5 alimenti per l'equilibrio della flora intestinale

Il microbiota intestinale, chiamato anche flora intestinale, corrisponde a tutti i microrganismi che vivono nel nostro tratto digerente. Nel sistema digestivo umano risiedono oltre 1.000 specie batteriche, ovvero diversi miliardi di batteri, senza contare anche virus, funghi e altri microbi presenti. Insieme, questi batteri svolgono un ruolo importante per la buona salute del nostro corpo, in particolare regolano l’infiammazione, l’appetito, l’aumento di peso, la protezione del corpo dagli agenti patogeni e un buon equilibrio psico-fisico.

Quando la flora intestinale viene distrutta oppure è in uno stato di disequilibrio (disbiosi), ad esempio dopo una terapia antibiotica, possono verificarsi numerosi problemi di salute. Prendersene cura e ripristinarla è quindi molto importante.

Tra i fattori che maggiormente influenzano la sua composizione, l’alimentazione gioca un ruolo determinante. Una dieta naturale, varia, equilibrata, ricca di fibre, polifenoli, probiotici e prebiotici naturali, favorisce la diversità del microbiota intestinale. Gli alimenti che mangiamo permettono, tra le altre cose, di nutrire i batteri buoni garantendo l’equilibrio della flora intestinale e gli effetti positivi sulla salute che ne derivano. Al contrario, alcuni cibi sono considerati “cattivi” perché tendono a squilibrarla e a limitarne la diversità.

Per il suo corretto funzionamento, la flora intestinale necessita di una dieta equilibrata e varia. Questi sono gli alimenti che nutrono i batteri buoni presenti nell'intestino, garantiscono l'equilibrio del microbiota e la buona salute dell'organismo in generale.

Alimenti ricchi di probiotici

I probiotici sono batteri vivi presenti nel corpo umano. Hanno il ruolo di migliorare la flora intestinale e anche di rafforzare il sistema immunitario: è quindi consigliabile aumentare il numero di questi batteri probiotici. Affinché l'azione dei probiotici possa dare effettivamente risultati positivi, sembra utile aiutare lo sviluppo dei batteri introdotti con la somministrazione contemporanea di prebiotici, vale a dire di quelle sostanze importanti per il mantenimento dei batteri probiotici.

Questi batteri buoni sono presenti in grandi quantità in:

alcuni formaggi come il Gruviera, il Cantal, il Munster, il Camembert e il Roquefort,

latticini,

pesce affumicato,

salsa di soia,

olive.

Cibi ricchi di fibre

Una dieta ricca di fibre contribuisce a mantenere l'equilibrio della flora. Questo è il caso di frutta e verdura. Esistono due tipi di fibre alimentari. Le fibre solubili hanno la funzione di nutrire i batteri buoni e si trovano negli agrumi, nelle patate, nelle carote, nella pera, negli asparagi, nel pompelmo, nell'uva, nei frutti di bosco e nel carciofo.

Le fibre insolubili invece sono buone alleate contro la stitichezza e sono presenti nei cereali, nei legumi e nei cavoli fermentati. Per prendersi cura del proprio microbiota, è consigliabile mangiare regolarmente grano integrale, avena integrale, fagioli rossi, lenticchie, crauti o fagioli bianchi. Va ricordato che il consumo di alimenti ricchi di fibre insolubili dovrebbe essere limitato per i soggetti affetti da sindrome dell’intestino irritabile, in quanto potrebbero favorire gonfiore, dolore addominale e diarrea.

Miele

Il miele è un ottimo alleato della flora intestinale e del sistema immunitario. La sua funzione antibatterica è la sua principale risorsa ed è anche un potente antiossidante naturale che può stimolare la produzione di un gran numero di batteri "buoni". Inoltre favorisce il funzionamento degli anticorpi che sono i migliori alleati per eliminare virus e batteri che potrebbero causare malattie. Inoltre, il miele è una sana e valida alternativa allo zucchero.

Alcune piante medicinali benefiche per la flora intestinale

Per migliorare i componenti della parete intestinale e rafforzare le difese immunitarie, si consiglia anche il consumo di alcune piante dalle proprietà terapeutiche.

Piante da bulbo usate quotidianamente : è il caso dello zenzero dalle potenti proprietà antinfiammatorie. C'è anche aglio, cipolla e porro che sono ottime fonti di probiotici.

: è il caso dello zenzero dalle potenti proprietà antinfiammatorie. C'è anche aglio, cipolla e porro che sono ottime fonti di probiotici. Piante medicinali con il potere di disintossicare l'organismo e il tratto digestivo: è il caso delle radici di tarassaco, finocchio, ravanello nero e bardana che hanno proprietà purificanti.

Tè verde e kombucha

Una breve cura disintossicante a periodi alterni può aiutare a migliorare la propria flora intestinale. Per questo è sufficiente bere regolarmente il tè verde, è una bevanda molto benefica per il sistema digestivo. In alternativa, si può sorseggiare il kombucha, una bevanda frizzante ottenuta dalla fermentazione di batteri e lieviti coltivati ​​nel tè dolce.