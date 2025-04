Contro la depressione post-partum arriva "Close2Mi" all'ospedale Niguarda

Anche se il problema non è ancora attenzionato come dovrebbe è indubbio che Il post-partum è una delle fasi più delicate e complesse nella vita di una donna. Dopo la nascita di un bambino molte mamme si trovano a dover affrontare sfide che vanno oltre la semplice cura del neonato: cambiamenti ormonali, stanchezza fisica e un forte senso di solitudine possono generare disagio psicologico.

Il disagio "nascosto"

Purtroppo molte donne non manifestano apertamente le proprie difficoltà, per paura di essere giudicate o per il timore di non soddisfare le aspettative sociali. Questo silenzio può alimentare il disagio, a volte evolvendo in condizioni più gravi, come la depressione post-partum. È in questo contesto che nasce il progetto Close2Mi, promosso dalla Fondazione Ospedale Niguarda, che accompagna le donne nel periodo post-parto, mirando a prevenire il disagio psicologico e, nei casi in cui sia già presente, a fornire un supporto mirato e professionale. A raccontarlo Riccardo Bertollini, segretario generale della Fondazione Ospedale Niguarda, che spiega come: " L’obiettivo di Close2Mi è stato creare un sistema di supporto per le mamme, con un focus sulla genitorialità positiva ".

Bertollini racconta poi come il progetto: " Offra un aiuto concreto e tempestivo per prevenire disagio psicologico ed emotivo nelle neomamme, costruendo una rete di sostegno che le accompagni durante un momento così delicato della loro vita. L'intervengo inizia già prima del parto, per conoscere la futura mamma, comprendere le sue paure e dubbi e accompagnarla in questo percorso ".

A chi è rivolto il progetto

A spiegarlo sempre il segretario regionale: " Il progetto ha coinvolto 100 mamme, arruolate nel corso di 12 mesi, molte delle quali provenienti da contesti sociali difficili, incluse donne straniere. - spiega- Si tratta di donne che hanno partorito presso l’ASST Niguarda, sia con taglio cesareo che parto spontaneo, e che sono residenti o domiciliate nel Municipio 9 di Milano. Questo bacino di utenza ci ha permesso di concentrarci su un campione definito, garantendo un supporto mirato ".

Cos'è il disagio post partum

Come accennato, spesso sottovalutato, il disagio è un fenomeno più diffuso di quanto venga spesso riconosciuto. Secondo i dati, il problema riguarda il 20% delle donne che negli ultimi 10 anni hanno manifestato una forma di disagio spicologico e a volte anche psichiatrico. " Spesso dopo il parto -spiega il segretario generale - la donna lascia l’ospedale sentendosi sola e incompresa. I consultori territoriali potrebbero colmare questo vuoto, ma non è garantito che la donna si rivolga a queste strutture. Per questo, abbiamo deciso di intervenire precocemente, monitorando la salute psicologica delle donne già durante il ricovero, per prevenire il disagio prima che si trasformi in qualcosa di più grave ".

Il supporto di "Close2Mi"

Il progetto fornisce un supporto psicologico tempestivo, fondamentale per prevenire problematiche come la depressione post-partum. Le mamme in questo ambito, hanno avuto l’opportunità di esprimere liberamente le proprie emozioni, senza paura di essere giudicate, ricevendo ascolto e consulenza professionale che ha migliorato anche la loro qualità di vita: " creando un ambiente i sostegno che ha permesso loro di affrontare la maternità con maggiore serenità. Un altro beneficio significativo è stato l’empowerment delle donne: molte si sono sentite più forti, più consapevoli e più in grado di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità ".

L'obiettivo del progetto

Lo scopo di questa importante iniziativa è quella di continuare a sviluppare e ampliare il progetto, migliorando costantemente i servizi offerti e coinvolgendo un numero sempre maggiore di mamme.

Vogliamo consolidare un modello che possa essere replicato in altre strutture ospedaliere e integrato in un sistema sanitario che metta sempre più al centro la salute mentale delle neomamme. La nostra sfida è mantenere alta l’attenzione su questo tema, spesso trascurato, e promuovere una maggiore consapevolezza sul benessere psicologico post-partum

", conclude Bertollini.