Occhiaie e borse sotto gli occhi: quali differenze

Piuttosto antiestetiche, le occhiaie e le borse sotto gli occhi segnano la palpebra inferiore, dove la pelle è estremamente sottile e delicata. Appesantiscono lo sguardo rendendo gli occhi più stanchi e meno giovani. Con il trucco e i cosmetici si cerca in tutti i modi di mimetizzarli.

Il contorno occhi è un'area sensibile, molto spesso sollecitata da movimenti muscolari involontari (battiti di ciglia, aggrottamento delle sopracciglia) e rivela più facilmente i segni dell'invecchiamento e della stanchezza in particolare.

Le occhiaie, così come il gonfiore, non solo hanno origini diverse, ma possono anche essere aggravate da alcuni fattori, molti dei quali possono essere combattuti.

Le occhiaie: caratteristiche e cause

Si parla di occhiaie quando compaiono dei segni sulla palpebra inferiore. Queste appaiono grigio/bluastre o brune/giallastre e sono il segno di un disturbo della circolazione dei tessuti linfatici.

Le occhiaie di colore brunastro sono dovute a pigmenti scarsamente drenati che si accumulano nei vasi sanguignia a causa di una microcircolazione rallentata: l'epidermide essendo quattro volte più sottile a livello delle palpebre, permette che l'accumulo di pigmento di melanina sia più visibile.

Gli anelli blu o “anelli vascolari” evidenziano invece un problema di stasi venosa con microcircolazione locale meno efficiente.

Le occhiaie sono causate dall'invecchiamento, che fa scomparire il grasso situato tra l'osso orbitale e il bulbo oculare. Con l'età, l'epidermide già molto sottile attorno alla palpebra diventa più sottile e cava. Sono spesso ereditarie e possono essere accentuate dalla stanchezza, dall'età e da uno stile di vita malsano.

Tra le altre cause troviamo anche:

cambiamenti ormonali come sindrome premestruale, gravidanza o menopausa;

come sindrome premestruale, gravidanza o menopausa; disturbi biliari o epatici ;

; disturbi digestivi e intestinali quali intestino pigro e costipazione.

Le borse sotto agli occhi: caratteristiche e cause

Sono, a loro volta, causate dal gonfiore sotto le palpebre inferiori.

La loro comparsa è il più delle volte associata ad un fenomeno di "ingorgo" tissutale (ritenzione idrica e/o adiposità) e ad una cattiva circolazione sanguigna e linfatica nella zona del contorno occhi.

Si distinguono 2 tipologie:

gonfiore dovuto a ritenzione idrica : appare a seguito di una ritenzione di liquido sotto gli occhi e la palpebra inizia a gonfiarsi perché il drenaggio è poco efficiente;

: appare a seguito di una ritenzione di liquido sotto gli occhi e la palpebra inizia a gonfiarsi perché il drenaggio è poco efficiente; sacche adipose: in questo caso, i depositi di grasso si accumulano nella palpebra inferiore.

Possono essere ereditarie e aumentano con l'età. Come le occhiaie, le borse sotto gli occhi sono aggravate dalla mancanza di sonno o da cattive abitudini di vita.

Occhiaie e borse perioculari: 4 cause comuni

Ereditarietà

Il fattore ereditario gioca un ruolo importante: tutti i tipi di occhiaie sono interessati, così come il gonfiore. Ad esempio, le occhiaie sono spesso più presenti nelle persone con una predisposizione familiare a produrre melanina intorno agli occhi. Allo stesso modo, anche le occhiaie dipendono dalla struttura ossea del viso, ereditata direttamente dai propri genitori.

Stile di vita

L'alcol e il tabacco influiscono sull'epidermide e impediscono la circolazione dei fluidi. Questo crea un'edema sotto la pelle e favorisce la ritenzione idrica sotto gli occhi. Gli alimenti troppo ricchi di grassi possono, nel tempo, portare all'accumulo di depositi di grasso e contribuire alla comparsa di gonfiori. Una dieta salata aumenta la ritenzione idrica del corpo e può causare un accumulo di liquidi sotto l'occhio.

Anche fatica, stress, ansia sono fattori importanti: soprattutto gli ultimi due, a lungo termine rilasciano cortisolo e provocano ritenzione idrica, che può essere visibile sotto gli occhi.

Età

È innegabile, la comparsa di occhiaie o gonfiori aumenta con l'età, per la perdita di elasticità della pelle. Con il passare degli anni infatti la pelle sotto l'occhio, molto delicata, perde collagene e acido ialuronico, creando rilassamento cutaneo e scivolamento del tessuto adiposo.

Allo stesso tempo, la circolazione del sistema linfatico è più lenta con conseguente scarso drenaggio linfatico, e sotto gli occhi compaiono poi piccoli edemi, responsabili di gonfiori o depositi di pigmento.

Circolazione sanguigna e linfatica

La cattiva circolazione sanguigna e la disregolazione dei tessuti linfatici sono le ragioni principali per il formarsi di borse o occhiaie sotto gli occhi.

Oltre all'età, sdraiarsi in modo scorretto durante il sonno rallenta la circolazione dei vasi sanguigni e linfatici.

Tuttavia, la circolazione linfatica ha il ruolo di drenare i tessuti e partecipa al drenaggio dell'organismo. Se non funziona in modo ottimale, l'eliminazione di globuli bianchi, residui o pigmenti non verrà eseguita correttamente, lasciando quindi apparire sotto la pelle sottile dell'occhio occhiaie o gonfiori.

I rimedi

Ci sono prodotti che si possono utilizzare per rilassare lo sguardo e ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi.

La mattina applicare un prodotto a base di idrolato. Bisogna innanzitutto ricordarsi di conservarli in frigorifero, così da poter beneficiare di un effetto freddo al momento dell'applicazione.

È quindi possibile utilizzare idrolati puri sulle palpebre, o se si desidera miscelarli tra loro per trarne i massimi benefici: basta applicare un batuffolo di cotone imbevuto di idrolato sulle palpebre chiuse, quindi tamponare delicatamente con una pressione molto leggera sulla zona dell'occhiaia e della borsa.

Una volta tonificati i gonfiori o le occhiaie, è necessario applicare un trattamento specifico sul contorno occhi. Ci sono in commercio roll-on particolarmente indicati per la pelle sottile della palpebra. Bisogna fare piccole pressioni delicate con movimenti circolari e ripetere questo gesto dieci volte, partendo dall'angolo interno dell'occhio verso l'esterno.

Dopo aver fatto assorbire il siero o olio, si possono camuffare le occhiaie con un trucco di tipo minerale che illumina gli occhi. Una polvere correttiva gialla può ridurre l'aspetto bruno-violaceo dell'occhiaia, mentre una polvere di colore arancione riduce i cerchi blu-verdi.

La sera bisogna praticare un'attenta rimozione del trucco dagli occhi. Per questo, si può utilizzare un olio grasso (come l'avocado) per rimuovere ogni traccia di trucco.

Lasciare il batuffolo di cotone impregnato con lo struccante sull'occhio chiuso per qualche istante (per bagnare le ciglia e la palpebra), quindi con un gesto dolce e delicato spostare il batuffolo di cotone verso l'angolo esterno dell'occhio senza strofinare.