Quali sono i sintomi del cancro al seno a cui prestare attenzione

Il tumore al seno è il tumore più comune nelle donne e uan diagnosi tempestiva consente maggiori possibilità di guarigione. Lo screening, in particolare la mammografia, svolge un ruolo fondamentale, ma anche alcuni segnali quotidiani possono essere un campanello d'allarme.

Ecco 8 sintomi da conoscere e a cui prestare attenzione.

1. Dolore al seno permanente e persistente per più di 15 giorni

Il dolore al seno è comune e raramente associato al cancro al seno, si ritiene che una donna su due ne soffrirà nel corso della propria vita.

Quelli che di solito si verificano prima delle mestruazioni, ad esempio, non dovrebbero essere motivo di preoccupazione. Un dolore acuto al seno può essere dovuto a una cisti, che, dopo un'ecografia o una mammografia , si rivelerà il più delle volte benigna. Un'altra possibile causa: la mastite , ovvero l'infiammazione del seno. La mammella diventa rossa e dolorante. Infine, alcuni dolori cronici possono irradiarsi al seno a causa di dolori muscoloscheletrici allo sterno , alle costole o alla colonna vertebrale.

Se invece il dolore al seno è costante e persiste per 15 giorni , è meglio consultare un medico per una diagnosi accurata.

2. Seni densi

Alcuni seni sono densi, il che significa che sono composti da più tessuto ghiandolare e fibroso che da tessuto adiposo. I medici si preoccupano di questo perché interferisce con l'esame clinico e la mammografia è meno leggibile. In questo caso, un'ecografia può essere un esame complementare molto utile per stabilire il livello di densità del seno.

Poiché questo è associato a un aumento del rischio di cancro al seno, si può decidere di effettuare un monitoraggio più frequente. Se la donna ha meno di 40 anni, si esegue principalmente con l'ecografia per evitare radiazioni non necessarie. Nelle donne di maggiore età (dopo i 40 anni), si procede con mammografia ed ecografia.

3. Un nodulo o un linfonodo nel seno o sotto l'ascella

Prima del ciclo mestruale, una donna può talvolta avvertire un nodulo al seno perché la ghiandola si gonfia durante questo periodo. Se scompare in seguito, non c'è motivo di allarmarsi.

A parte questo caso, la comparsa di un nodulo persistente al seno o di un linfonodo sotto l'ascella dovrebbe richiedere un consulto immediato. Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto prima dei 50 anni, questo nodulo non è canceroso. Può trattarsi di una cisti, di un fibroadenoma (tumore benigno), di un'area di mastopatia (più ricca di ghiandole) o di un'area indurita (il tessuto è ispessito).

4. Un'ulcerazione o una piaga

Se una donna presenta una lesione al capezzolo che assomiglia ad un eczema , soprattutto su un lato, dovrebbe consultare un medico il prima possibile. Potrebbe essere l'espressione della malattia di Paget del capezzolo, una rara forma di tumore al seno. Una mammografia o un'ecografia consentiranno una diagnosi precisa.

5. Una retrazione o deviazione del capezzolo

La retrazione del capezzolo può essere un segno di cancro al seno, ma può verificarsi anche perché dopo la menopausa , con l'avanzare dell'età, i dotti galattofori (attraverso i quali scorre il latte) cambiano. La deviazione del capezzolo è più preoccupante, perchè è un segno che qualcosa sta cambiando nei piani sottostanti.

6. Secrezione mammaria

Non bisogna preoccuparsi se la secrezione è bilaterale e ha un aspetto simile al latte: questo può accadere durante l'assunzione di alcuni farmaci (neurolettici, ad esempio) o a causa di un raro tumore benigno dell'ipofisi , una ghiandola situata nel cervello. In alcuni casi, la secrezione è bilaterale e ha un colore brunastro, verdastro o persino bluastro e scorre attraverso diversi pori del capezzolo. Questo accade in alcune donne il cui seno è mastotico, cioè granuloso e talvolta doloroso, e non ha nulla a che fare con il cancro al seno.

Quello che dovrebbe preoccupare sono le secrezioni spontanee da un singolo seno e da un singolo foro del capezzolo. A volte si notano con una macchia sul reggiseno. Il colore delle secrezioni varia: color acqua, giallo o rosso. C'è quindi un rischio del 10-15% che rivelino un cancro. Oltre a una mammografia o un'ecografia, viene eseguita una citologia delle secrezioni (esame delle cellule al microscopio).

7. Un cambiamento di volume

Un seno che diventa improvvisamente asimmetrico o cambia volume dovrebbe sempre far scattare l'allarme, soprattutto dopo i 50 anni. Il carcinoma mammario lobulare può persino causare il restringimento dell'intero seno. Ha origine nelle cellule dei lobuli che producono latte della ghiandola mammaria. Rimane più raro del carcinoma duttale, che si sviluppa dalle cellule dei dotti galattofori.

8. Buccia d'arancia, rossore... comparsa di anomalie della pelle

Fossette, rughe e un cambiamento nell'aspetto della pelle, soprattutto su un seno, dovrebbe portare a una visita.

Questo indica la presenza di infiltrazioni tumorali sulla pelle o sui muscoli. Quando un seno o una sua parte diventa rosso e assume un aspetto a buccia d'arancia, questo spesso accompagna tumori al seno aggressivi, noti come tumori al seno infiammatori.