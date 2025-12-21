Formicolio alle mani: cosa fare?

Il formicolio alle mani è una sensazione molto comune. Si definisce "parestesia", un termine medico che descrive formicolio, intorpidimento, bruciore o talvolta piccole scosse elettriche nelle mani. È un segnale d'allarme del sistema nervoso: qualcosa sta interrompendo la trasmissione degli impulsi nervosi. Il più delle volte, si tratta semplicemente di una compressione nervosa temporanea, ma questa sensazione può anche indicare una carenza, una neuropatia o, più raramente, una malattia metabolica o infiammatoria.

Perché ho formicolio alle mani?

Il formicolio alle mani si verifica quando un nervo non trasmette più correttamente le informazioni o quando un vaso sanguigno viene temporaneamente compresso. Si tratta di un'ostruzione che impedisce alla corrente elettrica del nervo di fluire normalmente.

Questo accade in genere quando si rimane in una posizione scorretta per troppo tempo: braccio piegato, polso rotto, mano incastrata sotto la testa, pressione prolungata sui gomiti,ma fortunatamente, di solito scompaiono non appena ci si muove o si cambia posizione, ma se persistono o si ripresentano, è opportuno indagare.

Compressione nervosa

Nella maggior parte dei casi, la sensazione di formicolio è dovuta alla compressione di un nervo periferico.

Al polso: sindrome del tunnel carpale. Comporta la compressione del nervo mediano e i sintomi sono spesso notturni: formicolio, dita gonfie e bisogno di stringere la mano al risveglio.

Al gomito: compressione del nervo ulnare che causa fitte lancinanti quando viene urtato. Quando viene compresso, si avvertono sensazioni di formicolio al mignolo e all'anulare.

A livello della spalla: sindrome dello stretto toracico, che corrisponde alla compressione del plesso brachiale tra la clavicola e la prima costola. I sintomi possono includere formicolio, sensazione di pesantezza o debolezza al braccio, soprattutto in determinate posizioni, come quando le braccia sono sollevate (ad esempio, quando si stende il bucato).

Queste compressioni possono essere correlate a:

Una vulnerabilità anatomica (polsi o gomiti stretti).

Uso eccessivo delle mani (computer, bricolage, ciclismo, ecc.).

Postura scorretta durante il sonno o il lavoro.

Infiammazione locale (osteoartrite, tendinite).

Se si avverte formicolio in determinate posizioni, di notte o al risveglio, la causa è quasi sempre benigna. Alcune carenze danneggiano la mielina, la guaina protettiva dei nervi, e possono causare parestesia.La più nota è la carenza di vitamina B12 , che generalmente colpisce:

vegetariani e vegani,

persone che soffrono di disturbi digestivi (gastrite, morbo di Crohn o celiachia),

consumatori abituali di protossido di azoto (N₂O).

I sintomi sono progressivi e spesso interessano tutti e quattro gli arti. Un esame del sangue è sufficiente per rilevarli.

Più raramente, anche un eccesso di vitamina B6 può causare questi sintomi.

Le sensazioni di formicolio possono essere più gravi

Le cause più gravi rimangono molto rare. Generalmente coinvolgono il midollo spinale, la conduzione nervosa centrale o i principali tronchi nervosi.

Compressione del midollo spinale, associata a osteoartrite cervicale, mielite o sclerosi multipla. In questo caso, il formicolio è spesso accompagnato da squilibrio, rigidità o perdita di precisione nei movimenti.

Neuropatia diabetica avanzata. In questo caso, il formicolio colpisce solitamente i piedi , ma nelle forme più avanzate può interessare anche le mani.

La domanda più importante da porsi è: il formicolio è intermittente o costante? Quando il formicolio è intermittente, è generalmente benigno e non c'è motivo di preoccuparsi ma, se è costante o associato ad altri sintomi, è necessaria una consulenza.

Diabete, ipotiroidismo, sindrome di Raynaud… Idee sbagliate comuni

La sensazione di formicolio non è un sintomo caratteristico dei disturbi della tiroide. Il diabete può favorire la sindrome del tunnel carpale, ma raramente si verifica un formicolio isolato alle mani . Nella sindrome di Raynaud predominano il dolore e il cambiamento di colore delle dita; il formicolio è secondario .

Formicolii e spilli alla mano destra o sinistra: quando è il caso di preoccuparsi e consultare un medico?

Una consulenza medica è particolarmente necessaria se:

La sensazione di formicolio persiste per diversi giorni.

Si verificano senza una ragione apparente.

Si toccano entrambe le mani simmetricamente.

Sono accompagnati da dolore, debolezza muscolare o difficoltà ad afferrare gli oggetti.

Il medico può richiedere un elettromiogramma (EMG) per valutare la conduzione nervosa e confermare, ad esempio, una possibile sindrome del tunnel carpale.

Le sensazioni di formicolio ripetute non devono essere sottovalutate, soprattutto se accompagnate da debolezza o diminuzione della sensibilità, anche se la causa è benigna, possono essere molto debilitanti!

Come alleviare il formicolio alle mani in modo naturale?

Nella maggior parte dei casi, per far scomparire il formicolio bastano semplici gesti quotidiani:

massaggiare le mani e gli avambracci per stimolare la circolazione sanguigna;

muovere delicatamente le dita e i polsi per riattivare la circolazione;

se si lavora molte ore al computer, fare regolarmente stretching ai polsi, alle braccia e alle spalle;

evitare posizioni di sonno prolungate, in particolare dormire con il braccio sotto la testa o con il polso piegato;

adottare una buona ergonomia: tastiera all'altezza del gomito, mouse adatto, pause frequenti.

Quali soluzioni esistono per fermare la sensazione di formicolio quando viene identificato un problema?

Non esiste un trattamento universale "anti-formicolio". Il trattamento varia ovviamente a seconda del problema di base.

Nei casi di sindrome del tunnel carpale può essere prescritto un tutore per il polso per alleviare la compressione del nervo.

In caso di tensione, la fisioterapia può aiutare a rilassare la zona cervicale .

L'integrazione di vitamina B12 può essere utile in caso di carenza identificata.

Come ultima risorsa, potrebbe essere proposto un piccolo intervento chirurgico per liberare il nervo compresso, osserva il neurologo.

Quali farmaci dovrei assumere per la sensazione di formicolio?

Non esiste un farmaco specifico che faccia scomparire il formicolio durante la notte.

Se accompagnato da formicolio, il dolore può essere alleviato anche con blandi antidolorifici.

Se la causa è correlata a un'infiammazione locale, potrebbero essere prescritti farmaci antinfiammatori .

Gli integratori vitaminici ( in particolare la vitamina B12) sono indicati solo in caso di carenza confermata.

Parestesia: è possibile prevenire il formicolio alle mani?

Alcune semplici abitudini possono ridurre il rischio di "formicolio" alle mani:

muovere regolarmente le mani e le dita;

mantenere una buona postura del collo e delle spalle;

se si lavora molte ore davanti a uno schermo, fai delle pause regolari;

mantenersi idratati ed evitate il tabacco, che compromette la microcircolazione;

proteggere le mani dal freddo , soprattutto se le dita tendono a intorpidirsi;

cambiare posizione non appena si avverte formicolio;

monitorare l'evoluzione : frequenza, durata e aree interessate;

consultare un medico se i sintomi interferiscono con il sonno o il lavoro;

se si segue una dieta specifica, sottoponiti a test per eventuali carenze , ad esempio consultando un dietologo ogni anno o eseguendo un esame del sangue, soprattutto in caso di stanchezza insolita.

Il formicolio alle mani è molto comune e, nella maggior parte dei casi, benigno.

La cosa più importante è non farsi prendere dal panico, se il sintomo è intermittente, non c'è motivo di preoccuparsi; se il formicolio diventa persistente o debilitante, una visita medica aiuterà a identificarne la causa e ad attuare il trattamento appropriato. Con un po' di attenzione e pochi semplici accorgimenti, è possibile ritrovare mani comode e attive.