Giornata mondiale della risata: ridere fa bene alla salute, scopriamo i benefici

Quant'é bello ridere, ognuno di noi dovrebbe farlo più spesso sia per migliorare il mood quotidiano e quei momenti di naturale sconforto quando affiorano pensieri e problemi ma anche perché una risata fa bene all'organismo, e non si tratta di un modo di dire. Oggi si celebra il World Laughter Day come ogni 7 maggio.

Cosa rappresenta la giornata della risata

Il sorriso e le risate della gente modificano anche chi ci sta attorno, il nostro mondo e l'ambiente che ci circonda. Ne sono convinti gli organizzatori che mandano avanti questa ricorrenza dal 1998 grazie al fondatore, Madan Kataria, del movimento mondiale Yoga della Risata. " Oggi siamo circondati da un mare di negatività: violenza, terrorismo, disastri naturali, riscaldamento globale e altri fattori di stress. Quando le persone sono felici e in salute, contribuiscono alla pace nel mondo ", hanno affermato gli organizzatori.

I benefici per la salute

Secondo un approfondimento della Mayo Clinic, centro medico americano, una risata provoca notevoli effetti a catena sulla nostra salute: oltre a produrre un immediato senso di benessere, aumenta le endorfine che rilascia il cervello. Sul breve periodo ci sentiamo meglio, più attivi e con uno stato d'animo diverso ma sul lungo periodo può aiutare ad alleviare anche alcune tipologie di dolori cronici perché si comportano come fossero un antidolorifico naturale.

La produzione delle cellule T

Il nostro organismo possiede alcune tipologie di cellule, i linfociti T, preposti alle difese immunitarie: ebbene, ridere tanto e di gusto può aumentare il loro numero riuscendo a contrastare un'eventuale malattia presente o rendendoci più forti all'attacco di agenti patogeni esterni. Ridere è un toccasana anche per il cuore perché il nostro muscolo pomperà più sangue permettendoci di bruciare le stesse calorie di quando si fa una camminata lenta o moderata. Gli esperti del settore non ci crederanno ma riesce anche a tonificare i muscoli addominali che si contraggono quando si ride tanto: non stiamo dicendo che bisogna sostituire l'esercizio fisico ma che una risata possiede anche queste capacità.

E lo stress? Come abbiamo visto su ilGiornale.it, se quando si vivono periodi particolari si può invecchiare prima, le risate abbassano la produzione degli ormoni dello stress aiutandoci a combattere l'ansia e migliorando, anche in questo caso, le nostre difese immunitarie. Alcuni esperti spiegano anche che ridere fa ridurre la pressione sanguigna diminuendo, di conseguenza, anche i rischi di ictus e infarti. Insomma, come abbiamo visto sono decine i motivi per cui una risata allunga la vita: non resta che farne tesoro e migliorare, notevolmente, la nostra quotidianità.