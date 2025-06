Artrosi, tutti i segnali per riconoscerla

L'artrosi è la distruzione della cartilagine che riveste le articolazioni. Ricordiamo che la cartilagine funge da "ammortizzatore" tra le articolazioni, formando un tessuto molle tra di esse e la perdita di questo cuscinetto causa dolore, rigidità e deformità nelle articolazioni e negli arti interessati.

Questa condizione progredisce con riacutizzazioni durante le quali il dolore si intensifica e nei casi più gravi, il paziente sperimenta una perdita di mobilità e indipendenza. Attualmente, i meccanismi di questo deterioramento sono poco compresi. La malattia peggiora con l'età, lo sforzo e lo stress. Sono implicati anche altri fattori di rischio, come l'ereditarietà e alcune patologie.

L'artrosi è una patologia comune che colpisce quasi 10 milioni di italiani ( uno su sei ). Colpisce il 65% degli over 65 e colpisce principalmente le donne e nonostante colpisca principalmente gli anziani, può manifestarsi anche precocemente.

L'artrosi non è causata da infezione o infiammazione e non deve essere confusa con l'artrite, che è definita come infiammazione delle articolazioni.

Le diverse forme della malattia

Esistono diverse forme di artrosi e variano a seconda della sede:

L'artrosi spinale è la più comune: è generalmente degenerativa e colpisce intorno ai 70 anni. Ne esistono due tipi:

- spondiloartrosi , che è una degenerazione delle articolazioni. È accompagnata da escrescenze sulle articolazioni intervertebrali. La mobilità della colonna vertebrale è compromessa e il paziente soffre di dolore da compressione;

- spondilosi, che è una malattia degenerativa delle vertebre. La malattia è accompagnata da escrescenze dei corpi vertebrali. In uno stadio avanzato, le vertebre finiscono per connettersi tra loro, il che può causare disabilità motoria e dolore radicolare.

L'artrosi digitale colpisce le dita ed è la seconda localizzazione più comune. Può manifestarsi precocemente, a partire già dai 50 anni e portare alla formazione di noduli nelle articolazioni. Si distinguono:

- noduli di Heberden , situati intorno alle articolazioni e che causano deformità delle dita;

- noduli di Bouchard , che si trovano sulle superfici laterali delle dita e sono particolarmente dolorosi.



La rizoartrosi, nota anche come artrosi trapeziometacarpale, è una forma di artrosi che colpisce la base del pollice. È caratterizzata dalla distruzione della cartilagine tra l'osso del polso (trapezio) e l'osso del pollice (primo metacarpo). Questa forma di artrosi può manifestarsi precocemente, a causa di un uso eccessivo di questa articolazione. Colpisce spesso persone che esercitano una professione che richiede manipolazione (radiologo, pianista, scrittore, designer, atleta, ecc.) o che utilizzano eccessivamente lo smartphone o il controller dei videogiochi.

La gonartrosi (osteoartrite del ginocchio) colpisce quasi il 30% delle persone di età superiore ai 65 anni. Può manifestarsi precocemente in caso di sovrappeso, sollevamento ripetuto di carichi pesanti o attività sportiva intensa. In questi casi, è legata all'usura della cartilagine.

La coxartrosi ( osteoartrite dell'anca) è più rara e colpisce poco meno del 10% delle persone over 65. Può avere un'origine degenerativa o essere secondaria a un'anomalia morfologica dell'anca come displasia o lussazione congenita.

L'osteoartrite del ginocchio e dell'anca è la più invalidante perché colpisce le grandi articolazioni che sostengono il peso del corpo. Possono essere colpite anche tutte le altre articolazioni, ma meno comunemente sono colpite la spalla, il gomito, il polso e la caviglia.

Perché abbiamo l'artrosi?

Le cause dell'artrosi non sono ancora chiare; questa degenerazione della cartilagine articolare potrebbe derivare da una combinazione di diversi fattori. Si verifica spesso quando la cartilagine che ricopre le superfici ossee delle articolazioni non possiede più le sue qualità originali di flessibilità, elasticità e scorrevolezza.

Artrosi: identificati i geni coinvolti in un ampio studio

In uno studio scientifico pubblicato nell'ottobre 2021 sulla rivista Cell e condotto su oltre 826.000 persone, di cui oltre 117.000 affette da osteoartrite, i ricercatori riferiscono di aver identificato geni coinvolti nella malattia. Più precisamente, hanno scoperto 52 varianti genetiche che non erano precedentemente associate all'osteoartrite . In totale, il team ha studiato 11 tipi di osteoartrite, identificato 100 loci (posizioni sui cromosomi) e quindi è arrivato a 77 geni collegati alla malattia.

La buona notizia è che alcuni farmaci che mirano ai geni interessati sono già in uso, ma per curare altre malattie .Questo significa che la strada per arrivare a farmaci in grado di rallentare l'artrosi è più breve di quanto si potrebbe presupporre. I geni in questione svolgono un ruolo nello sviluppo del tessuto osseo e cartilagineo, nella funzione neuronale, nell'infiammazione e nella risposta immunitaria. Alcuni dei geni identificati mostrano anche una correlazione tra osteoartrite e dolore e questo potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi dell'artrosi, per i quali la vita quotidiana può essere molto debilitante.

Quali sono i fattori di rischio?

I fattori che favoriscono la malattia sono:

Età : l'osteoartrite colpisce il 3% delle persone sotto i 45 anni, il 65% di quelle sopra i 65 anni e l'80% di quelle sopra gli 80 anni

Persone con una storia familiare di artrosi

Essere sovrappeso (obesità) che esercita pressione sulle articolazioni

Diabete

Uso eccessivo delle articolazioni: sollevamento frequente di carichi pesanti, sport intensi o allenamenti mal eseguiti, movimenti ripetitivi, ecc.

Persone che soffrono di deformità ossee : displasia o lussazione delle anche, ginocchio varo, ginocchio valgo, ecc.

Traumi articolari (distorsione, frattura , lussazione, ecc.)

Stile di vita sedentario: riduce il tono e la massa muscolare che protegge lo scheletro. Riduce anche l'afflusso di sangue, con conseguente scarsa ossigenazione della cartilagine

Indossare tacchi alti (osteoartrite del ginocchio);

Alcune malattie articolari come la gotta o l'artrite reumatoide .

Quali sono i sintomi dell'artrosi?

L'artrosi causa dolore progressivo e inizialmente, si manifesta principalmente dopo uno sforzo (sollevamento di carichi pesanti) e si attenua con il riposo. In seguito, può diventare costante. Spesso al risveglio o dopo un periodo di riposo (rigidità iniziale) si avverte rigidità nelle articolazioni colpite, che però migliora con il movimento.

Possono comparire anche altri segni:

ipersensibilità al dolore (in caso di leggera pressione);

fastidio alle articolazioni quando cambia la temperatura;

gonfiore dell'articolazione ;

una limitazione dei movimenti ;

una perdita di flessibilità ;

sfregamento o schiocco delle articolazioni ;

una deformazione delle articolazioni colpite (cambiamento nella posizione delle ossa: gambe arcuate o ginocchia valghe);

la comparsa di escrescenze ossee ( osteofiti chiamati anche becchi di pappagallo ) a livello dell'articolazione.

Per escludere una malattia reumatica (artrite reumatoide, ecc.) è necessaria una rapida consultazione con un medico.

L'evoluzione dell'artrosi

L'artrosi è una malattia incurabile ed irreversibile . La progressione della malattia è imprevedibile: a volte è improvvisa e può causare disabilità in meno di 5 anni. A volte progredisce così lentamente che la qualità della vita e la mobilità del paziente rimangono intatte. La malattia progredisce attraverso riacutizzazioni dolorose . Questi attacchi possono essere accompagnati da infiammazione articolare e al di fuori di queste fasi dolorose, il paziente attraversa periodi di calma durante i quali il dolore è più acuto. Si raccomanda di mantenere una regolare attività fisica durante questi periodi di remissione e si raccomanda il riposo durante le riacutizzazioni.

Quali consigli di prevenzione?

È difficile prevenire e prevedere l'insorgenza dell'artrosi. Per ridurre i rischi, si raccomanda di:

In caso di artrosi familiare , far monitorare il proprio bambino da un medico fin da piccolo, per evitare una dolorosa artrosi in età adulta

Rilevazione precoce di alcune anomalie articolari congenite

Perdere peso perché l'obesità (o il sovrappeso) è un fattore che favorisce lo sviluppo dell'osteoartrite nelle anche e nelle ginocchia

Praticare regolarmente attività fisica;

Adottare uno stile di vita sano;

Evitare sport intensi;

Evitare di trasportare regolarmente carichi pesanti;

Evitare movimenti ripetitivi;

Curare le malattie articolari;

Evitare l'uso eccessivo di smartphone o controller di videogiochi (per prevenire l'artrite del pollice)



Quali test fare?

Per diagnosticare l'artrosi il medico generalmente esegue un esame clinico che comprende domande e manipolazioni/palpazioni.

La diagnosi è confermata da una radiografia che mostra i segni caratteristici dell'artrosi (osteofiti, pizzicamento articolare , condensazione dell'osso sotto la cartilagine, geodi nell'osso, ecc.). Gli esami del sangue non possono stabilire la diagnosi di artrosi. Il medico può prescrivere esami del sangue per escludere altre patologie articolari. In caso di gonfiore articolare , può essere eseguita anche una puntura del liquido articolare.

Come curare l'artrosi:

Misure igieniche e dietetiche

Se è legata a uno stile di vita scorretto , si consiglia di cambiare le proprie abitudini

Praticare regolarmente attività fisica (circa 20-30 minuti al giorno)

Perdere peso se sovrappeso o obesi

Si raccomanda di modificare le proprie abitudini alimentari e di mantenere un equilibrio acido-base. Gli alimenti acidificanti (carni: uova, carne, prosciutto, latticini, formaggi, grassi cotti, cereali raffinati, ecc.) devono essere bilanciati da un abbondante consumo di frutta e verdura

Interrompere l'attività causale: sport intensivo, sollevamento di carichi pesanti, movimenti ripetitivi, ecc.

Trattamento farmacologico per l'artrosi

Antidolorifici: il paracetamolo è prescritto come trattamento di prima linea per l'osteoartrite. È efficace nell'osteoartrite lieve o moderata. Altri farmaci a base di codeina possono essere somministrati in caso di dolore persistente .

Antinfiammatori: vengono prescritti quando gli antidolorifici falliscono. Questi sono:

- FANS : ibuprofene, ketoprofene, naprossene. I FANS possono causare molti effetti collaterali ( in particolare digestivi) e non dovrebbero essere assunti per lunghi periodi;

- farmaci antinfiammatori non steroidei che sono inibitori selettivi della Cox-2 (o coxib). Sono riservati alle persone il cui rischio di complicazioni gastrointestinali è più elevato e il cui rischio di malattie cardiovascolari è basso;

- antinfiammatori locali: sono disponibili in forma di gel o crema e vengono applicati sull'articolazione dolorante.

Le iniezioni di corticosteroidi sono riservate ai pazienti la cui mobilità è compromessa o il cui dolore non è più alleviato dai trattamenti orali. È possibile somministrare solo da 2 a 4 iniezioni di corticosteroidi all'anno. Sono relativamente efficaci e i loro effetti non sono immediati.

Iniezioni di acido ialuronico: in caso di artrosi dell'anca o del ginocchio, le iniezioni di acido ialuronico possono anche alleviare il dolore e migliorare la mobilità.

In alcuni casi vengono prescritti anche la glucosamina o la condroitina.

Trattamento chirurgico dell'artrosi

In caso di resistenza dei sintomi ai farmaci o di significativa perdita di mobilità, si possono effettuare interventi:

L'artroscopia rimuove eventuali detriti dalla cartilagine e dalle ossa.

Interventi chirurgici per correggere escrescenze e deformità ossee o articolari.

Inserimento di protesi chirurgica : viene eseguito come ultima risorsa. Consiste nel posizionamento di una protesi in metallo o plastica al posto dell'articolazione dolorante. Questa procedura è più comune sulle anche .

Approcci complementari

In caso di osteoartrite del collo ( spondilite cervicale ) si consiglia di indossare un collare cervicale in morbida schiuma.

L'uso di solette ortopediche , stecche e camminare con un bastone possono dare sollievo nei casi di osteoartrite del ginocchio o dell'anca.

La fisioterapia aiuta a mantenere la funzionalità delle articolazioni.

Medicinali alternativi per l'osteoartrite

Nel complesso, il termalismo può essere benefico.

Possono rivelarsi utili strumenti anche la mesoterapia (iniezioni di prodotti localizzate nella pelle o sulla pelle) e l'agopuntura (inserimento di aghi in diverse parti del corpo), anche l'omeopatia, la fitoterapia, l'aromaterapia e la naturopatia possono alleviare alcuni sintomi dell'osteoartrite.