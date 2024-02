Intolleranza e allergia alimentare: quali differenze?

Quando si ha un'allergia alimentare, il sistema immunitario "si ribella" contro il proprio corpo. Le cellule di difesa riconoscono le proteine ​​innocue come un pericolo. I sintomi sono generalmente immediati e possono colpire anche la pelle e le vie respiratorie. Qui sta la principale differenza tra allergia e intolleranza: i sintomi dell'allergia alimentare compaiono immediatamente, mentre nel caso di un'intolleranza sono più tardivi.

A differenza delle allergie, le intolleranze alimentari si manifestano principalmente con disturbi intestinali. Spesso, ad esempio, mancano gli enzimi: il corpo non riesce a utilizzare correttamente alcuni componenti degli alimenti e le reazioni sono spesso ritardate e colpiscono principalmente il tratto gastrointestinale. Alcune delle intolleranze alimentari più comuni includono: intolleranza all'istamina, al lattosio, al fruttosio e al sorbitolo.

Riconoscere la differenza tra allergia e intolleranza

Ne caso di allergia al cibo, l'origine va ricercata nel fatto che il sistema immunitario respinge le proteine ​​innocue (allergeni). I sintomi possono interessare la pelle, il tratto respiratorio e il tratto gastrointestinale e il dolore di solito si manifesta immediatamente. Anche quantità molto piccole possono scatenare reazioni.

L'intolleranza al cibo è causata da enzimi e proteine ​​diversi, spesso difettosi, nell'intestino. I sintomi sono soprattutto nel tratto gastrointestinale, ma anche si possono accusare anche stanchezza e spossatezza. Il dolore può verificarsi anche dopo diverse ore e le reazioni si verificano solo con una certa quantità di cibo ingerito.

L'allergia al cibo

L'allergia alimentare è un'allergia di tipo istantaneo: il sistema immunitario classifica le proteine ​​innocue (allergeni) come pericolose e tenta di eliminarle immediatamente. Ecco perché i primi sintomi di allergia alimentare compaiono in pochi secondi.

Se si ha un'allergia alimentare, il corpo produce grandi quantità di anticorpi chiamati IgE per allontanare gli allergeni. Se gli allergeni vengono introdotti nell'organismo, gli anticorpi IgE fanno sì che le cellule di difesa rilascino messaggeri di tipo infiammatorio come l'istamina. Queste sostanze causano i tipici sintomi delle allergie alimentari come eruzioni cutanee, prurito, rinite allergica e problemi gastrointestinali.

Per diagnosticare l'allergia si può eseguire un esame del sangue o un test cutaneo può valutare se il corpo sia sensibilizzato a determinati alimenti. Questo non significa che si abbia un'allergia ma è un primo indizio che permette di approfondire. Uno specialista allergologo potrà fare una diagnosi affidabile di allergia alimentare.

Gli alimenti che causano più allergie sono:

Latte, uova, arachidi, frutta a guscio, soia, pesce e frutti di mare.

Le allergie al latte, alla soia o alle uova di solito scompaiono prima dell'età scolare.

Le allergie alle arachidi, alla frutta a guscio, al pesce e ai crostacei durano spesso per tutta la vita.

I sintomi non sono tutti uguali e possono interessare diversi organi. Vediamo come si distinguono.

Sintomi cutanei e orali:

Macchie rosse, prurito, brufoli, sensazione di calore

Gonfiore del viso, degli occhi, delle labbra, della lingua o di altre parti del corpo

Prurito (formicolio) delle labbra, della lingua o del palato

Difficoltà a deglutire

Sapore metallico in bocca

Sintomi digestivi:

Mal di stomaco, vomito, diarrea, dolore addominale o crampi

Sintomi respiratori:

Oppressione e gonfiore alla gola, difficoltà a deglutire e a respirare, respiro corto, respiro rumoroso e sibilante, sensazione di soffocamento, tosse persistente, voce rauca, pelle bluastra

Prurito al naso e alle orecchie, naso chiuso o che cola

Sintomi cardiovascolari:

Pallore, polso debole o rapido, sudore freddo, debolezza, perdita di coscienza, vertigini, dolore toracico, calo della pressione sanguigna.

Altri sintomi:

Irritabilità, ansia, ansia, difficoltà a dormire

Nei casi più gravi, la morte.

Le intolleranze alimentari

A differenza delle allergie alimentari, un’intolleranza alimentare non è una reazione causata dagli anticorpi IgE nel sistema immunitario. Invece, di solito è una reazione che avviene nell’intestino: mancano gli enzimi o alcune proteine ​​sono "difettose".

Inoltre, i sintomi compaiono con ritardo, cioè non immediatamente dopo aver mangiato qualcosa di specifico, ma a volte ore dopo. Se si ha un'intolleranza, dipende anche dalla quantità di cibo che si è mangiato: spesso sono tollerate piccole quantità.

Tra le intolleranze alimentari più diffuse rientrano: intolleranza al lattosio, fruttosio, sorbitolo e istamina, nonché intolleranza al glutine (celiachia). Esiste anche la teoria medica alternativa delle intolleranze mediate da IgG4 (malattia fibroinfiammatoria cronica).

Per diagnosticare un'intolleranza si utilizzano test respiratori (fruttosio, sorbitolo, intolleranza al lattosio) ed esami del sangue (istamina, intolleranza al glutine).

Nelle persone che soffrono di intolleranza al lattosio, l'enzima lattasi non è presente in quantità sufficiente. La lattasi scompone il lattosio dallo zucchero del latte nell'intestino tenue in modo che possa essere digerito. Senza lattasi, il lattosio raggiunge l'intestino crasso senza essere scomposto.

La proteina di trasporto GLUT-5 trasporta il fruttosio dall'intestino tenue nel flusso sanguigno. In caso di intolleranza intestinale al fruttosio, questo trasportatore è difettoso: il fruttosio si sposta dall'intestino tenue all'intestino crasso. Lo stesso vale per un'intolleranza al sorbitolo, perché il sorbitolo, un alcol zuccherino, viene convertito in fruttosio nel corpo.

In caso di intolleranza al lattosio, fruttosio e sorbitano, i batteri intestinali utilizzano sempre lo zucchero che erroneamente raggiunge l'intestino crasso. Questo produce gas e altri sottoprodotti che causano i tipici disturbi gastrointestinali.

L’intolleranza al glutine, detta anche celiachia, è una malattia infiammatoria intestinale. Il glutine proteico dei cereali (frumento, farro, segale, orzo) provoca infiammazioni della mucosa intestinale.

L’intolleranza all’istamina è causata da una carenza di diammina ossidasi (DAO). L'enzima DAO scompone l'istamina in eccesso nel corpo. Una reazione allergica o alimenti ricchi di istamina come formaggio o vino rosso portano ad un elevato accumulo di istamina, a seguito del quale compaiono i sintomi.

La reazione mediata da IgG4 descrive una reazione causata da determinati alimenti. In questo caso l’organismo dovrebbe produrre più anticorpi IgG4 che, come gli anticorpi IgE, innescano reazioni di difesa. I sintomi potrebbero non comparire fino a diverse ore dopo aver consumato il cibo. Tuttavia, il legame tra un numero elevato di anticorpi IgG4 specifici e le intolleranze alimentari è scientificamente controverso.

Leggi anche: