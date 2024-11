Quanti passi al giorno per mantenersi in salute? Un mito da sfatare

Ascolta ora 00:00 00:00

I benefici di una salutare camminata sono ormai noti; la medicina, infatti, ha dimostrato quanto un certo numero di passi effettuati al giorno migliori la salute del nostro organismo e, in particolar modo, del nostro cuore. L'argomento, tuttavia, è molto più articolato e complesso.

Camminare per stare bene

Se un tempo si diceva che servissero dagli 8mila ai 10mila passi per portare benefici concreti al nostro corpo, ma oggi è stato dimostrato che già 2.500 passi al giorno sono sufficienti a migliorare la salute del nostro cuore e ad abbassare il tasso di mortalità. Se poi si sale a 8mila passi, il rischio di contrarre malattie cardiovascolari cala significativamente. Se si arriva a 10mila passi si ottiene addirittura una riduzione del 60% del tasso di mortalità rispetto a chi non svolge attività fisica. Questi dati, ricavati analizzando lo stile di vita di 110mila persone, dimostrano senza possibilità di dubbio come una camminata possa influire in positivo sul nostro stato di salute.

Una buona "ricetta" potrebbe essere quella di compiere dai 7mila agli 8mila passi al giorno, mantenendo un buon ritmo. Per quanto questi numeri possano sembrare esorbitanti, in realtà non lo sono affatto. Non si tratta di un traguardo complesso da raggiungere. Si può cominciare decidendo di fare le scale a piedi, in salita e in discesa, oppure scendere a una fermata prima quando stiamo viaggiando in auto. Un'altra soluzione è quella di porsi l'obiettivo di camminare durante le pause lavoro, o camminare per strada almeno 10-20 minuti. A questo punto, se si ha tempo/voglia di farlo, si possono aggiungere circa 150 minuti di attività fisica: questo influirà ancora di più sul benessere del nostro cuore.

"Se la propria media giornaliera è di 3000 passi bisogna cercare di farne almeno 5mila senza puntare direttamente ai 10mila, per poi aumentare gradualmente settimana dopo settimana", ha dichiarato Michele Stanten, fondatrice di MyWalkingCoach.com e autrice di The Walking Solution, sul portale online Men'sHealth.

L'importanza del ritmo

Per essere sicuri di camminare nel modo giusto bisogna controllare il nostro ritmo, che deve essere moderato o, meglio ancora, elevato. Aumentare un poco con la velocità influisce in positivo sul sistema cardiovascolare, e aiuta anche a tenere sotto controllo il peso. Come spiegato dagli esperti del settore, camminare su una superficie piana a buon ritmo e per almeno un'ora porta a consumare tra le 150 e le 190 calorie.

Il segreto, dicono gli esperti della camminata, è quello di variare

spesso ritmo, partendo da un'andatura lenta per poi accelerare gradualmente. Bisognerebbe essere costanti, e provare a dedicare un po' di tempo alla camminata ogni giorno.