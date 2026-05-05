Il segno lasciato dai calzini: ecco quando è un problema al cuore

Quante volte ci sarà capitato di osservare il segno lasciato dalle calze, specialmente dopo averle indossate per un’intera giornata o perché molto strette e aderenti. Se in molti casi quel segno è soltanto dovuto alle cause appena menzionate, altre volte può essere un importante campanello d’allarme che riguarda anche il cuore.

Le situazioni comuni

Iniziamo con il dire che non c’è assolutamente da preoccuparsi se si sta molte ore seduti nell’arco della giornata perché il lavoro lo impone. Al contrario, il segno sulle caviglie lasciato dai calzini può capitare quando si passano molte ore in piedi: questo perché il sangue tende ad accumularsi nelle gambe. Altre situazioni comuni ma alle quali magari non facciamo caso riguardano proprio l’indumento: se sono troppo stretti, quel segno sulla pelle è inevitabile.

Quando diventa un campanello d’allarme

Altre volte, invece, bisogna andare un po’ più a fondo: esempi diversi da quelli detti finora ma che non devono destare eccessiva preoccupazione riguardano l’organismo un po’ disidratato perché si è bevuto poco nell’arco della giornata così come i pasti molto salati (ritenzione idrica). Un po’ più seri, invece, i potenziali disturbi della circolazione venosa.

Ma cosa bisogna monitorare con estrema attenzione? Se quei segni non sono necessariamente lasciati dai calzini ed è più probabile, quindi, che siano collegati ad altri sintomi. Ad esempio, se c’è un gonfiore alle caviglie, se la pelle cambia coloro, la comparsa di vene varicose o un senso di dolore e pesantezza alle gambe, ecco che la circolazione venosa potrebbe avere qualche problema.

Se, poi, i segni si manifestano soltanto su una gamba o se sono molto più evidenti rispetto all’altra, sarà bene prenotare una visita dal nefrologo e cardiologo perché potrebbero significare problemi a reni o cuore.

Dunque, può essere soprattutto la differenza di segnale nei due arti a metterci in allarme e indagarne le cause: spesso, si manifestano anche altri sintomi che dovrebbero invitarci a contattare uno specialista come nel caso della difficoltà di dormire da sdraiati o il fiato corto.

Nessuna ansia, però: fare prevenzione è bene sempre e comunque ma si possono anche utilizzare alcuni accorgimenti per evitare quel tipo di fastidio utilizzando delle calze a compressione

che sono sicuramente d’aiuto per la circolazione sanguigna e riducono il gonfiore e il senso di pesantezza specialmente nelle persone che sono costrette a passare molte ore in piedi ma lo stesso vale pure per i sedentari.