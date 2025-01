Acqua, ecco quanti bicchieri al giorno bisogna bere

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti noi sappiamo quanto sia salutare bere acqua. Il corpo umano, del resto, è composto da circa il 65% di acqua (parlando di un individuo adulto), che consente al nostro organismo di svolgere numerosissime attività.

Una buona idratazione, infatti, permette di mantenere lubrificati articolazioni e muscoli, previene la secchezza del cavo orale, mantiene elastica la pelle, regola la temperatura corporea, favorisce la digestione e migliora la vista, permette l'eliminazione delle sostanze di scarto, garantisce una buona pressione sanguigna e tanto altro. I benefici, dunque, sono molteplici. Quanta acqua si deve bere al giorno? Gli esperti consigliano dai 2 ai 2,5 litri di acqua al giorno.

A intervenire sulla questione è stata anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che ha fornito delle importanti linee guida, indicando quanti bicchieri d'acqua al giorno bisognerebbe bere. Viene fatta una premessa, ossia che la quantità dipende dalle persone e dal loro stile di vita. Bisogna tenere in considerazione l'attività che si svolge, così come l'alimentazione e l'ambiente in cui viviamo.

In ogni caso, vale la regola dei 2 litri al giorno, che tutti gli adulti dovrebbero bere. Ciò si traduce in circa 10 bicchieri da 200 ml. Chiaramente in caso di temperature elevate, o svolgimento di attività fisica, il numero di bicchieri può e deve aumentare. Altre variabili da considerare sono anche l'età e il sesso dell'individuo.

Secondo l'Efsa, i neonati fino a 6 mesi di vita avrebbero bisogno di 100ml/kh di acqua, dunque mezzo bicchiere per kg; da 6 mesi a un anno di età il fabbisogno sale a 800-1000 ml di acqua al giorno (4-5 bicchieri); i bambini da 1 a 3 anni dovrebbero invece bere circa 6 bicchieri, per un totale di 1100-1300 ml di acqua al giorno; dai 4 agli 8 anni si arriva a 8 bicchieri (1600 ml di acqua); fra i 9 e i 13 anni si sale a 10 bicchieri per i maschi (2100 ml) e 9 bicchieri per le bambine (1900 ml); uomini adulti e anziani, così come gli adolescenti maschi, dovrebbero bere circa 12 bicchieri e mezzo, per un totale di 2,5 l di acqua

al giorno, mentre alle donne, adulte e anziane, e alle adolescenti sono consigliati(2 litri).

Gli esperti consigliano di bere lentamente, e a piccoli sorsi, senza esagerare.