Pranzo di Natale, i 10 consigli per aiutare la digestione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pranzo (o la cena) di Natale è un'occasione in cui solitamente si è soliti cedere un po' di più, lasciandoci andare anche a qualche peccato di gola. Le tavole vengono imbandite e riccamente decorate, le portate sono molte e spesso abbondanti. In Italia si tratta di una vera e propria tradizione: un momento da trascorrere in famiglia, a consumare dell'ottimo cibo.

Ma come affrontare gli effetti che si presenteranno nel dopo-pasto? In tanti, infatti, finiscono con l'alzarsi da tavola con la pancia gonfia, se non dolorante. Ecco dei validi consigli per mantenersi leggeri.

La prima cosa dare, come consigliato da diversi esperti, è bere qualcosa di caldo, o di tiepido. Dopo un pasto abbondante sarebbe meglio evitare bevande fredde o ghiacciate. Meglio ripiegare su un té, o una tisana. Va bene anche della semplice acqua calda. Una bevanda calda/tiepida, infatti, favorirà la digestione, attenuando la sensazione di addome gonfio.

Un'altra strategia è quella di fare del movimento. Non stiamo parlando di attività fisica intensa, quanto piuttosto di una camminata, un passeggiata in tutta tranquillità. Fare una passeggiata di 15-30 minuti dopo un pasto abbondante stimola la digestione, oltre ad attivare il metabolismo e aiutare il nostro corpo a bruciare zuccheri e grassi.

Un aiuto contro l'indigestione arriva anche dal modo in cui mangiamo. Si tratta di un vecchio consiglio, ma ancora attuale. A tavola si dovrebbe mangiare lentamente. I cibi vanno assaporati con calma, e masticati con cura. Ciò agevolerà la digestione, oltre a far avvertire prima il senso di sazietà. Non solo, mangiare con calma, ridurrà l'ingresso di aria nello stomaco.

Un altro consiglio da mettere in pratica a tavola è quello di ridurre, se non addirittura evitare, il consumo di alcol. Gli alcolici rallentano la digestione, oltre ad aumentare il senso di pesantezza. Sarebbe meglio non mescolarli al cibo.

In caso di problemi digestivi, si può comunque pensare di farci aiutare da integratori a base di enzimi digestivi o probiotici. In entrambi i casi, infatti, possono essere d'aiuto al nostro organismo appesantito.

Una volta mangiato, è bene non distendersi. La posizione orizzontale, infatti, può rallentare la digestione e causare il fastidioso reflusso acido. Sarebbe preferibile sedersi su una poltrona. Oppure, da sdraiati, meglio assumere una posizione supina.

Dopo pasti molto abbondanti, andrebbero poi consumati cibi più leggeri. Come della frutta, oppure dello yogurt, che permetterà al nostro intestino di riposare. Zenzero, finocchio e menta sono poi dei validi alleati per combattere il senso di gonfiore e la nausea. La loro assunzione è assolutamente consigliata.

Infine, anche se è importante riposare, sarebbe meglio non coricarsi

subito dopo aver mangiato. Non va mai dimenticato, in conclusione, di vivere le feste con più serenità possibile. Il Natale è un'occasione per rinsaldare ie creare insieme dei nuovi ricordi.