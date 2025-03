Quanto dormire per vivere più a lungo: cosa rivela lo studio sulle "traiettorie del sonno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un importante studio condotto da un gruppo di lavoro di un'università statunitense ha recentemente dimostrato che vi è una correlazione fra longevità e qualità del sonno. Dormire troppo, o troppo poco, infatti, non farebbe bene al nostro organismo, che alla lunga potrebbe risentirne. Mediante l'analisi di quelle che sono state definite delle "traiettorie del sonno", gli scienziati sono arrivati a determinare quante ore è necessario dormire per poter vivere meglio e più a lungo.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Jama Network Open, è stata portata avanti da un team di ricerca della Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee (Usa). Gli esperti hanno esaminato i dati di oltre 47mila partecipanti allo studio, riscontrando dati incredibili. Sono infatti riusciti ad arrivare a quello che può essere considerato un vero e proprio segreto di lunga vita.

Gli scienziati hanno visto che dormire troppo poco, ossia meno di 7 ore, aumenta il rischio di morte per svariati fattori. Stesso discorso per chi dorme più di nove ore. Lo studio ha riscontrato che l'aumento del rischio di morte sale al 32% in chi dorme troppo o troppo poco.

Cosa fare, dunque? Gli scienziati hanno definito ben nove traiettorie del sonno che si sviluppano in base a come varia il nostro riposo. La ricerca ha impiegato 12 anni, periodo di tempo necessario per seguire il caso. Di questi 12 anni, 5 sono stati trascorsi al fianco dei partecipanti, dall'arruolamento al monitoraggio. La ricerca ha riportato 13.579 decessi. Di questi, stando a quanto riferito, 4.135 riguardano patologie cardiovascolari, 3.067 sono stati causati dal cancro e 544 da malattie neurodegenerative.

Un sonno è da considerarsi sano quando dura dalle 7 Al di sotto, o al di sopra, si ha un rischio mortalità aumentato del 29%. Ecco perché è importante fare prevenzione anche in questo campo, prestando attenzione al tempo che dedichiamo al nostro riposo.