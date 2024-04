Tutto quello che c'è da sapere sui gruppi sanguigni: perchè è importante conoscerli (soprattutto il proprio)

l nostro sangue è composto per il 45% da cellule (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) e per il 55% da plasma (la componente liquida del sangue). Gli antigeni presenti sulle nostre cellule del sangue variano da persona a persona, così come alcune proteine ​​presenti (o meno) nel plasma.

Secondo il sistema ABO, scoperto nel 1900 dal biologo e medico americano Karl Landsteiner, esistono quattro gruppi sanguigni primari : gruppo sanguigno A , gruppo sanguigno B , gruppo sanguigno AB e gruppo sanguigno O. Combinando questo sistema e il sistema Rhesus , che determina la presenza – o meno – di un antigene aggiuntivo nel sangue, otteniamo otto gruppi sanguigni distinti:

Gruppo sanguigno A negativo (A-) Gruppo sanguigno A positivo (A+) Gruppo sanguigno B negativo (B-) Gruppo sanguigno B positivo (B+) Gruppo sanguigno AB negativo (AB-) Gruppo sanguigno AB positivo (AB+) Gruppo sanguigno O negativo (O-) Gruppo sanguigno O positivo (O+)

Gruppo sanguigno AB+ o AB-: quali sono le differenze? A chi donare il sangue?

Quali sono le particolarità del gruppo sanguigno AB+ positivo?

I globuli rossi delle persone AB+ sono ricoperti sulla loro superficie dai cosiddetti antigeni di “tipo A” e “tipo B” . Pertanto, queste persone possono donare il sangue solo a persone del gruppo AB, che non hanno né anticorpi anti-B né anticorpi anti-B.

I globuli rossi AB+ possono essere trasfusi solo a persone con gruppo sanguigno AB+ .

Il sangue di tipo AB non contiene anticorpi anti-A o anticorpi anti-B. Pertanto, possono ricevere sangue di qualsiasi gruppo sanguigno, indipendentemente dal rhesus.

Quali sono le particolarità del gruppo sanguigno AB- negativo?

Proprio come le persone AB+, le persone AB- hanno antigeni di tipo A e di tipo B sulla superficie dei globuli rossi. Il loro sangue può quindi essere trasfuso solo a persone con il loro stesso gruppo sanguigno: AB.

Inoltre le persone AB- possono donare solo alle persone del gruppo AB, indipendentemente dal loro rhesus (AB+ e AB-).

Infine, a differenza degli AB+, gli AB- non sono donatori universali e accettano tutti i gruppi sanguigni Rh negativi (O-, B-, A-, AB-).

AB+ o AB-: quale gruppo sanguigno è il ricevente universale?

Come affermato in precedenza, solo le persone del gruppo AB positivo (AB+) sono considerate "destinatari universali". In altre parole, possono ricevere sangue da qualsiasi altro donatore (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-).

Il tipo AB è il miglior gruppo sanguigno?

Non esiste un gruppo sanguigno buono o cattivo, né migliore o peggiore,è semplicemente il patrimonio genetico che ognuno eredita. Il gruppo sanguigno AB non presenta particolari vantaggi rispetto ai gruppi A, B o O.

Tabella riassuntiva della compatibilità dei gruppi sanguigni

Il gruppo sanguigno AB è il più raro o il più comune?

Il gruppo 0 è il più diffuso in Italia, seguito dai gruppi A e B. Il gruppo sanguigno AB è il meno diffuso. Le percentuali variano leggermente da regione a regione. Ad esempio, nella regione Lazio, il gruppo sanguigno 0 è il più diffuso (44,7%), seguito da A (33,5%), B (14,5%) e AB (7,3%). Nella regione della Valle d’Aosta, il gruppo sanguigno 0 è il più diffuso (45,4%), seguito da A (33,1%), B (14,4%) e AB (7,1%).

Gli italiani hanno anche una storia di mescolanza etnica con popolazioni di origini diverse che hanno portato alcune variazioni nei gruppi sanguigni. Ad esempio, un recente studio ha scoperto che nella regione del Friuli Venezia Giulia, le percentuali dei gruppi sanguigni sono leggermente diverse rispetto al resto del paese. In questa regione, il gruppo sanguigno 0 è il più diffuso (44,3%), seguito da A (32,4%), B (14,7%) e AB (8,6%).

Perché non possiamo dire che il gruppo AB sia raro?

Il gruppo AB è molto poco presente nella popolazione, ma non si può dire che sia raro, si considera raro un gruppo sanguigno quando riguarda meno di 4 persone su 1.000 e non esistono altri gruppi sanguigni compatibili per i pazienti trasfusi. I veri gruppi sanguigni rari non sono né l'A, né il B, né l'AB o l'O. È il caso, ad esempio, del gruppo “Bombay”, che riguarda quasi una persona su un milione in Europa, persone che non possono essere trasfuse solo con sangue di donatori di Bombay.

Il gruppo sanguigno AB è ereditario

Il gruppo sanguigno AB, come tutti gli altri, è ereditario: dipende dal gruppo dei genitori, ciascuno portatore di due alleli (A o B in questo caso). In totale, sono teoricamente possibili 78 combinazioni, a seconda del genotipo del padre e della madre. Due genitori del gruppo AB possono ad esempio avere un figlio del gruppo A, B o AB.

Gruppo AB+ o AB-: come e perché conoscere il proprio gruppo sanguigno?

Il gruppo sanguigno può essere determinato alla nascita, ma l'esame non viene effettuato sistematicamente. Quando viene effettuato, consente di ottenere la tessera del gruppo sanguigno, generalmente conservata nella cartella clinica .

Il gruppo sanguigno non fornisce informazioni sullo stato di salute del paziente.

Se il test non è stato effettuato, o se la tessera viene smarrita, è possibile richiedere l'esame del sangue su prescrizione medica. Generalmente vengono effettuate due analisi per certificare il risultato, in laboratorio o in ospedale. In un contesto di emergenza (ad esempio la gestione di un paziente con grave emorragia ), il risultato può essere noto entro trenta minuti. Quando non si conosce in partenza il gruppo sanguigno, ma si tratta di una situazione di emergenza, alcuni protocolli permettono di effettuare la trasfusione di un paziente in tutta sicurezza.

Il gruppo sanguigno può essere controllato e comunicato anche dopo una donazione di sangue (gruppo donatore, utilizzato solo per la donazione di sangue), poiché il test di compatibilità è obbligatorio in un contesto trasfusionale.

Allo stesso modo, quando non è nota, viene ricercata nel contesto della gravidanza ( per escludere qualsiasi rischio di malattia emolitica del feto e del neonato) o durante l'intervento chirurgico (per escludere qualsiasi rischio di shock ABO - o emolisi).