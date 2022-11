È aria di Natale: decorazioni per la casa in sconto su Amazon

Chi l'ha detto che bisogna aspettare dicembre per scegliere addobbi e decorazioni di Natale: finalmente è giunto il momento di immergersi nell'atmosfera tipica delle feste. Un'occasione ghiotta per fare scorte mirate di prodotti decorativi, sfruttando tutte le offerte imperdibili della settimana del Black Friday su Amazon. Quale momento migliore per intercettare l'oggetto dei desideri, ma a prezzo contenuto. Una scelta che soddisfa il portafoglio e offre la possibilità di rivoluzionare il look della casa, assecondando la necessità di accendere la tipica magia del periodo di Natale.

Il tempo dei preparativi è il momento giusto per radunare amici e familiari, così da decorare la casa e la tavola delle festività. Oppure semplicemente ricreare la magia e il calore tipico delle giornate dell'attesa e giungere alla viglia con la giusta atmosfera. Ecco le sette proposte da non perdere su Amazon.

Albero di Natale

Per un'atmosfera natalizia in piena regola non può certo mancare il vero protagonista, ovvero l'albero. Ecco il modello di Giulia Grillo con effetto realistico, grazie ai suoi 1.250 rami, l'ideale per garantire una struttura folta e ricca. L'effetto verde è assicurato grazie ai rami più esterni realizzati in PE, che donano la giusta forma, e con rami interni in PVC, in grado di aumentarne il volume. Resistente e facile da montare, il modello è alto 150 centimetri. Acquista il prodotto in offerta a 102,00 euro su Amazon.

Fodera per cuscini natalizia

Look rinnovato e d'atmosfera per il relax casalingo grazie alle fodere per cuscini in puro stile natalizio, con immagini e scritte tematiche. Quattro articoli da 45 cm per lato e con cerniera invisibile per rendere immediato l'inserimento dell’imbottitura o dello stesso cuscino. Perfetti per tutto il periodo delle feste sono realizzati in materiale solido e di lunga durata, lino e cotone anti sfilacciamento. Il set da quattro venduto da Homefeelzydys può anche trasformarsi in un regalo perfetto. Acquista il prodotto in offerta a 10,39 euro su Amazon.

Calendario dell'avvento DIY

La magia del Natale è legata al momento dell'attesa, allora quale decoro migliore se non un calendario dell'avvento da realizzare con le proprie mani. Tutto merito del kit di Livaia comprensivo di 24 sacchettini vuoti in carta Kraft (18x9x5,5cm), 24 mollette in legno, un cordoncino in juta e tanti adesivi con motivi natalizi. Perfetto per solleticare la fantasia personale, favorendo combinazioni e creazioni diverse e magiche. Un kit realizzato con materiali sostenibili, ventiquattro sacchetti pronti ad accogliere doni e dolcetti per impreziosire l'atmosfera dell’attesa. Acquista il prodotto in offerta a 7,59 euro su Amazon.

Candela profumata in giara

Natale non è solo un mix di luci e colori, ma profumi ed essenze come quelle dei biscotti appena sfornati e da gustare davanti all'albero decorato. Ecco perché la candela Yankee Candle in barattolo grande è un oggetto imperdibile, tutto merito della sua fragranza alla vaniglia. Il tutto contenuto in una giara in vetro dal formato grande, per una candela realizzata con ingredienti scelti e cera di alta qualità in grado di rilasciare la profumazione fino a 150 ore continuative. Con una combustione uniforme, merito dello stoppino in cotone 100% senza piombo. Il comodo coperchio potrà preservarne l'essenza quando la candela non è in uso. Acquista il prodotto in offerta a 19,99 euro su Amazon.

Confezione regalo con illuminazione a LED

Tre confezioni dono decorative e luminose, l'ideale per decorare la casa o la base dell'albero di Natale. Tre articoli nel formato di cm 20/14/10 per lato, in metallo bianco con dettagli rossi per il fiocco, prodotte da Salcar. Perfette sia per l'interno che per l'esterno, perché impermeabili, con un adattatore di alimentazione a bassa tensione 4,5 V con standard UE e un cavo lungo tre metri. L'ideale per il patio o il giardino, per un'atmosfera magica grazie all'illuminazione a LED garantita dalle 8 modalità in dotazione. Acquista il prodotto in offerta a 31,44 euro su Amazon.

Adesivi per finestra

In PVC ecologico e moderno ecco gli adesivi di Natale per decorare le finestre di casa, riutilizzabili e resistenti. Facilmente applicabili su vetro e semplici da rimuovere a fine festività, si possono combinare tra di loro così da personalizzare l'atmosfera delle feste. Un'idea in più anche per decorare la vetrata del proprio negozio o le finestre della scuola dei propri figli o nipotini. Prodotti da BBLike sono l'acquisto perfetto per rallegrare i piccoli di casa, da applicare sul vetro rigorosamente con il loro aiuto. Acquista il prodotto in offerta a 7,19 euro su Amazon.

Ciondoli natalizi

Venduti da Naler ecco i 24 ciondoli e addobbi decorativi per l'albero, perfetti per creare ghirlande originali oppure per rifinire i pacchi dono. Stelle, alberelli, fiocchi di neve, pupazzi di neve, renne e tutto ciò che serve per impreziosire la magia del Natale. I pendenti sono in resina decorata, l'ideale per un'atmosfera d'effetto. Acquista il prodotto in offerta a 7,19 euro su Amazon.

