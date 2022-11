Black Friday: passeggini e offerte prima infanzia per tutte le occasioni

È in corso la tanto attesa settimana del Black Friday di Amazon, dedicata all'acquisto di tanti prodotti dal costo vantaggioso. Un'occasione davvero imperdibile, in particolare se si vogliono sfruttare tutti gli sconti presenti per comprare oggetti indispensabili per il quotidiano. Un esempio sono tutti gli articoli legati alla prima infanzia, una serie di elementi fondamentali per garantire al piccolo di casa la massima cura e la totale protezione. Oggetti e prodotti davvero perfetti per affrontare con serenità la quotidianità, ma anche per catturare i primi gesti e le prime emozioni. Ecco le idee più interessanti del momento, perfette anche per parenti e amici che così potranno effettuare acquisti di Natale, ma a prezzi convenienti.

Babymonitor con videocamera

Un oggetto imperdibile per vivere la quotidianità casalinga con maggiore serenità, grazie al baby monitor con videocamera integrata della Boifun. Con un raggio di azione del segnale di 260 metri, così da svolgere tranquillamente le attività domestiche senza perdere il contato con il piccolo. Lo schermo nero in modalità Vox a risparmio energetico si attiva se il bimbo piange, offrendo anche una visione notturna da 3 a 5 metri. Il baby monitor consente anche un'interazione a distanza, così da rasserenare il piccolo mentre si è in un'altra stanza. In dotazione anche la possibilità di monitorare la temperature e l'allarme alimentazione, per non dimenticare l'appuntamento con la pappa. Acquista il prodotto in offerta a 71,97 euro su Amazon.

Seggiolone per la pappa

Il seggiolone Prima Pappa Follow Me della Peg Perego seguirà il vostro piccolo sin dai primi giorni fino ai tre anni di età, omologato anche per neonati tanto da trasformarsi in comoda sdraietta. Fino all'evoluzione definitiva in seggiolone, l'ideale per assaporare la pappa nel comfort e nella sicurezza più totale. Con schienale e pedanetta poggiapiedi regolabili in dotazione, doppio vassoio e un anatomico spartigambe per un articolo comodo, leggero e solido. Acquista il prodotto in offerta a 134,10 euro su Amazon.

Passeggino per jogging

Per gli amanti del fitness ecco l'idea perfetta per praticare jogging con il proprio piccolo al seguito, è il passeggino della Baby Jogger Summit X3, con comodo maniglione per la spinta. Tutto merito delle ruote con pnenumatici ammortizzati a camera d’aria, perfetti per ogni terreno. La ruota anteriore è regolabile così da passare velocemente dal trekking alla camminata in città, mentre il sistema quick-fold permette di chiuderlo facilmente con una sola mano. Seduta regolabile, cappottino di copertura con protezione UV 50+ con comoda finestrella laterale, così il piccolo può godere il panorama esterno. Acquista il prodotto in offerta a 463,20 euro su Amazon.

Borsa fasciatoio

Si chiama Moonpack ed è una comoda borsa-zaino da spalla o da fissare al passeggino, perfetta per contenere tutto il necessario per il bimbo durante le uscite quotidiane. Pratico grazie alle nove tasche, ma anche discreto, con chiusura a fibbia e magnete, ma facile da aprire con una sola mano. Un articolo funzionale, da fissare al passeggino comprensivo di fasciatoio portatile e un moschettone per le chiavi. È un prodotto comodo, confortevole, resistente ma anche elegante, perfetto per ogni situazione. Acquista il prodotto in offerta a 39,66 euro su Amazon.

Kit neonato impronte con cornice

Un'idea unica quella del kit con argilla per imprimere le impronte delle mani e dei piedi del piccolo di casa, e da incorniciare per conservarne il ricordo. Si tratta del Baby Photo Frame Clay Kit della PewinGo da preparare facilmente a casa, realizzando un'argilla morbida dove appoggiare delicatamente la manina e il piedino del proprio bimbo. Incorniciando il tutto con il comodo portafoto in legno massello in dotazione, per un decoro d'effetto. Acquista il prodotto in offerta a 23,99 euro su Amazon.

Coperta di sicurezza

Un tenero elefantino fa capolino dalla coperta di sicurezza per neonati, con struttura a fazzoletto super morbida, leggera, traspirante, in tessuto di alta qualità. Un articolo soffice ma in grado anche di sollecitare stimoli sensoriali importanti quali vista, tatto e udito, grazie alle estemità annodate, alla fisionomia dell'oggetto e al suono del campanellino contentuo nella testa del pupazzo. Venduto da Vicloon, l'elfantino copertina conforta il bambino, lo rilassa e rassicura. Acquista il prodotto in offerta a 8,49 euro su Amazon.

Ciuccio design

Design ortodontico simmetrico per il ciuccio Tommee Tippee Fun Style con tettarella in silicone reversibile per uso medico, così da preservare sempre la posizione corretta all'interno della bocca del bambino. Dall'effetto calmante il prodotto si adatta perfettamente tra naso e mento, mentre i fori grandi consentono il passaggio di un flusso d'aria maggiore evitando l'accumulo di umidità. Completa il tutto un design divertente e moderno con l'immagine di tamti simpatici animaletti. Facile da pulire nello sterilizzatore, a mano o nel cestello superiore della lavastoviglie, non contiene BPA e ftalati offrendo la massima sicurezza. Acquista il prodotto in offerta a 9,46 euro su Amazon.

Pacco scorta di pannolini

Un articolo must have per tutti i genitori alle prese con i piccoli di casa, è il pacco scorta di pannolini della Huggies. La confezione extra care bebè contiene 160 unità taglia 2, dalla massima assorbenza, per una totale potezione e igiene. Merito della capiente tasca posteriore e delle barriere, posizionate più in alto attorno alle gambe, così da evitare le fuoriuscite. Realizzati con soffice materiale, agevolando una pelle asciutta, protetta e morbida. Acquista il prodotto in offerta a 32,99 euro su Amazon.

Decoro per annunciare il sesso del nascituro

Si chiama Baby Gender Reveal la decorazione tematica per annunciare il sesso del nascituro, un'idea d'effetto per il party del baby shower. Il set comprende una serie di palloncini colorati, coriandoli, fasce, festoni, adesivi, pupazzi gonfiabili e un magico palloncino nero dove introdurre i coriandoli blu o rosa per rivelare la sorpresa finale. Facili da gonfiare e da comporre renderanno unica la festa a sopresa per amici e parenti. Acquista il prodotto in offerta a 15,29 euro su Amazon.

Salviettine idratanti

Perfette per il momento del cambio pannolino, sono le salviettine Baby Fresh della Pamper con un sistema igienizzate per detergere a fondo rimuovendo germi e impurità. Per una pelle protetta e pulita, utili anche per detergere manine e visino, ripristinando anche il pH naturale della cute. Sono all'aloe vera ma senza sapone, alcool e fenossietanolo, per un kit offerta di 12 confezioni da 70 pezzi per 840 salviettine. Acquista il prodotto in offerta a 24,30 euro su Amazon.

