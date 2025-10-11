Spermidina, l'integratore anti aging che fa bene a capelli e pelle

La spermidina, per la prima volta individuata nel seme umano, è un potente integratore anti aging, molto valorizzato negli ultimi anni.

Costituito da composti organici chiamati poliammine, prodotti dalle cellule dell’organismo. Svolge un’azione ristrutturante e antinfiammatoria preziose. È in grado di contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo che provoca l’invecchiamento cellulare e la comparsa dei radicali liberi. Questo è uno dei motivi per cui viene sfruttata molto nell’ambito della cosmesi di ultima generazione.

Si assume regolarmente con un’alimentazione sana ed equilibrata. Vi sono particolari alimenti che consentono di farne il pieno. Ne sono una riserva importante le germe di grano, i cereali integrali, la soia, i funghi, i formaggi stagionati, il fegato di pollo, le frattaglie, la frutta secca, in particolare nocciole, noci, mandorle, i semi di zucca e di girasole, i broccoli.

A produrla nell’organismo ci pensano anche dei particolari batteri intestinali che regolano efficacemente la salute del microbiota. Quando l’alimentazione non basta si può fare ricorso a particolari integratori da assumere regolarmente ogni giorno sotto forma di capsule, compresse effervescenti o in forma liquida. Spesso sono combinati con lo zinco che preserva le cellule dal processo ossidativo.

Scopriamo sei motivi per integrare la spermidina per la salute e il benessere del nostro organismo.

Mantiene sane le cellule dell’organismo

Tramite un processo chiamato autofagia, la spermidina è in grado di rigenerare e ristrutturare le cellule dell’organismo. Elimina le proteine danneggiate e quelle sostanze che potrebbero comportare un malfunzionamento cellulare.

Rinforza il sistema immunitario

È in grado di stimolare la risposta immunitaria contro l’attacco di virus e batteri che sono i responsabili di infiammazioni rischiose. Utile soprattutto ai soggetti che soffrono di patologie autoimmuni. Riduce le infiammazioni che danneggiano le cellule.

Azione anti aging

Contrasta la formazione dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare che comporta di veri problemi di salute. Previene l’insorgere di malattie cardiovascolari e del sistema nervoso.

Tonifica la pelle

Stimola la produzione di collagene ed elastina che consente alla pelle di mantenersi giovane, più a lungo. Contrasta la formazione delle rughe. La pelle ne risulta così più compatta e tonica.

Rinforza i capelli

Rende più forte la fibra capillare stimolando la produzione di cheratina , la proteina che la riveste e che ne stimola anche la crescita più veloce. La spermidina contrasta l’ingrigimento della chioma. Nutre il bulbo pilifero in profondità prevenendone anche la caduta stagionale.

Dona energia e buonumore

L’integrazione è consigliata nei periodi di stanchezza psico fisica.

Dona energia e stimola le capacità cognitive in vista di un esame importante. Rafforza la memoria e mantiene attivo il livello di concentrazione oltre a diffondere un senso di benessere generale riducendo gli stati di stress e ansia.