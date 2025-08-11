Allarme botulino, richiamati quattro lotti di due differenti marchi di "Friarielli alla Napoletana"

Dopo qualche giorno di analisi approfondite in laboratorio l'Istituto superiore di sanità ritiene di aver individuato l'ingrediente contaminato dal botulino che avrebbe causato due morti e una decina di intossicazioni a Diamante, comune della provincia di Cosenza. Non sarebbero, pertanto, i broccoli l'alimento incriminato bensì delle confezioni di "Friarielli alla Napoletana", il cui ritiro dagli scaffali dei supermercati è già scattato con la massima urgenza.

Nell'avviso di richiamo si specifica che alla base della decisione del ministero della Salute ci sarebbe il "sospetto rischio di contaminazione da botulino". Nel caso in cui qualcuno abbia già acquistato le confezioni oggetto di richiamo prima dell'intervento del dicastero, è comunque possibile riuscire a individuarle in maniera molto semplice analizzando alcuni dati riportati su di esse.

Come anticipato, si tratta di "Friarielli alla napoletana" venduti in confezioni da 1 chilogrammo e generalmente destinati al mercato di ristoranti e truck. Le conserve sono distribuite con due marchi, ovvero Vittoria e Bel Sapore.

Per quanto concerne le prime, a marchio Vittoria, i lotti sottoposti a richiamo sono il 290425 e il 280325, con data di scadenza fissata rispettivamente al 29 aprile 2028 e al 28 marzo 2028. I prodotti targati Bel Sapore sono individuabili sulla base dei numeri di lotto 280325 e 060325, con scadenza indicata rispettivamente il 20 marzo 2028 e il 6 marzo 2028.

Entrambi i marchi sono prodotti

dall'azienda Ciro Velleca Srl di Amura Stefano, il cui stabilimento si trova al civico 16 di via Cangiani a Scafati, in provincia di Salerno. L'avviso per gli operatori è di ritirare iprodotti rimasti eventualmente in giacenza.