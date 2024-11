Tumore al seno, l'importanza dell'attività fisica. Ecco gli esercizi migliori

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare attività fisica è sempre consigliabile in qualunque circostanza, e i benefici che ne derivano per il nostro organismo sono la testimonianza più evidente: un'abitudine del genere dimostra di essere ancora più importante in situazioni particolari e delicate, specie durante le fasi in cui si combatte un tumore, come ad esempio quello al seno. I risultati dell'esercizio fisico sulle pazienti documentano dei chiari miglioramenti nella qualità della vita, in particolar modo dopo l'intervento chirurgico di asportazione o alla conclusione di un ciclo di chemioterapia.

Le tipologie di attività fisica sono varie e molto differenti le une dalle altre, e nella maggioranza dei casi sono stati realizzati degli studi in grado di confermare la loro grande efficacia nelle fasi di recupero, soprattutto se i risultati vengono confrontati con quelli di pazienti che si sono limitate invece a seguire solo le consuete cure post diagnosi.

A questo punto verrebbe da chiedersi se alcuni esercizi possano essere più validi di altri per determinare benefici in pazienti affette da cancro al seno: se nella ricerca ci sono dati sui vari tipi di attività fisica, tuttavia, non è mai stato fatto un raffronto puntuale tra di esse per quanto concerne questo specifico campo d'indagine.

Un tentativo in tal senso è stato effettuato da alcuni ricercatori della Shanghai University of Sport, che si sono basati sulla letteratura esistente per arrivare a delle conclusioni il più possibile affidabili: a quanto pare da ciò che è emerso in questo studio, pubblicato sulla rivista Breast, l'esercizio aerobico sarebbe quello più efficace.

Analizzando i dati di circa 1.200 ricerche, gli scienziati si sono focalizzati su 45 studi nei quali complessivamente sono state coinvolte 4.092 pazienti affette da cancro al seno provenienti da 18 diversi Paesi. L'obiettivo era quello di valutare i benefici sulla qualità di vita delle donne che praticavano 5 tipologie di attività fisica (vale a dire yoga, esercizi mente-corpo, esercizi aerobici, di resistenza o combinati) rispetto ad altre che avevano seguito solo le cure mediche standard, valutandole in un arco cronologico compreso tra le 3 e le 26 settimane.

Incrociando i dati, i ricercatori sono giunti alla conclusione che l'attività aerobica sembra essere quella in grado di fornire i miglioramenti più evidenti nella qualità di vita di donne affette da un tumore mammario: quindi, in sostanza, sembrerebbe meglio prediligere degli esercizi da svolgere a bassa o moderata intensità, con ritmo e per una lunga durata.

I benefici si posso apprezzare anche sul, la circolazione sanguigna e l'efficacia delle difese immunitarie, oltre che nella limitazione o dirittura nell'abbattimento totale di tutte quelle problematiche che insorgono solitamente dopo le cure mediche.