Artrite, quali sport si possono praticare

A tutte le età sono milioni le persone che soffrono di rigidità e gonfiori articolari: le varie tipologie di artrite sono malattie infiammatorie che coinvolgono una o più articolazioni. Oltre ai farmaci prescritti dagli specialisti che valutano caso per caso, è molto importante per i pazienti fare attività sportiva per limitarne i danni e un maggior benessere psico-fisico. Non tutti gli sport, però, sono indicati per chi presenta queste patologie ma la scelta è comunque ampia.

Di cosa si tratta

Prima di passare in rassegna le raccomandazioni degli esperti, ricordiamo che tra le artriti più diffuse ci sono la psoriasica, l'osteoartrite e l'artrite reumatoide: il comune denominatore è l'infiammazione molto diffusa sulle cui cause c'è un'ampia varietà di casistiche, da quelle autoimmuni alle traumatiche ma le artriti possono nascere anche da problemi metabolici o infettivi. Soltanto adeguati esami diagnostici daranno il corretto responso e guideranno l'esperto nella terapia migliore e più efficace.

Perché bisogna fare sport

Non bisogna farsi sopraffare dalla propria condizione anche per aiutare la nostra mente. " L’attività fisica non solo aiuta a migliorare la mobilità articolare e ridurre il dolore, ma contribuisce anche a mantenere un peso corporeo nei limiti, prevenendo gli effetti negativi dell’obesità sull’attività di malattia e sulla risposta alle terapie", ha spiegato al Corriere della Sera il professor Carlo Selmi, responsabile Reumatologia e Immunologia clinica all'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano e docente Humanitas University. " L’esercizio fisico è anche utile nel controllo della depressione, che è un riscontro molto comune nei pazienti con artrite" .

Quali sono i più indicati

Premettendo che deve essere il reumatologo a indicare al paziente quale sport fare e con quali modalità, di sicuro il nuoto non è controindicato, anzi, trattandosi del più completo ha un impatto eccellente " per mantenere il tono muscolare senza impatto negativo sulle articolazioni". Il professor Selmi spiega che bisogna scegliere le discipline che abbiano il minor impatto possibile sulle articolazioni (senza sovraccaricarle) e poter eseguire movimenti controllati. Camminare, ad esempio, è consigliato a tutti perché fa " mantenere la mobilità delle articolazioni e per migliorare la resistenza cardiovascolare" .

Molti non lo sanno e credono che possa essere controindicato ma il ciclismo è uno sport con un impatto molto basso per chi soffre di artrite aiutando i pazienti a migliorare le funzioni cardiopolmonari rinforzando la muscolatura delle gambe. " Anche sulle ginocchia il movimento circolare della pedalata è meno traumatico rispetto agli impatti ripetuti della corsa" . Il boom c'è stato molti anni fa: molto importanti anche yoga e pilates perché migliorano equilibrio, forza muscolare e flessibiltà. " Le tecniche di respirazione e di rilassamento contribuiscono a ridurre lo stress, che può peggiorare i sintomi dell’artrite. Tuttavia è importante che le posizioni siano eseguite in modo controllato e che si evitino movimenti troppo intensi o prolungati che potrebbero stressare le articolazioni" .

Quali evitare

Viceversa tutte le attività che sovraccaricano le

articolazioni e possono nuocere ripetutamente alle articolazioni non sono da fare: correre su superfici dure può far peggiorare i sintomi così come sport di squadra come calcio e basket ma anche individuali come tennis e pugilato.