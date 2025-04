Come si fa ad aumentare la pressione sanguigna troppo bassa?

L'ipotensione è una bassa pressione sanguigna che provoca sintomi quali vertigini o svenimenti. L'ipotensione è l'opposto dell'ipertensione e le persone più colpite sono gli anziani, le donne gravide ele persone affette da diabete o problemi cardiaci.

Un problema di pressione bassa non è pericoloso per il sistema cardiovascolare, a differenza dell'ipertensione, ma i sintomi sono fastidiosi: disturbi della vista, vertigini, mal di testa, disturbi vagali, svenimenti, stanchezza e perfino insonnia. Uno stato di ipotensione non è da sottovalutare perchè può essere pericoloso per la vita, in quanto può provocare uno shock sistemico , in cui gli organi vengono danneggiati dalla mancanza di flusso sanguigno.

Quali sono le cause della pressione bassa?

La pressione bassa può essere causata da:

dilatazione delle piccole arterie (arteriole) dovuta a tossine prodotte da batteri durante alcune infezioni gravi, alcuni farmaci, lesioni del midollo spinale, reazioni allergiche ( shock anafilattico ), alcuni disturbi endocrini;

volume sanguigno insufficiente a causa di disidratazione , emorragia o malattia renale;

alcuni disturbi cardiaci (infarto, aritmia, tachicardia, valvulopatia, bradicardia, ecc.) ;

alcune malattie (Parkinson, sclerosi multipla, ecc.) possono influire sulla pressione sanguigna.

La pressione bassa si verifica anche quando i nervi che trasportano i segnali tra il cervello, il cuore e i vasi sanguigni sono compromessi da disturbi neurologici chiamati neuropatie autonomiche.

Ipotensione ortostatica e malessere

Quando una persona passa rapidamente dalla posizione seduta a quella eretta , la pressione sanguigna nei vasi sanguigni del cervello diminuisce, provocando una temporanea sensazione di stordimento o svenimento. Questo fenomeno è chiamato ipotensione ortostatica. Può essere più pronunciato nelle persone disidratate, con temperatura corporea elevata (ad esempio dopo un bagno caldo), affette da determinate malattie o che sono rimaste sdraiate o sedute per lunghi periodi.

Bassa tensione, caduta di tensione: cosa fare? Come ripristinarlo?

I medici curano la causa della pressione bassa e spesso, se il cuore è in grado di gestire liquidi aggiuntivi, vengono somministrati anche liquidi per via endovenosa. A seconda della causa dei sintomi, i medici potrebbero consigliare di indossare calze elastiche a compressione che coprano polpaccio e coscia per aiutare a spingere il sangue fuori dalle vene delle gambe e a risalire verso il cuore.

Per contrastare il calo della pressione sanguigna è opportuno adottare quotidianamente alcuni accorgimenti che aiuteranno ad innalzarla.

Indossare calze di supporto

Se si deve stare in piedi per molto tempo , prendere in considerazione l'utilizzo di calze di supporto, usate per le vene varicose, impediscono al sangue di ristagnare nelle gambe e aiutano a limitare il rischio di fastidi.

Per riposare

Se si è molto stanchi, la soluzione più semplice è il riposo e sdraiarsi dopo i pasti può aiutare ad avere una buona digestione e un corretto afflusso sanguigno,ricordandosi di tenere i piedi sollevati.

Fare le mosse giuste

Per evitare il disagio causato da un calo della pressione sanguigna, prima di fare esercizio fisico prendersi del tempo per fare stretching, massaggiarsi le gambe e muovere le dita dei piedi, quindi alzarsi lentamente. Un'attività fisica moderata e regolare può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna in generale.

Cosa mangiare quando la pressione sanguigna scende?

Il sale aiuta a trattenere l'acqua nelle arterie e quindi contribuisce ad aumentare la pressione . Assumerne quantità sufficienti è essenziale per ridurre i problemi di pressione bassa.

Cosa bere se la pressione sanguigna scende?

Non solo i liquidi aumentano il volume del sangue, ma alcune acque ricche di sodio possono avere un duplice effetto benefico. Oltre a mantenere ben idratati, cercare di limitare il consumo di alcol, perchè la sua azione dilata i vasi e provoca un calo della pressione e il suo effetto diuretico rischia di aggravare la disidratazione e quindi l'ipotensione. Se la pressione sanguigna scende, bere caffè o tè verde aiuta a stimolare la circolazione per un breve periodo, ma a lungo termine può disidratare il corpo.

Come reagire in caso di disagio?

Se ci si sente deboli biosgna sedersi o sdraiarsi per regolare il flusso sanguigno, preferibilmente sollevando i piedi per spingere il sangue verso il cervello. Se ciò non è possibile da seduti, inclinare la testa in avanti tra le gambe. Se necessario, allentare gli abiti stretti e vaporiozzare l'acqua sul viso.

Pressione sanguigna bassa o in calo: quando è il momento di preoccuparsi?

In genere la pressione bassa non richiede cure mediche. La situazione diventa preoccupante quando i sintomi diventano fastidiosi e incidono sulla qualità della vita della persona (vertigini, svenimenti, ecc.) o quando i cali della pressione sanguigna sono frequenti. Lo shock (che si verifica se la pressione sanguigna scende sufficientemente e rimane bassa , con conseguente malfunzionamento di tutti gli organi) è una situazione di emergenza che richiede assistenza medica d'urgenza .

Pressione diastolica e sistolica: due misure della pressione sanguigna

La pressione sanguigna è determinata da:

la misurazione della pressione sanguigna sistolica (il numero più alto o massimo) che corrisponde al valore della pressione nell'arteria nel momento in cui il cuore si contrae;

misurazione della pressione diastolica (il numero più basso o inferiore) che corrisponde al valore della pressione nell'arteria quando il cuore è a riposo tra due contrazioni.

La pressione sanguigna normale per un adulto non dovrebbe superare i 135/85 mmHg (millimetri di mercurio). Se la pressione sanguigna è inferiore a 100/60 per le donne e a 110/70 per gli uomini, si soffre di ipotensione.

Durante una visita medica, quando il medico misura la pressione sanguigna, i valori normali possono variare da 10 a 20 mmHg di mercurio sotto l'effetto di stress e ansia...

.