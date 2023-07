Prime Day 2023: scorte di vitamine e integratori in offerta

Proseguono le interessanti offerte degli Amazon Prime Day qui dedicate agli integratori e alle confezioni di vitamine, perfetti per recuperare energia e forza. Un'occasione unica per sfruttare positivamente le tante promozioni tematiche del momento, tutte dedicate ai possessori dell'abbonamento di Amazon Prime.

Come ogni anno l'evento propone una lista interessante di articoli super scontati e innumerevoli occasioni a tempo. Assolutamente da non perdere, come queste dedicate ai migliori prodotti per la salute personale, per fare scorta di integratori per l'organismo, utili anche contro l'afa pressante di questi giorni. Senza dimenticare i tanti kit proposta dedicati alle vitamine, per regolare le funzioni metaboliche e il buon funzionamento quotidiano. Ecco tutte le proposte su Amazon.

Supradyn magnesio e potassio nel comodo formato convenienza

Per contrastare la stanchezza e la spossatezza date dal caldo eccessivo ecco il pack risparmio di Supradyn, nella doppia confezione con 48 bustine. In grado di fornire una ricarica di potassio, magnesio, vitamine B12, B1, B6, acido folico e vitamina C. L'integratore aiuta a reintegrare i sali minerali in caso di sudorazione eccessiva, supportano anche il recupero post sportivo e da stanchezza tipica dei periodi molto afosi, donando energia e benessere. Scopri il prodotto su Amazon.

Ensure Advance l'integratore proteico in polvere con 27 vitamine e minerali

Ecco la comoda confezione al gusto vaniglia di Ensure Advance, utile integratore alimentare con proteine e calcio perfette per il mantenimento di una normale funzione muscolare ma anche per la crescita della massa muscolare. Il mix corposo di 27 vitamine e sali minerali contribusce a fortificare il sistema immunitario, proteggendo il benessere delle ossa e dell'organismo stesso. Scopri il prodotto su Amazon.

Vitamina D3 K2 per proteggere la salute personale

La comoda confezione di Glory Feel consente una ricarica costante di vitamina D3 e K2, per un totale di 200 compresse perfette per sette mesi di benessere. Basta seguire le indicazioni sulla confezione per assumerle nel modo giusto, garantendo così supporto alle ossa, ai denti e regolando anche il metabolismo del calcio. Scopri il prodotto su Amazon.

Multicentrum integratore per donne over 50

Il multivitaminico Multricentrum Donna+ è l'ideale per supportare le esigenze delle donne over 50, grazie a un'ottima offerta di vitamina D per le ossa. Al suo interno anche acido folico, calcio e ferro, magnesio e vitamina A per affrontare adeguatamente il periodo post menopausa. Scopri il prodotto su Amazon.

Per dormire meglio ecco ZZZQuil con melatonina ed estratti di valeriana

Per un sonno rilassante e pacifico ecco l'integratore ZzzQuil Natura contenente melatonina pura, estratti di valeriana, camomilla, vitamina B6 e lavanda. Ben 72 pastiglie gommose al gusto di frutti di bosco, del tutto naturali senza l'aggiunta di aromi artificiali, coloranti, edulcoranti, conservanti, lattosio e glutine. Basta assumere il tutto seguendo le indicazioni sulla confezione. Scopri il prodotto su Amazon.

Una ricarica di Omega-3 con Omegor Vitality 1000

Omega-3 a disposizione grazie alla comoda confezione di Omegor Vitality 1000 contenente 60 capsule facilmente assimilabili. Ognuna contiene fino a 3 volte più omega-3 di altri prodotti più comuni. Un supporto ottimale per il corpo, a base di olio di pesce derivato da pesca sostenibile, in grado di migliorare la pressione sanguigna, preservare il benessere del cuore, assicurare vitalità e regolare i livelli dei trigliceridi. Scopri il prodotto su Amazon.

Compresse vegane di Creatina, l'integratore per l'allenamento

Ecco un prodotto di WeightWorld, la confezione di creatina monoidrata, un integratore perfetto per gli sportivi perché libera energia durante le sessioni ovvero quando la richiesta metabolica è ai massimi livelli. Il pack contiene 270 compresse vegan e senza OMG, perfetto come scorta risparmio per tre mesi. Scopri il prodotto su Amazon.

Science In Sport GO gel energetico isotonico per lo sport

Il gel energetico isotonico di Science In Sport Go contiene un'alta concentrazione di carboidrati, con bassi livelli di zucchero. Un prodotto vegan senza glutine, di supporto per chi fa sport ad alta intensità con i runner e i ciclisti. Le 20 bustine agli aromi naturali sono di facile assimilazione, perfette quale ricarica energetica costante. Scopri il prodotto su Amazon.

Integratore alimentare di vitamina B Be-Total Mind Plus

Be-Total Mind Plus è un valido integratore alimentare a base di vitamine B2, B6, B12, niacina, acido pantotenico e acido folico. Un concentrato di energia contro la stanchezza mentale e fisica durante i periodi di forte stress. La confezione contiene 20 bustine orosolubili al gusto di frutto della passione, senza glutine e con ingredienti naturalmente privi di lattosio. Scopri il prodotto su Amazon.

Cistiflor contro la cistite

Un ottimo rimedio naturale contro la cistite, è Cistiflor a base di D-Mannosio, mirtillo rosso e semi di pompelmo, perfetto anche contro la candida e le infezioni delle vie urinarie. Dona sollievo alle parti più intime liberandole dal fastidio e dal disagio. Scopri il prodotto su Amazon.

