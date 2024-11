Ecco come capire se il nostro corpo è in linea con l'età: il segreto del numero di addominali

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sempre l'età biologica coincide con quella anagrafica, ci sono delle condizioni in cui il fisico non rispecchia gli anni che effettivamente abbiamo: grazie a un esercizio relativamente semplice come dei comuni addominali, agevoli da svolgere anche a casa, è possibile conoscere la resa effettiva del nostro corpo.

Se è vero che un tempo l'aspettativa di vita dell'individuo era più breve, ai nostri giorni si vive di più ma in modo peggiore, arrivando alla vecchiaia con scarsa autosufficienza e spesso sviluppando patologie. Prima, invece, l'efficienza fisica e mentale venivano maggiormente preservate. Per conoscere se il nostro corpo è effettivamente allineato alla nostra età è possibile effettuare un semplice test, mettendo alla prova la forza dei nostri muscoli.

Grazie ai sit-up, meglio noti come addominali, è possibile sapere se siamo in forma per l'età che abbiamo. Con il termine sit-up si intende un esercizio a corpo libero generalmente svolto per potenziare la muscolatura dell'addome. Il movimento che andiamo a compiere coinvolge diversi gruppi muscolari, non solo il retto addominale, ma anche i flessori dell'anca e i lombari. Ad essere coinvolta è anche l'articolazione dell'anca (coxo-femorale). Per svolgere l'esercizio ci si deve porre in posizione decubito supino, con la schiena distesa su una superficie (panca, tappetino o pavimento), tenendo le braccia al petto o dietro la testa. Le ginocchia devono essere piegate. Per una migliore riuscita dell'esercizio, i piedi dovrebbero essere bloccati in qualche modo. A quel punto, una volta pronti, si deve cercare di salire con la schiena e raggiungere le ginocchia, contraendo gli addominali. Si tornerà dunque in posizione supina, per poi eseguire, ancora una volta, l'esercizio.

Secondo alcuni studi, riuscire a eseguire molti sit-up è indice di benessere del nostro organismo. Inoltre ci sarebbe un minore rischio di incorrere in una condizione di perdita muscolare, cosa che può portare all'insorgenza di varie patologie. Grazie a una tabella preparata da esperti del settore, è possibile sapere quanti addominali dovremmo essere in grado di effettuare in un minuto tenendo conto di sesso ed età. Chiaramente il numero da raggiungere si abbassa con l'invecchiamento.

Ecco alcuni riferimenti per testare la nostra capacità muscolare. Un soggetto di sesso maschile di età compresa fra i 18 e i 25 anni dovrebbe essere in grado di compiere tra i 35 e i 38 sit-up; una donna della stessa età, invece, dovrebbe riuscire a fare fra i 29 e i 32 sit-up. A salire, un uomo fra i 26 e i 35 anni dovrebbe eseguire tra i 31 e 34 addominali, mentre una donna fra i 25 e i 28.

Tra i 36 e i 45 anni, invece, un uomo dovrebbe poter eseguire fra i 27 e i 29 sit-up, mentre una donna fra i 19 e i 22. Tra i 46 e i 55 anni, un uomo dovrebbe arrivare ai 22 e i 24 sit-up, mentre una donna tra i 14 e i 17. Tra i 56 e i 65 anni, un uomo dovrebbe fare fra i 17 e i 20 sit-up e una donna tra i 10 e i 12.