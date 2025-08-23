Astenia: da dove deriva questa stanchezza e come trattarla?

L'astenia è uno stato di stanchezza anomala che persiste nonostante il riposo: "la stanchezza è naturale quando è legata alla mancanza di sonno, all'aumento delle nostre attività (lavoro, sport, ecc.) o a seguito di un evento stressante. È invece patologica quando diventa permanente, prolungata nel tempo e non scompare nonostante il riposo.

L'astenia può essere transitoria o cronica quando dura più di 6 mesi. L'astenia è una condizione diffusa: in Italia dal 10 al 25% delle persone che consultano un medico di base lamentano stanchezza persistente e dal 6 al 7% di queste consultazioni sono motivate esclusivamente da questo sintomo. Le donne sembra che siano le più colpite.

Da dove proviene questa stanchezza anomala e persistente?

La normale stanchezza è una reazione alla mancanza di sonno, all'attività intensa, a interventi medici o chirurgici o persino a emozioni come lo stress . A volte la stanchezza è legata a una malattia virale infettiva (come l'influenza, la mononucleosi , ecc.), a una malattia batterica ( malattia di Lyme , tubercolosi, ecc.) o a una malattia parassitaria ( tenia , echinococcosi, ecc.).

In questi casi, lo stato astenico è normale e migliora con il riposo e il trattamento della patologia infettiva.

Cause di astenia

L'astenia è uno stato patologico di affaticamento che non migliora con il riposo. Può essere dovuto a malattie o disturbi cronici, sia fisici che psichiatrici, ma anche a fattori estrinseci come farmaci, consumo di alcol o droghe, intossicazioni, ecc.

Un disturbo psichiatrico

L'astenia è uno dei sintomi della depressione. Quest'ultima è accompagnata da altri sintomi depressivi, come tristezza, perdita di appetito, perdita di interessi ed entusiasmo generalizzato. Questa astenia depressiva si manifesta spesso al risveglio.

Quali sono i principali segnali della depressione?

L'astenia si riscontra anche in alcuni disturbi d'ansia, come il disturbo d'ansia generalizzato (DAG) (caratterizzato da preoccupazioni eccessive e quasi permanenti) o il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) (che si traduce in una moltitudine di ossessioni e comportamenti compulsivi chiamati "rituali"). L'ansia e le ruminazioni mentali sono estenuanti per i pazienti. Paradossalmente, i disturbi d'ansia possono talvolta inibire i pazienti che hanno difficoltà ad agire: le persone ansiose possono talvolta trovarsi in una forma di indecisione con un eccessivo investimento della mente, che li esaurisce.

I disturbi alimentari causano anche stanchezza, dovuta a malnutrizione, comportamenti di privazione/restrizione o condotte di eliminazione come vomito, iperattività fisica o uso di lassativi o diuretici.

Assunzione di determinati farmaci

Ansiolitici, ipnotici e neurolettici possono esporre al rischio di sonnolenza, a seconda del dosaggio somministrato e della sensibilità individuale. Altri farmaci che causano sedazione includono diuretici , antistaminici, analgesici, interferoni o alcuni antipertensivi.

Farmaci e stanchezza: quelli che la alleviano, quelli che la causano

Una condizione cronica:

una malattia infettiva cronica (HIV, epatite cronica , malattia di Lyme, tripanosomiasi africana umana o malattia del sonno, ecc.);

uno stato di carenza (in particolare l'anemia sideropenica );

un cancro ;

una malattia autoimmune (lupus, malattia infiammatoria cronica intestinale o IBD, ecc. );

una malattia neurodegenerativa ( sclerosi multipla , morbo di Alzheimer, ecc.);

una malattia respiratoria ( BPCO , asma grave);

Malattie renali, disturbi endocrini (diabete, ipotiroidismo )...

Sindrome da stanchezza cronica (CFS) o encefalomielite mialgica

La sindrome da stanchezza cronica (CFS), nota anche come encefalomielite mialgica, è definita come un insieme di sintomi di esaurimento intenso e pressoché permanente che si manifestano senza una ragione apparente o una patologia sottostante. È stata riconosciuta come una grave malattia neurologica dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1992. È caratterizzata da uno stato di stanchezza cronica intensa che dura più di 6 mesi.

