Il nodulo alle corde vocali che ha colpito Tiziano Ferro: i sintomi e la terapia

Un nodulo è una formazione anomala, solitamente di forma arrotondata, che si sviluppa sulla superficie di un tessuto o in un organo. A livello delle corde vocali, la maggior parte dei noduli sono bilaterali e si fronteggiano su ciascuna corda vocale: si dice che siano spesso in posizione a "specchio ". A differenza dei polipi e dei granulomi, i noduli non sono in realtà tumori maligni ma possono assomigliargli. Corrispondono ad un ispessimento delle corde vocali dovuto a irritazioni croniche o gravi traumi e possono causare danni alle corde vocali, arrivando ad indurre lo sviluppo di polipi, noduli o granulomi. Tutto questo causa raucedine e voce ansimante. La persistenza di questi sintomi superiore a tre settimane richiede l'ispezione visiva delle corde vocali. La diagnosi si basa sulla laringoscopia e sulla biopsia in casi selezionati per escludere il cancro. Un'asportazione chirurgica ripristina la voce e l'eliminazione della fonte irritante previene le recidive.

I sintomi

I principali sintomi di un nodulo sulle corde vocali sono:

disturbi della voce che appare alterata;

difficoltà a parlare;

voce rauca e stanca.

Le cause

I noduli sono il risultato di microtraumi cronici alle corde vocali che portano alla formazione di edema sottoepiteliale e microematomi. La forzatura della voce provoca microlesioni e disorganizzazione delle strutture strutturali dei tessuti. La loro causa principale è un trauma vocale cronico, urla, schiamazzi, canti ad alta voce o utilizzo di una bassa frequenza innaturale.

Il trattamento

La logopedia

La base del trattamento si basa sulla logopedia che aiuta a guidare l'uso della voce, per limitare le forzature che sono frequenti proprio perché i pazienti hanno difficoltà a parlare. La logopedia da parte di un logopedista esperto riduce il trauma alle corde vocali causato da un canto inadeguato o da un parlato prolungato ad alta voce. I noduli di solito regrediscono con il solo trattamento foniatrico. Il lavoro riabilitativo consentirà un risparmio vocale limitando i microtraumi, aiutando il paziente a ritrovare il suo buon registro vocale. La logopedia è sistematica come terapia ed è sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi per i noduli (il ricorso alla chirurgia è raro). In caso di rimozione dei noduli, la logopedia è idealmente consigliata prima dell'intervento e soprattutto dopo l'intervento. Si chiede al paziente di rispettare un relativo riposo vocale di alcuni giorni dopo l'intervento per favorire la guarigione. Dopo questa fase di 10-12 giorni di riposo vocale si inizia la logopedia.

I granulomi che non regrediscono possono essere rimossi chirurgicamente, ma tendono a recidivare.

I polipi traumatici devono essere rimossi chirurgicamente per ripristinare una voce normale. Altre lesioni polipoidi, spesso bilaterali, dovute al fumo o a stati ipotiroidei, dovrebbero inizialmente beneficiare di una gestione medica. L'escissione microchirurgica con strumenti freddi durante la microlaringoscopia diretta è preferibile all'escissione laser che ha maggiori probabilità di indurre lesioni termiche collaterali se applicata in modo errato.

L'operazione chirurgica

Negli adulti e nei bambini, i grandi noduli devono essere rimossi chirurgicamente se la riabilitazione fallisce o se c'è qualche dubbio sull'aspetto e si teme un'altra patologia tumorale (ma raro nella pratica perché l'aspetto e il contesto dei noduli è abbastanza tipico). In caso di polipi o di un'altra lesione eventualmente sospetta come tumorale, allora l'operazioone è giustificata per la necessità di un'analisi anatomopatologica per essere certi della benignà della lacerazione: le lesioni sulle corde vocali vengono quindi rimosse e inviate per l'analisi microscopica. Questa operazione viene eseguita in anestesia generale e con un ricovero in day-hospital.

La prevenzione

È possibile prevenire la comparsa dei noduli alle corde vocali adottando uno stile di vita sano. Il tabacco e l'alcool aumenterebbero i rischi così come gli ambienti fumosi o polverosi. Il professionista dovrebbe anche astenersi da qualsiasi abuso vocale e concedersi delle pause per evitare un sovraccarico vocale.