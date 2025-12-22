Fontana Contarini Cosmetics: dal 2018 una nuova era della bellezza italiana

Dal 2018, Fontana Contarini Cosmetics, marchio storico della cosmetica italiana oggi parte di Ferrari Hub, sta vivendo una fase di profonda trasformazione, diventando un punto di riferimento internazionale per una bellezza consapevole, elegante e innovativa. All’interno del gruppo Ferrari Hub, realtà impegnata nello sviluppo di progetti d’eccellenza nei diversi settori, la divisione Ferrari Cosmetics gestisce Fontana Contarini, offrendo anche servizi di Beauty Incubator per progetti a Marca Privata.

Una visione rinnovata della bellezza

L’acquisizione da parte della famiglia Ferrari ha segnato l’inizio di una nuova strategia, valorizzare il Made in Italy attraverso prodotti che uniscono estetica, sostenibilità e cura della persona. Negli ultimi anni, in un contesto segnato dai cambiamenti portati dalla pandemia, il brand ha rafforzato la propria identità, puntando sulla filosofia “Skincare in Make-Up”, un concetto che unisce la cura della pelle con il piacere del trucco, offrendo esperienze cosmetiche complete e rispettose della pelle.

Skincare in Make-Up: trattamento e colore in armonia

Il cuore della filosofia del brand è l’equilibrio tra efficacia dei trattamenti e qualità estetica del colore. Ogni prodotto è progettato per proteggere e valorizzare la pelle, unendo texture sensoriali e risultati visibili. Tra i prodotti più iconici figura Charmeleon Tint, crema idratante con acido ialuronico a tre pesi molecolari, pigmenti microincapsulati e SPF 15, lanciata nel 2022 e disponibile in quattro shade per adattarsi a diverse carnagioni. Nel 2024, in occasione di Cosmoprof Miami, Fontana Contarini ha presentato The Rossetto, un rossetto dal colore intenso e dal trattamento curativo, diventato simbolo di stile e innovazione del marchio.

Hyalu Powder e il riconoscimento Cosmotrend 2025

L’innovazione del brand ha trovato conferma internazionale con Hyalu Powder, una polvere cosmetica che combina leggerezza e trattamento skincare. Nel novembre 2025, durante Cosmoprof Hong Kong, il prodotto è stato selezionato da Beauty Stream come uno dei quattro protagonisti del Cosmotrend, nella categoria Dermo-Chroma, un riconoscimento che sottolinea l’abilità del marchio di anticipare le tendenze globali del beauty, integrando colore, cura della pelle e innovazione tecnologica.

Un marchio globale con radici italiane

Oggi Fontana Contarini è presente in department store di lusso, spa esclusive e realtà di nicchia in tutto il mondo. Il brand ha consolidato la propria presenza nei Paesi del GCC, in Europa e nella regione Asia-Pacifico.

Nel 2024 è stato siglato uncon un distributore coreano, mentre nel 2025 è nata una collaborazione in Sudafrica per una linea in co-marketing, confermando la vocazione internazionale di un marchio profondamente italiano, capace di unire heritage, innovazione e lusso discreto.