Balsamo labbra, quali donano morbidezza e luce: le formulazioni migliori da scegliere

Per questo inverno il make up dedicato alle labbra non si focalizza solo sul lato estetico ma su formule idratanti a prova di freddo come con il balsamo labbra.

Utilizzato per colorare le labbra o per un effetto nude a prova di bacio il balsamo labbra è chiamato anche balm lip. È un vero e proprio trattamento di bellezza pensato per migliorare la pelle, nutrirla in profondità e renderla più morbida.

Contrasta efficacemente screpolature e i danni causati dall’effetto dei raggi Uv. Sta riscuotendo tanto successo sui social per la sua natura multifunzionale. Le sue formulazioni infatti sono ricche di filtri solari, oli essenziali, acido ialuronico e peptidi. Lo si trova sotto forma di stick, crema o siero. Idrata e ripara in profondità creando un vero e proprio scudo protettivo. Le formulazioni che colorano sono perfette sostitute del rossetto in questa stagione

Vi segnaliamo queste tipologie dalle formulazioni diverse in base alle specifiche esigenze di ognuno.

1. Lip Balm di Poama Paris

Non è un semplice balsamo labbra, ma un vero e proprio trattamento rigenerante che unisce l'eleganza del rituale parigino alla potenza di ingredienti naturali selezionati. Progettato per chi cerca un'idratazione profonda senza rinunciare a un finish invisibile e vellutato. Grazie alla presenza di estratti botanici pregiati, contrasta i radicali liberi e previene l'invecchiamento cutaneo della zona perilabiale. Formulato con burri vegetali che creano una barriera protettiva contro gli agenti esterni come freddo, vento e inquinamento. La sua consistenza leggera si assorbe istantaneamente, lasciando le labbra morbide e opache, ideali anche come base per il rossetto.

2. Clarins Hydra-Essentiel [HA] Balsamo Labbra

Un balsamo labbra riparatore e rimpolpante, arricchito con acido ialuronico e peptidi, che protegge, idrata e nutre le labbra. La sua texture ricca e fondente protegge, idrata e nutre le labbra secche, immediatamente e intensamente. Le perle vegetali di acido ialuronico e i peptidi rimpolpanti donano alle labbra un aspetto più pieno e una luminosità naturale. L’estratto di cacao bio idrata le labbra. Avvolte dal comfort, morbide e levigate, le labbra ritrovano la loro naturale luminosità e un aspetto rimpolpato. La texture del balsamo labbra, ultra-avvolgente, si fonde immediatamente sulle labbra. Ricca senza effetto appiccicoso, dona nuova luminosità alle labbra.

3. Perfect duo lip scrub lip balm di Iyoskin

Lip Scrub labbra è un trattamento mirato per idratare e nutrire in profondità, ideale in caso di screpolature. Composto da burro di mandorle la cui principale azione è quella di idratare le labbra in profondità, rendendole più liscie e eliminando le screpolature grazie all’azione dell'olio di mosqueta. L'olio di Girasole invece idrata in profondità. È arricchito con zucchero di canna che svolge un’azione meccanica, levigando e idratando in maniera naturale le labbra. Lip Balm è un balsamo riparatore formulato per proteggere e donare sollievo. Grazie alla sua formulazione è ideale in caso di screpolature nei periodi invernali o a seguito di trattamenti di medicina estetica. L'Olio di rosa mosqueta è ricca di antiossidanti e aiuta a rigenerare la pelle, favorendo la cicatrizzazione delle microlesioni. Il Burro di mandorle nutre e protegge, il burro di karité lenitivo e nutriente.

4. Ph Jelly Stick con Olio di Camelia di Bottega Verde

Un lip balm innovativo dalla formula emolliente e protettiva che reagisce col ph della pelle vestendo le labbra di colore in modo unico e naturale. La texture gel trasparente scivola sulle labbra regalando comfort e luce; in più contiene uno speciale pigmento che a contatto con la pelle la trasforma in una tonalità personalizzata in base al pH. Le labbra appaiono colorate in modo molto naturale e unico, il colore resta pieno e perfetto molto più a lungo.

5. Lipstick Balm Colour Boost di Lovrén

Balsamo labbra colorato dalla texture leggera e delicata. Una volta applicato dona una sensazione di comfort immediato, lasciando le labbra morbide e protette. Finish luminoso e naturale, dal comfort durevole, dall’azione protettiva e dall’elevata emollienza. Gamma di colori nude e rosa golosamente profumati diventano il prodotto must-have ideale per labbra morbide, con effetto sheer&shine. Disponibile in tre colorazioni e arricchito di vitamina E, burro di karité e burro di cacao.

6. Siero in Crema Lenitivo di Acqua alle Rose

Il Nuovo Siero In Crema Lenitivo di Acqua alle Rose arricchisce la linea Lenitiva. arricchito con collagene Vegetale di Rosa Chinensis, idrata e rimpolpa la pelle delle labbra e protegge dallo stress ossidativo e dagli agenti esterni anche la cute più sensibile aiutando a minimizzare l’insorgenza di rossori.

La texture in crema fluida agisce come un siero e si assorbe velocemente come una crema, donando alla pelle e alle labbra un’idratazione molto intensa. La sua confezione propone una nuova forma di erogazione senza pipetta, ma in pump.