La pennichella fa bene alla salute: cosa succede in Grecia

È da sempre un alleato della nostra salute ma c'è di più: può diventare (ovviamente non da solo) anche molto importante per la longevità allontanando lo spettro di importanti malattie. Da molti sottovalutato, stiamo parlando dei benefici del pisolino pomeridiano, la classica pennichella, con uno studio sulla popolazione di una piccola isola greca che ha dato dei risultati sorprendenti.

Cosa succede ai centenari

Nel dettaglio dobbiamo trasferirci a Ikaria, piccola isola della Grecia situata nell'Egeo centro-orientale, inserita già da anni tra le aree del pianeta dove c'è un'alta concentrazione di centenari e ultracentenari. Gli scienziati spiegano che la loro longevità è dovuta al mix di più fattori: dalla dieta mediterranea all'aria pulita, allo stress molto basso ma anche a sane abitudini come il pisolino dopo i pasti. Su questa piccola isola è una prassi abbastanza comune che dà risultati importanti: riuscire a dormire anche soltanto per 20-30 minuti riduce anche del 37% la possibilità di incorrere in malattie cardiovascolari.

L'importanza della pennica

Gli scienziati hanno evidenziato che il breve riposino pomeridiano influisce positivamente in diversi meccanismi: innanzitutto abbassa i livelli del cortisolo, gli ormoni dello stress, da sempre nemici del sistema cardiovascolare; il riposo del cuore e del sistema nervoso riequilibra la pressione sanguigna con un miglioramento della funzionalità cardiaca nel suo complesso. E poi, può aiutare significativamente anche il sonno notturno perché in grado di riequilibrare il ritmo circadiano.

Ma i pisolini non fanno bene soltanto ai greci, ovviamente: la Medicina spiega che gli effetti benefici si hanno anche sul cervello. " Ricerche recenti indicano che le persone che dormono abitualmente nel pomeriggio tendono ad avere una maggiore massa cerebrale o un invecchiamento cerebrale più lento rispetto a chi non lo fa", spiegano alcuni esperti all'AdnKronos. Insomma, brevi riposi pomeridiani anche di 20-30 minuti incidono positivamente su cuore, metabolismo, memoria e concentrazione a breve termine riducendo l'invecchiamento.

Sulla tematica ha detto la sua il primo autore dello studio sui centenari greci, il prof. Manolis Kallistratos, cardiologo dell'Asklepieion Voula General Hospital di Atene, che ha mostrato i risultati nel corso della Conferenza della Società Europea di Cardiologia a Londra: dormire durante il pomeriggio abbassa anche battiti cardiaci e pressione sanguigna.

Dunque, una manna per il sistema immunitario ma guai a non rispettare tutte le altre buone abitudini: dalla dieta allo sport, dai rapporti sociali alla prevenzione con gli screening. La pennichella, da sola, non fa miracoli ma, certamente, può aiutare a vivere meglio.