscono all'invecchiamento precoce della pelle e aumentano il rischio di cancro della pelle a lungo termine.

I raggi UVA penetrano persino attraverso i finestrini. Un articolo del New England Journal of Medicine riporta il caso di un uomo di 69 anni, camionista da 28 anni, il cui lato sinistro del viso era significativamente più marcato a causa dell'esposizione al sole attraverso il finestrino del camion. Un insegnante londinese e un tassista di New York hanno mostrato asimmetrie simili, con una differenza visibile fino a dieci anni tra il lato esposto e quello non esposto.

Come abbronzarsi in modo intelligente

Essere abbronzati non è un fine in sé. L'abbronzatura è in realtà una reazione difensiva all'aggressione dei raggi UV. I melanociti producono quindi melanina, un pigmento marrone che forma uno schermo naturale sulla superficie della pelle.

Bisogna prestare attenzione: l'abbronzatura non filtra tutti i raggi UV, soprattutto i raggi UVA , che penetrano in profondità nella pelle e possono causare mutazioni genetiche. In breve: per abbronzarsi in modo intelligente, esporsi gradualmente e proteggersi.

Prevenire le scottature solari

Una scottatura solare è un'ustione cutanea. Può essere superficiale (1° grado ) e manifestarsi con rossore, dolore e sensazione di calore, oppure più profonda (2° grado ) e formare vesciche. Questo danneggia il DNA delle cellule della pelle, accentua l'invecchiamento cutaneo e favorisce le mutazioni cellulari. Come misura preventiva, applicate generosamente una crema solare con un fattore di protezione elevato (SPF 50) e ricordarsi di riapplicarla ogni due ore e dopo il bagno. Normalmente, si dovrebbero usare 2 milligrammi di crema per centimetro quadrato di pelle, l'equivalente di una pallina da golf per ogni applicazione. Quindi, un tubetto al giorno! Poiché il prodotto viene spesso condiviso da una famiglia durante una vacanza di 15 giorni, la quantità applicata è sempre insufficiente. Morale: durante le ore di sole più intenso, è meglio stare all'ombra o indossare abiti larghi e a maniche lunghe, un cappello a tesa larga e occhiali da sole!

Aspettare le ore migliori per esporsi

Per abbronzarsi senza scottarsi, evitare l'esposizione al sole tra le 12 e le 16 nelle città metropolitane e tra le 10 e le 14 nelle zone adiacenti. La mattina presto o il tardo pomeriggio, quando i raggi UV sono meno intensi, sono gli orari più sicuri.

Quanto tempo ci vuole per abbronzarsi con una protezione solare SPF 50?

Con la protezione solare 50 ci si abbronza più lentamente, ma in tutta sicurezza. Il risultato: un'abbronzatura graduale e uniforme, senza rossori e dura più a lungo. Qualunque sia il tono della pelle, si può ottenere un'abbronzatura ottimale in venti giorni. Un'abbronzatura ottenuta senza scottature, proteggendosi al contempo, durerà molto più a lungo.

È possibile abbronzarsi se si ha la pelle bianca?

Ad eccezione del fototipo 1 (pelle molto chiara, capelli rossi o biondi, lentiggini), è possibile abbronzarsi anche con la pelle chiara. Poiché la pelle chiara produce meno melanina, è molto più sensibile ai raggi UV. Da qui l'importanza di esporsi in modo molto graduale, privilegiando le ore in cui i raggi UV sono meno intensi e utilizzando un fattore di protezione solare 50+ per evitare scottature.

È utile preparare la pelle al sole?

Sì,soprattutto se si ha la pelle chiara. Alcuni integratori alimentari possono essere utili, ma vanno assunti con cautela. Troppe persone assumono diversi integratori (per pelle, capelli, unghie, ecc.) con il rischio di un sovradosaggio di selenio, che può essere pericoloso per la salute.

Oltre agli integratori alimentari, si può fare scorta anche di alimenti ricchi di beta-carotene (carote, patate dolci, albicocche, spinaci, ecc.

) e licopene (pomodori, anguria): questo stimola delicatamente la produzione di melanina, rafforza le difese naturali della pelle e riduce il rischio di fotodermatite estiva (eritema solare).

Le sedute di abbronzatura UV in una cabina abbronzante andrebbero evitate. Lungi dal preparare la pelle, sono responsabili di un aumento dei melanomi, i tumori della pelle più gravi.