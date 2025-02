Troppo presto o troppo tardi? Ecco l'ora esatta per andare a dormire

Ascolta ora 00:00 00:00

Dormire è un'azione indispensabile per il nostro corpo, ma che spesso tendiamo a trascurare. Colpa anche dei ritmi frenetici del quotidiano, spesso riserviamo poco tempo al riposo, per poi magari rimediare nei weekend, esagerando nel senso opposto. In realtà la qualità del sonno è molto importante e non andrebbe trascurata. A dirlo sono numerorissimi esperti.

Dormire "male" danneggia la nostra salute fisica e mentale, causando probemi al cuore, al cervello, fino ad arrivare alla demenza. Secondo gli esperti dormire poco non va bene per il nostro organismo, ma anche dormire troppo produce degli effetti negativi. Più che alla quantità di ore bisogna pensare alla qualità del tempo impiegato per riposare. Recenti studi internazioni, ad esempio, hanno cercato di dimostrare che chi è abituato a coricarsi troppo presto, vale a dire prima delle 22.00 di sera, aumenta il rischio di contrarre delle malattie. Questo perché, secondo gli studiosi, viene alterato il ciclo veglia/sonno.

E allora in quale momento della giornata sarebbe meglio? Secondo gli studiosi, l'ora migliore per andare a dormire è poco prima della mezzanotte, per la precisione intorno alle 23.00. Questo orario ci permette di risposare il giusto numero di ore, non troppe ma neppure troppo poche. In questa fase di sonno doveno alternarsi dai 4 ai 6 cicli: sonno leggero, fase REM e sonno profondo. Il livello di sonno profondo viene raggiunto circa un'ora dopo essersi addormentati. Il sonno leggero, infatti, dura dai 10 ai 25 minuti e inizia dopo la fase dell'addormentamento. A seguire abbiamo la fase REM, che dura dai 10 ai 60 miniti. Il sonno profondo, invece, dura dai 20 ai 40 minuti. Per poter essere realmente riposati, spiegano dalla Sleep Fondation, il sonno profondo dovrebbe avere durare tra l'1,3 alle 2 ore.

Dormire bene aiuta il nostro corpo a stare meglio.

Durante il sonno i bambini crescono, dato che viene rilasciato l'ormone della crescita. Non solo, le nostre cellule vengono rigenerate, favorendo lo sviluppo di muscoli, tessuti e ossa. Il corretto riposo aiuta anche il sistema immunitario, e favorisce la regolazione del metabolismo del glucosio.