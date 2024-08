Intossicazione alimentare o gastroenterite? Differenze e cosa mangiare

L'intossicazione alimentare è conseguente al consumo di uno o più alimenti contaminati da batteri come E. coli, salmonella o Listeria. Questi alimenti potrebbero essere entrati in contatto con i batteri prima, durante o dopo la preparazione di un piatto, a causa di un problema con la cottura, la conservazione o la pulizia del cibo . In genere si tratta di alimenti freschi come pesce, carne, uova, crostacei o latticini. Il consumo di acqua non sicura può anche spiegare l’intossicazione alimentare.

Quali sono i sintomi dell'intossicazione alimentare?

I sintomi di un'intossicazione alimentare sono molteplici e variano a seconda della situazione: nausea, vomito, crampi, diarrea, a volte febbre o addirittura mal di testa. Compaiono rapidamente, al massimo poche ore dopo l'ingestione del cibo contaminato.

Recupero, quale arco temporale per l'intossicazione alimentare?

I sintomi dell'intossicazione alimentare scompaiono completamente dopo pochi giorni (massimo 72 ore). Trascorso tale termine sarà opportuno consultare tempestivamente un medico. Possono verificarsi complicanze, soprattutto nelle persone a rischio come bambini, donne gravide o anziani. Da qui l’importanza di rimanere vigili per i sintomi anomali: diarrea, vomito e astenia marcata.

Intossicazione alimentare o gastroenterite? Differenze

Sebbene condividano sintomi simili (nausea, vomito, diarrea, dolore addominale), l'intossicazione alimentare e la gastroenterite sono due condizioni ben distinte. Hanno, innanzitutto, origini distinte: la gastroenterite è generalmente legata a un'infezione virale mentre l'intossicazione alimentare è diretta conseguenza del consumo di cibo o acqua contaminati.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il numero dei malati: se più persone presentano gli stessi sintomi poche ore dopo aver consumato lo stesso pasto, va privilegiata la possibilità di un’intossicazione alimentare.

Quanto durano le intossicazioni alimentari e la gastroenterite?

L'intossicazione alimentare dura generalmente da poche ore a tre giorni mentre la gastroenterite dura più a lungo (tra circa 2 giorni e una settimana).

Come trattare l'intossicazione alimentare attraverso il cibo?

Per riprendersi rapidamente da un'intossicazione alimentare, bisognerà privilegiare piatti semplici, poco conditi (facili da digerire) e che non irritino ulteriormente lo stomaco o l'intestino. Tra questi possiamo citare:

patate al vapore,

semola,

riso bianco ,

, carne magra come tacchino o pollo,

pesce cotto,

pasta,

zuppa.

Si tratterà anche di consumare porzioni moderate e di astenersi da cotture con grassi (olio, burro, ecc.)

Dopo un'intossicazione alimentare, possiamo mangiare frutta e verdura?

La frutta cruda dovrebbe essere bandita a favore della frutta bollita o cotta come le composte, le mele al forno. Lo stesso vale per le verdure crude: meglio prepararle al vapore o in zuppa, ad esempio. Anche i legumi (lenticchie, ceci, ecc.) sarebbero da evitare per le fibre che contengono, in quanto favoriscono il transito intestinale e quindi la diarrea.

Dopo un'intossicazione alimentare, che tipo di pane si dovrebbe mangiare?

Se dopo un'intossicazione alimentare i pani possono rappresentare una buona soluzione, sarà comunque importante sceglierli con attenzione.

Sarà indicato il pane bianco perché è facilmente digeribile poiché povero di fibre e preferirlo scaldato al forno per una migliore tolleranza digestiva. Anche il pane a fette tornerà utile per la sua leggerezza, prediligendo le versioni senza semi e senza fibre aggiunte e senza dimenticare queste due alternative, fette biscottate non salate o cracker. Da evitare, invece, il pane integrale o ai cereali perché troppo ricchi di fibre e rischiano di irritare uno stomaco già sensibile.

E i latticini?

Durante e dopo un'intossicazione alimentare, si raccomanda generalmente di fare attenzione ai latticini poiché anch'essi possono essere difficili da digerire e peggiorare i sintomi gastrointestinali. Alcuni tipi di latticini, come i formaggi a pasta dura, possono essere consumati con moderazione, soprattutto se li si tollera bene. Tra questi ci saranno ad esempio il parmigiano reggiano. Attenzione però, se si avverte fastidio dopo aver consumato latticini, sarà meglio eliminarli dalla dieta finché la digestione non si sarà normalizzata. Questo consiglio vale anche per qualsiasi altro alimento ingerito.

L'importanza di una buona idratazione

È l'acqua che guarisce tutto. Assicurarsi di bere molta acqua e/o soluzioni di reidratazione orale per compensare le perdite di liquidi causate da vomito e/o diarrea. Se viene la tentazione delle tisane, preferire quelle al timo e alla menta per le proprietà stimolanti che hanno sulla digestione.

Le insospettabili virtù della zuppa di miso

Pasta ancestrale a base di semi di soia con aggiunta di riso o orzo e sale marino, questa è una zuppa di miso che ha più di una virtù a sé stante. Rigenera la flora intestinale grazie ai probiotici che contiene, aiuta e facilita la digestione. Aiuta anche a mantenere un'adeguata idratazione, fondamentale in caso di intossicazione alimentare. Il suo contenuto di sodio aiuterà, da parte sua, a ripristinare l'equilibrio elettrolitico, in altre parole: l'equilibrio che il nostro corpo deve mantenere tra l'acqua che contiene e i minerali di cui ha bisogno.

Cosa altro fare per riprendersi da un’intossicazione alimentare?

Dopo un'intossicazione alimentare, la cosa migliore da fare è mantenere la calma a casa: il tempo è la migliore medicina per l’intossicazione alimentare

Gli antidolorifici possono anche aiutare ad alleviare il mal di stomaco o il mal di testa, a condizione ovviamente che vengano rispettate le quantità raccomandate nelle istruzioni.

Se i sintomi persistono, è consigliato consultare un medico che potrà, all'occorrenza, prescrivere anche farmaci antidiarroici o antiemetici.

Come prevenire l'intossicazione alimentare?

Ecco alcune semplici azioni da adottare quotidianamente consigliate: