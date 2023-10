Indigestione o gastroenterite: quali differenze?

Crampi allo stomaco, diarrea, mal di stomaco, nausea, vomito: sono gli effetti di una contaminazione da un virus o di un'intossicazione alimentare? Spesso è difficile distinguere le due forme.

Cos'è la gastroenterite

La gastroenterite è un violento disturbo digestivo. È un'infiammazione del rivestimento dello stomaco e dell'intestino e questa infezione del tratto digestivo colpisce più spesso l'intestino. L'infezione può essere di origine virale, di origine batterica o addirittura parassitaria. Nella maggior parte dei casi, la gastroenterite è un’infezione benigna. Guarisce spontaneamente e più o meno rapidamente. In genere, sono necessarie dalle 24 alle 48 ore affinché i sintomi scompaiano.

Non c'è differenza tra gastroenterite e influenza intestinale. Il termine influenza intestinale, che incontriamo di tanto in tanto, è semplicemente un altro modo per riferirsi alla gastroenterite. Inoltre, in realtà non ha nulla a che vedere con l'influenza, della quale condivide solo alcuni sintomi come febbre e dolori articolari.

I sintomi e l'esordio

I sintomi della gastroenterite variano a seconda della causa: origine virale, batterica o parassitaria. I sintomi di un’infezione di origine batterica o parassitaria sono:

Diarrea;

Dolori di stomaco;

Vomito;

Febbre.

Se la gastroenterite è di origine virale, compaiono altri sintomi:

Crampi;

Dolore muscolare;

Mal di testa.

Questi sintomi sono comuni con l' influenza, motivo per cui può anche essere chiamata influenza intestinale.

Cos'è l'intossicazione alimentare

L'intossicazione alimentare è un'infezione dell'apparato digerente ed è generalmente un'infezione lieve. Tuttavia, in alcuni casi possono essere pericolose e responsabili di complicazioni cardiache e renali e persino portare alla morte.

I sintomi e l'esordio

I sintomi principali sono:

Nausea;

Vomito;

Crampi;

Diarrea;

Febbre;

Fatica;

Disidratazione.

I sintomi possono verificarsi già poche ore dopo l'ingestione di un alimento contenente agenti patogeni o pochi giorni dopo.

Come distinguere le due forme

Gastroenterite e intossicazione alimentare hanno molti sintomi in comune come mal di stomaco, vomito, febbre e diarrea . A causa della somiglianza dei loro sintomi, spesso è complicato identificare di quale patologia si tratti, ma ci sono molti fattori che possono distinguerli.

Tra i modi per distinguere tra un'intossicazione alimentare e una malattia gastrointestinale, l'origine dell'infezione è un buon indicatore. Nella maggior parte dei casi, la gastroenterite è di origine virale e ciò rappresenta 2/3 dei casi di gastroenterite, a differenza delle intossicazioni alimentari che molto spesso sono di origine batterica. Infatti, è più comune contrarre un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato cibi contenenti batteri o dopo aver bevuto acqua contaminata.

Diverse persone si ammalano dopo un pasto, segno di un'intossicazione alimentare: se dopo un pasto non ci si sente bene, la prima cosa da fare è chiedere alle persone con cui si sono condivisi gli ultimi pasti se anche loro abbiano sintomi. Se è così, ci sono buone probabilità che si tratti di un'intossicazione alimentare.

Il tempo necessario alla comparsa dei sintomi, è un fattore di differenziazione. Il fattore determinante per identificare se si abbia un'intossicazione alimentare o una gastroenterite è la rapidità con cui compaiono i primi sintomi: se i sintomi compaiono entro un'ora o poche ore dopo aver mangiato il cibo incriminato, molto probabilmente si tratta di intossicazione e in casi molto meno comuni possono comparire pochi giorni dopo la contaminazione. I sintomi della gastroenterite compaiono dopo un periodo di incubazione compreso tra 24 e 72 ore.

I diversi tipi di diarrea specifici per ciascuna patologia

La diarrea è un sintomo comune di gastroenterite e intossicazione alimentare. Esistono invece diversi tipi di diarrea, specifici per ciascuna delle due patologie.

L'intossicazione alimentare provoca la comparsa di numerosi sintomi tra cui la diarrea. Esistono due tipi di diarrea legati all’intossicazione alimentare:

Il primo tipo di diarrea si manifesta poche ore dopo il pasto e non è accompagnato da febbre. Questo tipo di diarrea è solitamente causata da stafilococco o salmonella ;

; Il secondo tipo di diarrea può manifestarsi più tardi ed è caratterizzato dalla presenza di muco e sangue. Può quindi essere infettiva, con sintomi clinici che suggeriscono un fenomeno invasivo legato a un germe presente nel tratto digestivo.

Nella gastroenterite si verifica un'improvvisa diarrea acuta dopo il periodo di incubazione degli agenti patogeni. Questa diarrea è caratterizzata da:

un aumento della frequenza dei movimenti intestinali con più di tre movimenti intestinali in 24 ore;

un cambiamento nella loro consistenza, le feci diventano morbide o liquide.