Nessun test biologico o di diagnostica per immagini può stabilire la diagnosi. Un esame clinico, che rileva i sintomi e l'assenza di patologie sottostanti, è sufficiente per confermare la malattia.

Questa condizione è talvolta considerata un disturbo neurologico e talvolta un disturbo psicologico. Non è raro che la malattia venga trattata in psichiatria, identificandola come uno "stato pseudo-depressivo". Tuttavia, diversi studi indicano un'origine ormonale, immunitaria, muscolare o persino tossicologica. Attualmente non esiste un trattamento specifico per la malattia. La gestione è sintomatica e multidisciplinare.

Altre possibili cause

un disturbo del sonno (insonnia, parasonnia, bruxismo notturno , apnea notturna , ecc.);

consumo di sostanze quali alcol o stupefacenti ;

avvelenamento cronico da piombo o monossido di carbonio ;

fibromialgia ;

uno squilibrio ormonale (sindrome premestruale, gravidanza, ecc.).



Quali sono i fattori di rischio?

I fattori di rischio per l'astenia sono i danni causati da:

un disturbo psichiatrico (depressione, disturbo d'ansia generalizzato, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi alimentari, ecc.);

una malattia cronica (HIV, cancro, lupus, malattia infiammatoria intestinale o IBD, sclerosi multipla, epatite cronica, ecc.);

sindrome da stanchezza cronica (CFS) ;

fibromialgia ;

un disturbo del sonno (insonnia, parasonnia , ecc.);

Altri fattori estrinseci possono scatenare uno stato di astenia:

il consumo di alcol e/o droghe ;

avvelenamento da piombo ( saturnismo ) o avvelenamento da monossido di carbonio ;

sconvolgimenti ormonali (sindrome premestruale, gravidanza, menopausa);

assunzione di determinati farmaci (antidepressivi, ansiolitici, neurolettici, ipnotici, antistaminici, ecc.).

Quali sono i sintomi dell'astenia?

I sintomi dell'astenia dipendono dalla sua origine. L'astenia è definita "cronica" quando i suoi sintomi persistono per più di 6 mesi. Riconoscere la stanchezza legata a una patologia psichiatrica

Quando la stanchezza è legata ad una patologia psichiatrica ( depressione , disturbi d'ansia , disturbi alimentari , ecc.), il paziente può lamentare:

una sensazione di esaurimento ; uno stato di abbattimento ; stanchezza, mancanza di entusiasmo, interesse e motivazione ; difficoltà di concentrazione ; sonno agitato ; l'incapacità di svolgere attività e compiti quotidiani ; disturbi della memoria : l’amnesia è uno degli effetti collaterali legati all’assunzione di benzodiazepine, oltre agli effetti ansiolitici, ipnotici e miorilassanti; difficoltà o addirittura incapacità di alzarsi la mattina ; disturbi del sonno;

L'affaticamento fisico è comune nei disturbi alimentari (DA): il digiuno, l'iperattività, gli attacchi di bulimia o persino i danni causati dal vomito sono responsabili dell'esaurimento fisico.

Riconoscere la stanchezza correlata a una malattia cronica o a un fattore estrinseco. Quando l'astenia è legata ad una malattia cronica o ad un fattore estrinseco (assunzione di sostanze o farmaci , intossicazione, ecc.), i sintomi sono:

esaurimento;

sonnolenza ;

ipersonnia;

l'incapacità di svolgere compiti/attività quotidiane...

Riconoscere la stanchezza dovuta alla fibromialgia o alla sindrome da stanchezza cronica. Nella fibromialgia , la stanchezza cronica è accompagnata da dolore muscolare.

La sindrome da stanchezza cronica (CFS) è caratterizzata da stanchezza che dura più di 6 mesi , accompagnata da disagio dopo sforzo fisico , compromissione delle funzioni cognitive (memoria, attenzione, capacità decisionale) e intolleranza alla posizione eretta (ortostatismo).

Stanchezza: quando preoccuparsi?

Consigli di prevenzione

La prevenzione dell'astenia inizia migliorando il proprio stile di vita:

assicurati di dormire a sufficienza ;

praticare regolarmente attività fisica ;

mantenere un BMI normale e una dieta equilibrata ;

trattare uno stato di stress cronico;

evitare fattori di stress e superlavoro;

praticare attività ricreative e attività piacevoli : per lo specialista, praticare una o più attività piacevoli è essenziale per combattere la stanchezza.

