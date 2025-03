Sei abitudini giornaliere per bruciare calorie: ecco quali sono

Ascolta ora 00:00 00:00

Spesso ci chiediamo se ci siano dei metodi poco impegnativi per perdere un po' di peso - senza esagerare - e mantenersi in forma, bruciando calorie. A quanto sembra la risposta è affermativa, e si tratta semplicemente di adottare alcune buone abitudini nella nostra vita quotidiana. Per chi desidera ridurre un poco il proprio peso corporeo senza però andare in palestra, basta ripetere alcuni movimenti che in realtà ciascuno svolge, senza prestarvi troppa attenzione, durante la giornata.

Gli esperti la chiamano NEAT, ossia Non-exercise activity thermogenesis. Traducendo in italiamo, abbiamo "Termogenesi da attività non associabile all'esercizio fisico". Detto in parole semplici, si tratta di attività quotidiane che tecnicamente non vengono considerate esercizio fisico ma che se svolte con una certa costanza possono comunque portare a bruciare calorie. Quando il nostro corpo ripete questi movimenti, infatti, impiega molta energia.

Ma quali sono questi movimenti da adottare per perdere un po' di peso, attivando la termogenesi? In primo luogo abbiamo l'abitudine di lavorare, o di svolgere la maggior parte delle operazioni, restando in piedi. Scegliere di stare in piedi, anziché seduti, costringe il nostro organismo a bruciare più calorie, favorendo la perdita di peso. Si pensi che ogni minuto si bruciano 0,15 calorie in più rispetto allo stare seduti.

Un'altra operazione da fare è quella di cambiare spesso posizione, intervallando il tutto con dei movimenti aggiuntivi. Cambiare spesso la nostra postura non fa solo bene alle nostre articolazioni, ma permette di bruciare calorie. Anche muovere gambe e braccia può fare la differenza. Gli esperti incoraggiano a giocare con le mani, muovere le dita, battere il piede e dondolarsi sulla sedie. Sono tutti piccoli movimenti che ci portano a usare energia.

Un altro importante consiglio è quello di camminare ogni volta possibile. Una buona abitudine, per chi è costretto a stare tante ore seduto, è quella di alzarsi ad ogni occasione e passeggiare, che sia dentro casa o all'interno di un ufficio non fa differenza. Si può camminare mentre si fa una passeggiata, oppure scegliere di fare una volta in più le scale.

Anche le faccende domestiche possono rivelarsi utili. Giusto per fare un esempio, pare che passare l'aspirapolvere per 30 minuti, o lavare i pavimenti, permetta di bruciare 100 calorie. Pulire casa in maniera intensiva può portare a eliminare ben 300 calorie.

Altra buonissima abitudine è quella di giocare,

divertirsi, con i nostri bambini o con gli animali domestici che dividono la casa con noi. Oltre a favorire il buon umore, quei momenti frenetici, con salti e corse, aumentano la nostra frequenza cardiaca e fanno bruciare calorie.