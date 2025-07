Meduse: cosa fare in caso di puntura?

Con grande dispiacere dei vacanzieri, le meduse si stanno diffondendo sempre più sulle nostre spiagge e la frequenza delle loro punture è in aumento. Le meduse presenti in Italia sono molto meno pericolose di quelle presenti in altre parti del mondo (la medusa più velenosa al mondo si trova in Australia) ed è importante sapere come reagire rapidamente ed efficacemente in caso di puntura per evitare complicazioni.

Cos'è una medusa? Perché punge?

Composta per il 97% da acqua e per il 3% da materia secca, la medusa appartiene alla categoria degli organismi planctoni . Priva di scheletro, cervello, polmoni e sangue, ha un aspetto gelatinoso e trasparente. È composta da una calotta chiamata "ombrello" e da tentacoli, dotati di mini-ventose che, a contatto con un corpo, rilasciano una tossina molto irritante. La medusa vive sul fondo dell'acqua. Per nutrirsi, risale in superficie, spinta dai suoi tentacoli e viene trasportata dalle correnti oceaniche per finire sulle nostre spiagge.

Sintomi: Che dolore si prova dopo essere stati punti da una medusa in mare?

La medusa ha delle cellule urticanti , chiamate cnidociti, presenti sui tentacoli , ma a volte anche sull'intera medusa, che emettono un liquido velenoso quando entrano in contatto con un "predatore".

Il dolore causato dalla puntura di una medusa è simile a una scossa elettrica . È immediatamente accompagnato da una sensazione di bruciore , la cui intensità varia a seconda della persona e della specie, seguita da prurito . Se presenti tutti questi sintomi, probabilmente la persona è stata punta da una medusa.

Bruciore, prurito... come riconoscere una puntura di medusa?

In alcune persone, la puntura, soprattutto se ripetuta, può causare shock anafilattico , una grave reazione allergica . Questa si manifesta con difficoltà respiratorie, malessere, vertigini e vomito. In questo caso si devono chiamare immediatamente i servizi di emergenza per ricevere assistenza medica.

Come reagire se si viene punti? Come alleviare il dolore?

Cosa fare immediatamente?

uscire immediatamente dall'acqua: il dolore potrebbe scatenare una crisi di panico con il rischio di annegare;

rimuovere con attenzione eventuali frammenti di tentacolo rimasti dalla pelle utilizzando un oggetto sottile come un coltello o un pezzo di cartone;

è possibile posizionare della sabbia bagnata sulla zona e grattare leggermente per rimuovere più facilmente i filamenti urticanti senza romperli;

sciacquare accuratamente la ferita con acqua di mare . Evitare l'acqua dolce, poiché peggiorerebbe solo il dolore;

si può avvicinare alla ferita una fonte di calore, come un mozzicone di sigaretta. Il veleno delle meduse è termolabile : si dissolve con il calore;

: si dissolve con il calore; anche l'aceto è una soluzione, soprattutto perché è facilmente reperibile nelle stazioni di salvataggio in spiaggia. L'aceto contiene acido acetico, che aiuta a staccare i filamenti senza farli scoppiare;

è una soluzione, soprattutto perché è facilmente reperibile nelle stazioni di salvataggio in spiaggia. L'aceto contiene acido acetico, che aiuta a staccare i filamenti senza farli scoppiare; informare le autorità della presenza di meduse che allerteranno i bagnanti;

Consultare un medico in caso di puntura sul viso o di grave reazione allergica (in particolare difficoltà respiratorie) che possa suggerire uno shock anafilattico.

A casa, quali trattamenti?

Una volta tornati a casa, disinfettare la ferita con una compressa sterile imbevuta di antisettico

In caso di reazione moderata, applicare una pomata antistaminica disponibile senza ricetta in farmacia

Se la sensazione di bruciore persiste dopo 48 ore, consultare un medico che potrebbe prescrivere una crema corticosteroidea

In ogni caso, monitora l'evoluzione del morso nei giorni successivi;

Nelle persone allergiche la vigilanza è fondamentale: dopo diverse punture può verificarsi una forte reazione allergica.

Cosa non fare dopo una puntura di medusa?

Non sciacquare la puntura con acqua dolce (così non c'è bisogno di correre alla doccia in spiaggia) perché questo farebbe scoppiare le cellule rimanenti e libererebbe il veleno

Non succhiare la ferita per rimuovere il liquido urticante

Non applicare alcol

Non tagliare la ferita, non farla sanguinare

Non applicare il laccio emostatico

La maggior parte dei medici sconsiglia di urinare sulla ferita a causa del rischio di sovrainfezione

Non toccare una medusa morta portata sulla spiaggia perché le cellule urticanti continuano a bruciare.

Perché c'è una recrudescenza delle meduse?

Oceani spopolati di pesci a causa dell'ondata di meduse: la previsione di Jules Verne in " Ventimila leghe sotto i mari " sarebbe corretta? Gli scienziati hanno teso a pensarla così negli ultimi anni, tutti dichiarati "anni delle meduse".

Questa proliferazione è dovuta a una combinazione complessa e ancora poco compresa di fattori climatici e azioni causate dall'uomo:

La pesca eccessiva del tonno, principale predatore delle meduse, ma anche la pesca eccessiva di piccoli pesci come sardine e aringhe che, nutrendosi di uova e larve di meduse, contribuiscono a regolarne lo sviluppo

La diminuzione della presenza di predatori naturali delle meduse : il tonno, ma anche la tartaruga liuto (che non riesce più a trovare luoghi dove deporre le uova), il pesce persico sole (Mola-mola);

Disfunzioni ecologiche dovute al riscaldamento globale: le meduse si stanno moltiplicando a causa dell'inquinamento e dell'aumento della temperatura dell'acqua. Come spiega Jacqueline Goy, addetta scientifica presso l'Istituto Oceanografico di Parigi "l'impatto del riscaldamento globale si manifesta con una crescita più rapida: le meduse raggiungeranno la maturità sessuale più rapidamente, quindi si riprodurranno di più. Invece di aspettare un anno per riprodursi, lo faranno dopo 6 o 8 mesi".

Quali specie di meduse troviamo in Italia?

Esistono oltre 1.000 specie di meduse . Le meduse, consumate essiccate in Asia, sono anche importanti predatori dell'uomo. Le più letali, come la Cynanea capillata, che può raggiungere i 40 metri di lunghezza, rimangono mostri esotici lontani, che infestano le coste australiane.

Quindi non c'è rischio di imbattersi faccia a faccia con un simile animale sulle spiagge italiane e francesi. La vigilanza è comunque necessaria: sebbene le meduse non siano aggressive, le loro punture sono spesso dolorose.