Se nonostante un sonno sufficiente si avverte uno stato di esaurimento persistente, si consiglia di consultare un medico.

Come fai a sapere se soffri di astenia?

Valuta tu stesso la tua stanchezza con la scala Pichot. Per valutare la stanchezza, esiste uno strumento di autodiagnosi: la scala di Pichot. Basta assegnare a ciascuna delle seguenti affermazioni un numero da 0 a 4 (0: per niente; 1: un po'; 2: moderatamente; 3: molto; 4: moltissimo). Se, sommando i numeri, si ottiene un totale superiore a 22, probabilmente si soffre di astenia ed è consigliabile consultare un medico.

Autovalutazione della fatica secondo la scala Pichot :

Mi manca l'energia La minima attività richiede uno sforzo da parte mia Sento debolezza in alcune parti del mio corpo Le mie gambe e/o braccia sono pesanti Mi sento stanco senza motivo Voglio sdraiarmi per riposare Ho difficoltà a concentrarmi Mi sento stanco, pesante e rigido.

Quali test dovrei fare?

Se la stanchezza persiste nonostante un sonno sufficiente, si consiglia di consultare il medico. Verranno eseguiti un'anamnesi e un esame clinico per ricercare una possibile causa (depressione, disturbi del sonno, uso di farmaci, ecc.).

Possono essere prescritti ulteriori esami. Gli esami del sangue possono essere utilizzati per rilevare carenze o determinate patologie. Il medico di base, in base ai risultati delle sue analisi, può anche indirizzarvi a uno specialista (psichiatra, gastroenterologo, endocrinologo, ecc.).

Come trattare la stanchezza persistente?

Il trattamento dell'astenia deve basarsi su uno stile di vita sano (sonno, dieta, idratazione) , sulla gestione dello stress, su un'attività fisica regolare e sul trattamento della causa.

Trattare la causa dell'astenia

Il trattamento dell'astenia prevede il trattamento della causa.

Se soffri di un problema di salute mentale come depressione o ansia, dovresti consultare uno psichiatra. Ti consiglierà una terapia e potrebbe prescriverti farmaci come gli antidepressivi .

In caso di malattia cronica è essenziale il monitoraggio medico da parte dello specialista competente.

Se la stanchezza è correlata ai farmaci, il medico potrebbe suggerire di rivedere o modificare la terapia.

In caso di fibromialgia, è necessario il monitoraggio medico. Generalmente è necessaria la prescrizione di farmaci: analgesici , antidepressivi, antiepilettici , miorilassanti , ecc. Un trattamento multidisciplinare può alleviare i sintomi ( fisioterapia , balneoterapia, rilassamento, ecc.);

La sindrome da stanchezza cronica richiede cure multidisciplinari per alleviare i sintomi. I farmaci comunemente prescritti includono antidolorifici, antidepressivi triciclici , ansiolitici , integratori vitaminici e minerali , ecc.

Un riposo necessario

In caso di astenia, è importante assicurarsi di dormire a sufficienza . Secondo un recente studio della National Sleep Foundation, il numero di ore di sonno necessarie varia a seconda dell'età:

bambini (dai 3 ai 5 anni): dalle 10 alle 13;

bambini in età scolare (dai 6 ai 13 anni): dalle 9 alle 11;

adolescenti (dai 13 ai 18 anni): dalle 8 alle 10 ore;

adulti: da 7 a 9 ore ;

anziani: da 7 a 8 ore.

Fare uno o più pisolini durante il giorno aiuta a ricaricare le batterie. L'ideale sarebbe riposare dopo un pasto in un luogo tranquillo e confortevole. Attenzione: un pisolino non dovrebbe durare più di 15-20 minuti, altrimenti potrebbe disturbare il sonno notturno .

Dovrei assumere farmaci “anti-fatica”?

In farmacia sono disponibili prodotti consigliati per combattere la stanchezza. Integratori alimentari a base di vitamine, minerali e superalimenti, il più delle volte ricchi di vitamina C ( ginseng , acerola , guaranà ).

Questi prodotti possono essere utilizzati come trattamento e per un periodo limitato, ma non costituiscono un trattamento di base.

Assunzione di psicostimolanti (caffeina, deanolo, sulbutiamina) . Questi farmaci presentano più rischi che benefici e il loro uso è considerato doping.