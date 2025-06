Quali farmaci scegliere per aumentare la memoria: ecco quali sono i più efficaci

Dopo i 65 anni, la memoria a volte ci gioca brutti scherzi, ma una volta superata la semplice "disattenzione", la vita quotidiana diventa più complicata e la nostra qualità di vita può persino risentirne. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni che possono semplificare la vita quotidiana. Tutti noi abbiamo difficoltà a trovare una parola, un nome oppure il titolo di un film e anche se può essere frustrante, non è necessariamente preoccupante. A qualsiasi età, si può essere molto insoddisfatti delle proprie capacità mnemoniche, senza necessariamente essere predisposti a un disturbo della memoria.

Quali farmaci da prescrizione, integratori da farmacia o prodotti naturali migliorano la memoria?

Cercare un prodotto miracoloso che aiuti a memorizzare più facilmente? Purtroppo non esistono farmaci o alimenti che aiutino la memoria in modo particolarmente efficace.

In Italia, diversi farmaci a base di estratti vegetali, tra cui il ginkgo biloba, sono disponibili in farmacia per trattare i sintomi dell'invecchiamento cerebrale e delle malattie neurodegenerative. Secondo una pubblicazione dello Swiss Medical Journal, che cita uno studio del Journal of the American Association (JAMA), " non esiste la minima prova razionale che l'assunzione regolare di estratti di Ginkgo biloba abbia (in persone che non soffrono inizialmente di una patologia neurodegenerativa) un effetto preventivo sul declino delle prestazioni di memoria, attenzione, linguaggio, capacità visive, riconoscimento spaziale o esecuzione di varie funzioni ".

Oggi, nella migliore delle ipotesi, si consiglia di adottare la dieta mediterranea, ricca di frutta e verdura, oltre che di omega 3 (pesce) e povera di acidi grassi saturi, e di limitare il consumo di alcol. Gli antiossidanti presenti in grandi quantità nella frutta e nella verdura sono molto utili per combattere lo stress ossidativo, che accelera l’invecchiamento cerebrale.

Quali vitamine sono essenziali per la memoria?

Le vitamine B1, B6, B9 e B12 sono essenziali per il mantenimento di buone capacità cognitive, la loro carenza può portare a malattie neurologiche a volte gravi come la sindrome di Wernicke-Korsakoff, una grave amnesia dovuta alla carenza di vitamina B1, spesso associata al consumo di alcol. Per fare scorta di vitamine del gruppo B, consumare cereali integrali (grano, riso, ecc.), uova (tuorli d'uovo), frutta e verdura (la maggior parte delle piante a foglia verde contiene acido folico, ovvero vitamina B9), crostacei (ostriche), pesce, frattaglie e latticini. Un cervello che funziona bene è un cervello in un corpo sano, nutrito regolarmente e in modo adeguato. La nutrizione cerebrale segue le stesse formule della nutrizione per la longevità, ovvero: abbondanza di frutta e verdura, carboidrati complessi, acidi grassi insaturi essenziali e un basso consumo di zuccheri a rapida digestione e acidi grassi saturi.

Come mantenere sano il cervello ed esercitare la memoria?

Si dice spesso che "restare giovani è tutta una questione di mente", ma è comunque necessario mantenerla! Se è vero che, in assenza di malattie, il cervello è l'organo del corpo umano che più resiste alla prova del tempo, ma viene troppo spesso trascurato e oltre ad una dieta equilibrata, è importante fare esercizio fisico e coltivare la propria curiosità.

Mettere gli omega 3 nel menu

Poiché il nostro cervello è costituito principalmente da lipidi, è importante monitorare l'assunzione di acidi grassi essenziali. È stato dimostrato che un elevato consumo di pesce,da 2 a 3 volte a settimana,ricco di omega 3 protegge dalla demenza. Per ottimizzare la funzione cerebrale, alcuni nutrizionisti raccomandano di consumare pesce, in particolare pesce azzurro come salmone, sgombro, aringhe o sardine, due volte a settimana e di introdurre regolarmente nella dieta olio di colza, noci o lino, anche i semi oleosi sono una buona fonte. Molto utili per la salute cardiovascolare, gli omega 3 contribuiscono anche alla struttura del cervello.

Rimanere attivi

L'attività fisica regolare non solo aiuta a mantenere un corpo giovane, ma ha anche un effetto positivo sulle funzioni cognitive e sull'umore. Andare al lavoro in bicicletta, scendere dalla metropolitana due fermate prima per fare la spesa o semplicemente dedicarsi al giardinaggio: ci sono molti buoni motivi per muoversi!

Coltivare la tua curiosità

Il cervello si logora solo se non lo si usa. Non c'è bisogno di allenare la materia grigia con esercizi specifici, qualsiasi attività che stimoli i neuroni e mantenga la riserva cognitiva è buona da intraprendere: giochi da tavolo, sudoku, cruciverba, lettura, giardinaggio, ecc. La cosa più importante? Evitare la routine e la noia. Bisogna mantenere la curiosità intellettuale e, soprattutto, la voglia di fare; questa è la principale forza motrice!

Anziani: come riconoscere il morbo di Alzheimer?

Sebbene sia normale che la nostra memoria ci giochi brutti scherzi , alcune dimenticanze possono essere il segno di una vera e propria malattia. Il morbo di Alzheimer , una patologia neuroevolutiva, provoca un progressivo declino delle capacità cognitive, portando a una perdita di autonomia.

Quando dovrei fissare un appuntamento per una consulenza con uno specialista?

È normale lamentarsi della propria memoria, soprattutto dopo i 50 anni. Dimenticare il titolo di un film visto il giorno prima e ricordarlo poche ore dopo è innocuo. Infatti, si possono dimenticare le cose perché si è stressati, depressi o perché non si dorme bene. Questo non è necessariamente un segno di Alzheimer. Dimenticare completamente ciò che si è fatto il giorno prima è molto più problematico. Prima di trarre conclusioni allarmanti, è consigliabile consultare il proprio medico di base, che deciderà se sia necessaria o meno una valutazione più approfondita.

Come diagnosticarla? Quali esami dovrebbero essere eseguiti?

La diagnosi del morbo di Alzheimer si basa principalmente sull'esame clinico, sulla valutazione della memoria (test neuropsicologici) e sulla risonanza magnetica.

Perdita di memoria: quale trattamento può rallentare il morbo di Alzheimer?

Attualmente, i farmaci esistenti ,Donepezil, Memantina, Rivastigmina e Galantamina, inibitori dell'acetilcolinesterasi ,agiscono solo a livello sintomatico.

Nuovi farmaci che agiscono sulla proteina amiloide sono autorizzati negli Stati Uniti e potrebbero rallentare il declino cognitivo e funzionale nei pazienti con malattia lieve. Il loro uso non è ancora autorizzato in Europa a causa dei potenziali effetti collaterali .