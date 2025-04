Come proteggere il fegato durante l'assunzione di farmaci?

Alcuni farmaci comunemente prescritti possono essere pericolosi per la salute del fegato.

Gli antibiotici epatotossici più comuni sono:

Amoxicillina/acido clavulanico (Augmentin e generici);

- A quale dose? Normale.

- Dopo quanto tempo? Da pochi giorni a 15 settimane dopo l'inizio del trattamento, fino a 4 settimane dopo l'interruzione.

Eritromicina (gnerici…)

- Quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? A partire da 5 giorni di trattamento.

Ciprofloxacina (Ciproxin e generici)

- Quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Da pochi giorni a 3 settimane.

Claritromicina (Macladin e generici)

: quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Da pochi giorni a 3 settimane.

Cotrimoxazolo (Bactrim e generici)

- Quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Da pochi giorni a 2 mesi.

Nitrofurantoina (Furadantin)

- Quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Dal primo giorno.

Altri farmaci epatotossici più comuni

Negli antidolorifici: paracetamolo ( Tachipirina,Efferalgan)

- A quale dosaggio? A partire da 4 g/giorno. La sua tossicità aumenta nei casi di digiuno o di alcolismo cronico.

- Dopo quanto tempo? Oltre le 3 settimane di assunzione continuativa, a volte anche meno se le dosi sono elevate (6-8 g/giorno).



Nei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) : diclofenac (Voltaren e generici)

- A quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Da pochi giorni a 6 mesi.



Negli antiaritmici: Amiodarone (Cordarone e generici)

- Quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Entro i primi 3 mesi.



Negli antidepressivi : Amitriptilina (Laroxyl), Imipramina (Tofranil)

- A quale dosaggio? Normale.

- Dopo quanto tempo? Entro i primi 3 mesi.



Nei neurolettici: Clozapina (Leponex e generici)

- Quale dosaggio? Normale;

- Dopo quanto tempo? Da 1 settimana a 2 mesi.



Negli antimicotici: Itraconazolo (Sopranox)

- A quale dosaggio? Normale;

- Dopo quanto tempo? Tra 1 e 6 settimane.

Quali sono i consigli utili da seguire per proteggere il fegato?

L'ideale è non bere alcolici, limitandosi ad 1 bicchiere al giorno se strettamente "necessario". Prediliogere acqua , tè (soprattutto tè verde), caffè e tisane.

Privilegiare piante e alimenti epatoprotettivi. Optare per alimenti naturali, in quanto gli alimenti trasformati o industriali contengono alcuni zuccheri (sciroppo di fruttosio, zucchero invertito, ecc.) e amidi (farina raffinata, amido di mais, fecola, ecc.) che contribuiscono a sovraccaricare il lavoro del fegato .Se si soffre già di disturbi alla funzionalità epatica , adottare delle buone abitudini alimentari,moderando il più possibile zuccheri e grassi. Durante il trattamento possono essere utili alcune piante epatoprotettive , come il desmodio o la curcuma.

Non assumere mai un farmaco che ha causato danni al fegato. In linea generale: non assumere mai un farmaco che ha causato danni al fegato, tranne il paracetamolo, ma in piccole dosi. Se il paracetamolo viene assunto insieme ad un altro farmaco, ne viene controllata la composizione . Se lo contiene, controllare la dose in modo da non superare i 3 g/giorno totali. Consultare un medico in caso di insorgenza improvvisa di segni di intolleranza

In particolare in caso di:

inappetenza;

perdita di peso;

nausea;

fatica;

ingiallimento del bianco degli occhi e/o della pelle.

Quali sono i farmaci più tossici per il fegato?

Uno studio internazionale , i cui risultati sono stati pubblicati nel maggio 2021 sul British Journal of Clinical Pharmacology , sono stati esaminati gli effetti dei farmaci sul fegato. I ricercatori hanno analizzato il modo in cui i pazienti ricoverati in ospedale sviluppano danni al fegato dopo aver ricevuto determinati trattamenti.

Dopo aver analizzato le cartelle cliniche di 156.570 pazienti ricoverati in ospedale, i ricercatori hanno trovato 499 casi di danno epatico indotto da farmaci, con un'incidenza dello 0,32%. Tra i farmaci più pericolosi per il fegato c'erano:

Agenti anti-infettivi

Farmaci antitumorali

Farmaci antinfiammatori non steroidei

Per essere precisi, l'incidenza più elevata è stata dovuta al voriconazolo, un farmaco

antimicotico .

I pazienti affetti da colesterolo alto, malattie cardiovascolari, malattie epatiche preesistenti e precedenti interventi chirurgici presentavano il rischio più elevato di danni al fegato dovuti all'uso di farmaci.