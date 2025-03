Sindrome delle gambe senza riposo, cosa c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

La malattia di Willis EKbom o sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo del sistema nervoso centrale. La sua caratteristica è il forte o irrefrenabile bisogno di muovere uno o entrambi gli arti inferiori. Ad esserne affette sono per lo più le persone di mezza età e la maggior parte sono donne.

I sintomi

I sintomi si manifestano soprattutto la sera e la notte e consistono in fastidi ed irrequietezza alle gambe (nei casi più gravi anche alle braccia), talvolta dolore e formicolio, accompagnati dalla necessità di muovere gli arti.

Di conseguenza a farne le spese è il sonno . Si tratta di un effetto che, a lungo andare, se la situazione diventa cronica, può a sua volta modificare la qualità della vita perché la carenza di un buon riposo notturno comporta la diminuzione della concentrazione e la capacità di svolgere tutte le attività che normalmente vengono portate avanti nel corso della giornata, compromettendo il benessere della persona.

Le cause

L’eziologia non è ancora del tutto chiara, ma si ritiene che un ruolo l’abbia la predisposizione genetica (si parla in questo caso di sindrome primaria o idiopatica). A volte è associata ad altre patologie o ad altre condizioni (sindrome secondaria).

La malattia è legata alla diminuzione di dopamina, un neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale, elemento importante per la coordinazione dei muscoli.

Esistono poi alcune condizioni che possono essere collegate all’insorgenza dei sintomi della sindrome delle gambe senza riposo come l'anemia e la carenza di ferro, patologie croniche come Parkinson e diabete, insufficienza renale, gravidanza soprattutto nel terzo trimestre.

La diagnosi e la cura della sindrome delle gambe senza riposo

Quando insorgono i sintomi occorre innanzitutto rivolgersi ad uno specialista che saprà consigliare la terapia più adatta. Il trattamento farmacologico in genere si dimostra efficace.

E’ possibile però intervenire anche sulle proprie abitudini, adottare comportamenti che favoriscono il benessere generale e in particolare mettere in pratica accorgimenti utili per dormire meglio. Tra questi vi sono:

limitare l’assunzione di alcol e di caffeina

e di smettere di fumare

andare a letto sempre alla stessa ora

rilassarsi prima di coricarsi, facendo un bagno caldo ad esempio

prima di coricarsi, facendo un bagno caldo ad esempio massaggiare le gambe prima di dormire

le gambe prima di dormire svolgere regolarmente attività fisica ;

; adottare un’alimentazione sana ed equilibrata e tenere monitorato il proprio peso

Per alleviare i fastidi che si percepiscono agli arti è possibile, all'insorgenza, ricorrere ad alcuni rimedi. Tra questi:

massaggiare le gambe;

fare un bagno caldo o applicare un impacco sull’arto interessato;

o applicare un impacco sull’arto interessato; fare moderato esercizio fisico: camminare, fare esercizi di allungamento;

fisico: camminare, fare esercizi di allungamento; distrarsi in attività rilassanti

Leggi anche: