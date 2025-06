Scottature solari, rimedi e consigli su come dormire

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante si sia sempre più consapevoli dell'importanza della protezione solare, sia per proteggere dal cancro della pelle che per ritardarne l'invecchiamento, nessuno è immune alle scottature almeno una volta nella vita. Quando accade la pelle si presenta arrossata, con vesciche e sintomi quali brividi, nausea, eruzioni cutanee e febbre. Le conseguenze possono essere molto dolorose e impedire di dormire per diverse notti. Questo è ancora più dannoso perché il sonno è essenziale per la corretta rigenerazione dell'epidermide.

L'idratazione è fondamentale

Prima di tutto, è importante assicurarsi di essere ben idratati prima di andare a letto e l'idratazione deve provenire dall'interno. È un compito da svolgere bene prima di coricarsi bevendo molta acqua durante il giorno, utile perché fornirà al corpo i liquidi di cui ha bisogno per reidratare la pelle secca e scottata dal sole. Per quanto riguarda l'applicazione topica, evitare creme e lozioni che potrebbero intrappolare il calore all'interno della pelle o contenere anestetici.

È possibile applicare l'aloe vera perchè è estremamente ricca di principi attivi,favorisce la rigenerazione, la guarigione e l'idratazione della pelle. Il gel di aloe vera aiuta in caso di ustioni, punture di insetti, pelle irritata, prurito, dopo la depilazione, ma anche per eczemai e psoriasi.

Può essere usato anche l'olio essenziale di lavanda in gelatina, il più lenitivo. La presenza di canfora migliora la circolazione locale, favorendo la guarigione,lenisce e rigenera la pelle, prevenendone la desquamazione. Può essere utilizzato anche in caso di ustioni di secondo grado, quando inizia a formarsi una vescica. Si applica sempre diluito su un'ampia area : 3 gocce di olio essenziale di lavanda (OE) in 30 gocce di macerato di calendula. Prima dei 6 anni o per le donne gravide è da preferire la lavanda officinale.

Scegliere abiti larghi e morbidi

Indossare il giusto tipo di pigiama può aiutare a sentirsi più a proprio agio e a permettere alla pelle di respirare. Pigiami o camicie da notte larghi, realizzati in tessuti morbidi, traspiranti e non abrasivi come cotone o seta, aiuteranno a ridurre al minimo le irritazioni. La federa del cuscino può essere di seta e di tonalità chiare, si può vaporizzare uno psray alla lavanda che concilia il sonno e il rilassamento durante la fase più dolorosa della scottatura.

Utilizzare i farmaci da banco

Se il dolore è troppo forte, assuemre un farmaco da banco come il paracetamolo 500 mg per aiutare ad addormentarsi. Si raccomanda vivamente di non superare la dose di 3 grammi al giorno. Il paracetamolo dovrebbe essere evitato anche in caso di grave insufficienza epatica o di allergie al principio attivo. Si possono utilizzare anche antinfiammatori (FANS) nel caso il paracetamolo non sia sufficiente.

Monitorare la temperatura della stanza

È possibile massimizzare le probabilità di dormire a sufficienza e proteggere la pelle danneggiata dormendo in una stanza fresca. Se la temperatura esterna è elevata, massimizzare le probabilità di addormentarsi tenendo le tende della camera da letto chiuse durante il giorno e utilizzare ventilazione e ventilatori per avere una temperatura interna intorno ai 23/24 gradi.



In quale caso consultare un medico?

Nonostante la maggior parte delle scottature solari sia innocua, possono verificarsi complicazioni. Consultare immediatamente un medico se si formano dolorose vesciche sulla pelle, il viso si gonfia o si avvertono nausea, febbre e brividi.

Pelle pallida, umida o fredda, polso o respiro accelerati, mal di testa, confusione, vertigini, segni di disidratazione (sete intensa, secchezza delle fauci e degli occhi, incapacità di urinare) o infezione cutanea (arrossamento, gonfiore, dolore, ecc.) e occhi doloranti e sensibili alla luce sono altri segnali che dovrebbero essere presi sul serio.