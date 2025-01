Come battere l'influenza a tavola. Cosa mangiare e perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci troviamo in pieno periodo influenzale, e anche quest'anno numerosi italiani si sono ritrovati a casa con febbre e malanni. Basti pensare che durante la seconda settimana del 2025 è stato addirittura rilevato un significativo picco, con 841mila casi registrati. Purtroppo è davvero difficile evitare questi mali di stagione, ma oltre al riposo e alle terapie prescritte dal medico, si può trovare un valido alleato anche nell'alimentazione.

Come sempre, una grande conferma sono i cosiddetti "rimedi della nonna", che non possono che aiutare. Quando non ci sentiamo in forma l'appetito viene spesso a mancare, ecco perché in queste fasi, oltre all'idratazione, sono da prediligere alimenti leggeri ma allo stesso tempo nutrienti. Il primo da citare è sicuramente il brodo di pollo, approvato anche dall'Oms. Il brodo, infatti, garantisce idratazione, dal momento che contiene acqua, e nutre l'organismo grazie alla carne e alle verdure. Non solo. Si tratta di un cibo che riscalda il corpo, permettendo anche una leggera attività antinfiammatoria. Inoltre è a facile da preparare e a basso costo, qualità sempre apprezzate. Altro pasto consigliato dalle nonne, e assolutamente approvato, è il riso bianco. Il riso è infatti leggero e altamente digeribile.

L'alimentazione in caso di influenza, tuttavia, non può limitarsi solo a questo, e ci sono altri cibi che gli esperti consigliano di integrare nella dieta. In molti sono concordi nel proporre il pompelmo, un agrume che ha alto contenuto di naringenina. La naringenina è un flavonoide con ottime proprietà antiossidanti ed ipocolesterolemiche che può rivelarsi un valido alleato nel processo di recupero del nostro organismo. Non solo. Aiuta il fegato a metabolizzare meglio i farmaci.

Bene anche l'ananas, da consumare in succo. La bromelina contenuta nell'ananas, infatti, ha azione mucolitica e può aiutare ad espellere muco e catarro. Il nutrizionista Ciro Vestita consiglia caldamente di bere sia succo di pompelmo che di ananas in caso di influenza.