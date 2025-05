Jiaogulan, la pianta dell'immortalità: di cosa si tratta e come consumarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta diventando sempre più popolare una particolare pianta rampicante tipica del continente asiatico; si tratta della Gynostemma pentaphyllum, meglio conosciuta come Jiaogulan. Dopo la moda, sempre presente, dei cibi fermentati arrivati dall'Oriente - si pensi al Kimchi coreano - adesso è la volta del Vietnam, dato che la Jiaogulan arriva proprio da lì.

Si tratta infatti di una pianta dalla conclamate proprietà antiossidanti comunemente impiegata nella medicina tradizionale. Avrebbe la capacità di stimolare il sistema immunitario, regolarizzare colesterolo e la pressione alta. Dal momento che viene considerata come un mezzo per ottenere la longevità, viene spesso chiamata "erba dell'immortalità". Ma cosa conosciamo di questa pianta? Oltre alle zone di diffusione, sappiamo che si tratta di una rampicante che produce piccoli frutti. Questi, tuttavia, non sono commestibili. Della Jiaogulan si consumano solo le foglie. Solitamente vengono preparati dei decotti, ma si trovano a disposizione anche degli estratti alcolici e capsule con estratto secco. C'è anche chi consuma le foglie fresche aggiungendole all'insalata.

Come abbiamo visto è molto diffusa in Vietnam, ma la conoscono anche in Cina.

Chi la usa come tisana ne versa due cucchiaini di estratto in polvere in acqua calda. Il gusto è somigliante a quello del ginseng, o a quello dolceamaro della liquirizia. Si ottiene una bevanda dalle nobili proprietà, dato che essa contiene potenti antiossidanti, ben otto volte superiori a quelli presenti nel tè verde, e regola glicemia e colesterolo. Ultimamente si sta studiando anche su possibili effetti benefici anche sul fegato. Inoltre è una pianta adattogena, ovvero in grado di far mantenere all'organismo una condizione di equilibrio fisiologico, anche in situazioni di stress.

Come tutte le erbe, ovviamente può avere delle

, ma in questo caso parliamo di casi minimi. Infatti la Jiaogulan è sconsigliata solo alle donne in stato di gravidanza e a chi sta seguendo una terapia farmacologica per il trattamento del diabete.