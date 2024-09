Il metodo di Nikola Tesla (ora svelato) per realizzare ogni desiderio

Ascolta ora 00:00 00:00

Nikola Tesla fu un grande inventore, un fisico e anche ingegnere elettrico. Fu lui che contribuì allo sviluppo di diversi settori delle scienze applicate, in particolare nel campo dell'elettromagnetismo di cui tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 fu il più grande pioniere. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano, in particolare, la base del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e dei motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della seconda rivoluzione industriale. Ma oltre a questo, era un grande appassionato di numerologia, cosa in effetti poco nota.

Il metodo

Tesla credeva che ci fosse una stretta relazione tra i numeri 3, 6, e 9 e alla base delle sue ricerche c’era sempre una forte attenzione nei confronti dei numeri. Attraverso lo studio di alcune formule matematiche notò che questi 3 (3,6 e 9) tornavamo sempre a ripetersi. Per questo era fortemente convinto che fossero alla base dell'origine di ogni cosa nell'universo.

Era certo inoltre, che fossero vettori che avrebbe consentito di portare dalla terza alla quarta dimensione, ovvero dal piano della realtà fisica al piano quantico delle infinite possibilità dove sono attive le leggi universali e in particolare quella dell'attrazione. Lo spostamento dalla terza alla quarta dimensione avviene tramite un vortice che simbolicamente sale dal tre (il triangolo del potere spirituale, la trinità) al sei (3×2) e poi al nove (3×3), il simbolo matematico dell’illuminazione.

Era così convinto di questa sua teoria da far girare tutta la sua vita intorno a questi numeri. Si racconta ad esempio che soggiornasse in stanze d'albergo il cui numero fosse divisibile per 3 e prima di rientrare a casa facesse sempre 3 volte il giro dell'isolato.

La legge dell'attrazione

Il suo metodo, come detto, si ispirava a quella che viene detta "legge dell'attrazione" che spiega come gli esseri umani attirino energia e quello che pensano si espande fino a manifestarsi sul piano fisico. Questo significa che tramite la vibrazione emozionale unita alla costanza è possibile "attirare" a noi quello che più desideriamo intensamente.

Si basa, come detto, su alcuni dei principi di base di Tesla e ha come scopo la realizzazione di un desiderio. Come prima cosa bisogna profondamente credere in quello che si desidera e munirsi di un quaderno dove scrivere il nostro desiderio più volte nell'arco della giornata; perché secondo questa teoria, ripetere l'azione aiuta a realizzarla.

I vari step

• Bisogna fissare bene nella mente un desiderio e credere profondamente che possa realizzarli

• Nel quaderno scriverlo iniziando sempre con la frase: "Grazie Universo per avermi dato..” seguito dal desiderio.

• Decidere un orario, che dovrà sempre essere quello, in cui scrivere sul quaderno il desiderio, che andrà ripetuto per 3 volte al giorno.

• Si inizia la mattina -all'orario deciso - scrivendolo per 3 volte, poi a metà giornata per 6 volte e poi a fine giornata per 9 volte.

• Si deve scrivere ringraziando come se la cosa che abbiamo desiderato si fosse già avverata e mentre lo fa, immaginare come sarebbe la nostra vita con quel desiderio, come ci sentiremo e la felicità che proveremo appuntando poi questi pensieri. Ogni frase dovrà essere scritta e "desiderata" per 17 secondi, il tempo necessario a far diventare un pensiero forte e ad attivare la vibrazione corrispondente.

• I desideri vanno sempre scritti in positivo. Evitare di usare frasi che iniziano con “non” o “mai” o verbi come “perdere”. Bisogna scrivere ciò che si vuole e non ciò che non si vuole più. Ad esempio, non bisogna scrivere " Non voglio più essere triste ", ma " Voglio essere felice ".

Quanto dura la pratica

Molti sostengono che questo metodo va portato avanti per 45 giorni, in realtà la modalità più corretta è fino a quando il desiderio non si realizza.

Lo scopo è quello riprogrammare il nostro subconscio che spesso e per ragioni profonde mina la nostra felicità. Inoltre scrivere il desiderio come se fosse già realtà,in noi stessi e aumentare la certezza che questo possa realizzarsi veramente.