Dormire meglio la notte: ecco prodotti e integratori per favorire il sonno (in sconto con il Black Friday)

Il sonno è importante. Non si tratta solo di quante ore per notte è necessario dormire ma anche di assicurarsi un buon riposo, cosa che a volte richiede un po’ di aiuto esterno o genericamente ambientale. Scomodità, rumori molesti o continui, preoccupazioni quotidiane possono infatti contribuire a disturbare il sonno, ma con il Black Friday si può fare incetta di prodotti o accessori in sconto che possono agevolare il riposo.

Le tipologie di questi prodotti possono essere diverse, come:

integratori , ovvero pillole a base naturale che contengono sostanze in grado di tranquillizzare, tra le quali la più conosciuta è la camomilla. Sono il prodotto ideale per coloro che lottano contro l’insonnia e che potrebbero essere stati suggeriti anche dal medico: in generale sarebbe sempre bene chiedere un parere ad un esperto, soprattutto in caso di patologie pregresse;

, ovvero pillole a base naturale che contengono sostanze in grado di tranquillizzare, tra le quali la più conosciuta è la camomilla. Sono il prodotto ideale per coloro che lottano contro l’insonnia e che potrebbero essere stati suggeriti anche dal medico: in generale sarebbe sempre bene chiedere un parere ad un esperto, soprattutto in caso di patologie pregresse; tisane , ossia bevande da preparare in infusione, sempre con quelle stesse sostanze ma naturalmente con una diversa concentrazione, e possono fare al caso di chi soffre di insonnia di lieve entità;

, ossia bevande da preparare in infusione, sempre con quelle stesse sostanze ma naturalmente con una diversa concentrazione, e possono fare al caso di chi soffre di insonnia di lieve entità; accessori e strumenti per il benessere del sonno, come cuscini, tappi per le orecchie, dispositivi per il rumore bianco e così via.

Qui di seguito c’è una selezione di prodotti che rispondono a queste caratteristiche e sono tutti in sconto su Amazon.

Integratori

ZzzQuil Natura

In questa confezione è contenuta una megascorta di ZzzQuil Natura, integratore alla melatonina con estratti di valeriana, camomilla e lavanda - tutti fiori ed erbe che conciliano il riposo - in comode pastiglie da masticare aromatizzate ai frutti di bosco in modo da risultare molto gradevoli. Assicurano di addormentarsi velocemente e di risvegliarsi dinamici al mattino.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Gloryfeel melatonina

In questo caso le compresse sono alla sola melatonina: questa confezione di Gloryfeel comprende 400 compresse da 1 milligrammo l’una, che aiutano a dormire bene. Si tratta di un prodotto di qualità, vegano, privo di Ogm e additivi.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Mag Notte

Ancora un integratore alla melatonina: il Mag Notte però contiene anche magnesio e griffonia (che è ricca di triptofano, un precursore di melatonina e serotonina), che contribuiscono a un’ottima qualità del sonno. L’integratore è in bustine e si scioglie direttamente in bocca, lasciando un gradevole retrogusto agli agrumi e camomilla. La povere si può anche consumare sciolta in acqua, sia fredda che calda.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Nutravita Natural Night Complex

Si tratta di integratori alla melissa, camomilla, magnesio e vitamina B12. Il Nutravita Natural Night Complex rappresenta quindi una miscela di ingredienti calmanti, ed è vegano, oltre che privo di additivi o leganti sintetici.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Natural Elements L-triptofano

Il triptofano Natural Elements è un integratore rilassante antistress di alta qualità: consta di un aminoacido per la formazione della melatonina, ed è vegan. La confezione contiene 240 capsule, che possono essere consumate in 8 mesi.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Tisane

Sogni d’oro camomilla

Anche qui un comodo infuso senza l'utilizzo di filtri: si tratta della camomilla Sogni’oro che non contiene zuccheri o glutine. Si prepara facilmente, perché è solubile in acqua calda e assicura un sonno rapido e intenso.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Equilibra tisane

Queste tisane invece sono con il filtro. Le tisane Equilibra contengono camomilla, passiflora e valeriana. In più tutti i materiali che compongono il prodotto sono riciclabili o compostabili, per contribuire al rispetto per l’ambiente.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Accessori e strumenti per il benessere del sonno

BedStory cuscini

Una coppia di cuscini per il letto matrimoniale: i guanciali BedStory sono antibatterici e antiacaro, realizzati in microfibra di alta qualità e lavabili in lavatrice. Sono l’ideale per chi ha bisogno di un sostegno di alta qualità per il proprio collo quando è a letto.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Novilla topper

Un aiuto in più può essere fornito anche al proprio materasso: per esempio può tornare utile il topper Novilla in memory foam per materasso matrimoniale, perché assicura la giusta rigidità e la conseguente comodità. Si monta con degli elastici per i 4 angoli, in modo da restare in posizione durante tutta la notte. E in più rende il materasso più longevo.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Caleffi lenzuola

Non possono mancare a un letto che sia comodo e confortevole, delle lenzuola di alta qualità: le lenzuola Caleffi vengono da un grande marchio italiano di lunga tradizione e sono fatte in 100% cotone. Sono disponibili in diversi colori, tutti bellissimi e brillanti.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Imetec Scaldasonno

Per dormire bene si deve essere alla giusta temperatura e non sempre è possibile in inverno, perché si può sentire il bisogno di trovare il letto caldo. È possibile con lo Scaldasonno Adapto Imetec per letto singolo: il dispositivo permette di personalizzare la temperatura in 6 diversi modi ed è molto veloce. È sicuro, perché si spegne da solo nel momento in cui rivela anomalie.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Dodow metronomo luminoso

Anche la luce è un fattore importante per il giusto riposo: su essa si basa il metronomo luminoso Dodow, che aiuta ad addormentarsi naturalmente svolgendo una sorta di esercizio, che può durare dagli 8 ai 20 minuti.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Flowzoom cuscino cervicale

Che si viaggi in treno, in aereo o in auto (da passeggero), il collo ha bisogno di un sostegno in più: si risolve molto con il cuscino cervicale Flowzoom in memory foam foderato in tessuto felpato traspirante. Consente di stare comodi anche nelle posizioni che normalmente non lo sarebbero.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Loop Quiet

C’è chi ha il sonno molto leggero e viene disturbato dai rumori: si ovvia al problema con i tappi per le orecchie Loop Quiet, che sono fatti in silicone e sono disponibili in diverse taglie. Perfetti non solo per dormire in casa propria ma soprattutto quando si è fuori casa o in viaggio e non si sa mai quale rumore potrebbe interrompere il riposo.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Leggi anche

Non sei soddisfatto delle nostre proposte? Prova in questa pagina dedicata ai consigli per fare acquisti durante il Black Friday

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*