Infezione virale e batterica: quali differenze?

Cosa sta causando la febbre o il mal di gola? Questi tipi di sintomi possono essere il segno di un'infezione batterica o di un'infezione virale. Ognuno al proprio livello, in ospedale o a casa, può agire per limitare lo sviluppo di batteri resistenti e proteggersi meglio dalle infezioni.

Differenza tra un batterio e un virus

I batteri sono microrganismi viventi composti da una singola cellula che si riproducono per divisione. La maggior parte dei batteri può crescere su superfici non viventi come i piani di lavoro della cucina o i telefoni. Non tutti i batteri sono dannosi: molti sono addirittura essenziali per la salute. Quando i batteri infettivi contaminano il corpo, ci si può ammalare. Inoltre, alcune infezioni, come la tubercolosi o la faringite streptococcica, sono contagiose. Altre, come le infezioni del tratto urinario, non lo sono.

Un'infezione virale e un'infezione batterica sono radicalmente diverse. Un virus è completamente inerte, non ha metabolismo a differenza di un batterio. Il virus non si moltiplica, è la cellula ospite (infetta) che lo moltiplica (quando la cellula si comporta come una fotocopiatrice di un virus si chiama "replicazione"). In un'infezione virale è la cellula infetta che fa tutto il lavoro mentre il virus è solo informazione. Al contrario, durante un'infezione batterica, sono i batteri che si attivano: hanno un metabolismo, respirano, si nutrono, sintetizzano molecole, si dividono, attaccano le cellule dei tessuti (batteri patogeni) per contatto diretto (citotossicità da contatto) e per produzione di tossine (endotossine ed esotossine). Inoltre, i batteri si moltiplicano nell'ambiente, i virus no.

La contagiosità

Le infezioni batteriche sono meno contagiose di quelle virali. A seconda della specie e dei ceppi coinvolti, le infezioni batteriche sono più o meno contagiose e molti dei batteri che causano infezioni sono specie endogene che abbiamo dentro di noi; altre sono causate da batteri esogeni e la trasmissione del loro agente infettivo non avviene sempre attraverso canali da uomo a uomo. Le infezioni batteriche contagiose includono la meningite batterica meningococcica, la febbre tifoide, il colera, la sifilide e la gonorrea (sessuale).

Esempi di malattie che possono essere causate da virus e batteri:

Infezione batterica

Epatite A

HIV

Virus dell'influenza

Virus dell'herpes zoster

Varicella

Infezione batterica

Infezione delle vie urinarie

Faringite streptococcica,

Tubercolosi

Tetano

Gonorrea

Malattia di Lyme

Modalità di trasmissione di batteri e virus

Virus e batteri si trasmettono in modi diversi. Possiamo pensare alla trasmissione attraverso la pelle: sia i virus che i batteri possono essere trasmessi in questo modo come nel caso di punture di zanzara, punture di animali, siringhe infette.

Virus e batteri possono essere trasmessi anche attraverso la mucosa respiratoria: ad esempio, il raffreddore e l'influenza possono essere trasmessi attraverso il contatto con secrezioni respiratorie infette. Alcune infezioni possono essere trasmesse anche attraverso il cibo ed entrare nelle mucose digestive dell'ospite. Infine, possono essere trasmesse anche attraverso il contatto sessuale o direttamente attraverso il sangue.

I sintomi di un'infezione batterica

Quando un'infezione batterica è abbastanza grave, è sempre caratterizzata da febbre di vario grado e provoca dolore e altri sintomi che dipendono dall'organo coinvolto: può essere dolore faringeo, tosse, difficoltà respiratorie, dolore addominale, diarrea o vomito. Quando l'infezione batterica è di una certa gravità, un deterioramento delle condizioni generali è sistematico.

Come combattere virus e batteri

Prima di tutto, è importante ricordare che molte infezioni sono lievi e possono risolversi da sole con un sistema immunitario sano: ad esempio, nel caso del virus del raffreddore, normalmente si risolverà nel giro di pochi giorni.

Per le infezioni più gravi invece, sono disponibili trattamenti farmacologici. Gli antivirali possono talvolta essere utilizzati contro virus aggressivi e gli antibiotici sono invece usati contro i batteri: questi, quando prescritti, devono essere assunti per tutta la durata del trattamento, anche se le condizioni del paziente migliorano. L'uso inappropriato di antibiotici sta portando alla comparsa di batteri resistenti al trattamento, ecco perché è importante riservarli alle infezioni che ne hanno davvero bisogno. È comune che le persone vadano dal medico per ottenere un antibiotico per trattare un'infezione virale: in questa situazione sono inutili, poiché non hanno alcun effetto sui virus. Inoltre, questi farmaci possono esporre il paziente a effetti avversi inutilmente, come disturbi intestinali.

Come si possono prevenire le infezioni

Un individuo con un sistema immunitario sano ha meno probabilità di essere colpito da un'infezione. È quindi fondamentale avere uno stile di vita sano, come una dieta sana e varia, riposare in modo adeguato ed evitare di fumare. Anche il lavaggio delle mani e l'igiene respiratoria sono buoni modi per prevenire infezioni virali e respiratorie. Quando si tratta di infezioni sessualmente trasmissibili, l'uso del preservativo è una pratica sicura. Per le infezioni che possono essere trasmesse attraverso il cibo, anche la corretta conservazione e cottura degli alimenti sono misure importanti.

Poiché alcune infezioni possono essere trasmesse dagli insetti, prevenire le punture con un buon repellente è consigliabile.

Infine, molte infezioni possono essere prevenute con la vaccinazione. La vaccinazione consente al sistema immunitario di riconoscere l'invasore e di essere in grado di combatterlo. Attenersi al programma di vaccinazione è quindi un ottimo modo per proteggersi da molte infezioni.

Come capire se l'infezione è batterica o virale

Spesso è difficile determinare l'origine di un'infezione. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle infezioni comuni sono causate da virus e si risolvono da sole entro pochi giorni. Se i sintomi persistono, l'infezione può essere più grave ed essere complicata da una sovrinfezione batterica e può essere necessario un consulto medico. Non esitare a consultare un medico qualora i sintomi peggiorino per una corretta e rapida diagnosi.