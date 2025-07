Vitamine: perché è importante prenderle all'orario giusto

Le carenze di vitamine sono un problema molto più diffuso di quanto si possa credere. Si verifica nel momento in cui il corpo non riceve adeguate quantità di questi nutrienti essenziali per svariati motivi: alimentazione sbilanciata, digestione compromessa, malattie o cure con farmaci che ne limitano l'assorbimento.

Per fortuna si può ovviare ai deficit con gli integratori vitaminici. Sotto forma di capsule, bustine effervescenti o foglietti che si sciolgono sotto la lingua, essi sono efficaci a patto però di prenderli all'orario giusto. Infatti anche per le vitamine, come per i medicinali, il momento corretto dell'assunzione garantisce l'efficacia e minimizza la possibilità di incorrere in effetti collaterali.

Cosa sono le vitamine

Le vitamine sono composti organici che l'organismo richiede in piccole quantità. Vengono definite "essenziali" perché il corpo non sa sintetizzarle in maniera autonoma, ma deve assumerle in due modi (in forma attiva o in forma di precursori) attraverso gli alimenti che le contengono.

Tuttavia fanno eccezione la vitamina K che è sintetizzata dalla flora batterica intestinale, la vitamina B3 che si forma come conseguenza del metabolismo del triptofano e la vitamina D che viene prodotta in seguito all'esposizione al sole.

Le vitamine, inoltre, si dividono in idrosolubili e liposolubili. Quelle idrosolubili si sciolgono nell'acqua e l'eccesso è smaltito con le urine, con le feci e con il sudore. Quelle liposolubili, al contrario, si accumulano nel tessuto adiposo e, se assunte in grandi quantità, possono provocare disturbi vari.

Quando si assume la vitamina A

La vitamina liposolubile A possiamo trovarla già formata (retinolo) in alcuni alimenti oppure sotto forma di precursori (carotenoidi). Numerosi sono i suoi benefici: promuove la salute della vista, supporta il sistema nervoso migliorando la memoria spaziale e relazionale.

Ancora è indispensabile per lo sviluppo dell'embrione dopo il concepimento, rinforza il sistema immunitario e regola il metabolismo dei grassi, dei carboidrati e delle proteine.

Fortunatamente gli integratori di vitamina A possono essere assunti in qualsiasi momento della giornata a seconda delle proprie esigenze, sia a stomaco pieno che a digiuno.

Quando si assumono le vitamine del gruppo B

Le vitamine idrosolubili del gruppo B sono otto: B1, B2, B3, B5, B6, Bc o folati e B12. Altrettanto varie sono le loro funzioni. Infatti partecipano alla sintesi del DNA, degli ormoni e dei globuli rossi, sono necessari per il metabolismo dei grassi e delle proteine, preservano la salute del sistema nervoso, dei capelli, della pelle e delle unghie.

Gli esperti raccomandano di assumere le vitamine del gruppo B al mattino e a stomaco pieno, dunque dopo la colazione. In questo modo si evitano piccoli disturbi come crampi allo stomaco, nausea e mal di testa.

Quando si assume la vitamina C

La vitamina C o acido ascorbico è un composto idrosolubile che viene assorbito a livello dell'intestino tenue e che svolge funzioni molto importanti per il benessere dell'organismo. Non solo partecipa alla sintesi del collagene, ma rinforza altresì il sistema immunitario. Inoltre favorisce l'assorbimento del ferro e contribuisce alla sintesi della carnitina e della noradrenalina.

La vitamina C deve essere assunta in concomitanza dei pasti principali poiché, in soggetti particolarmente sensibili, possono sopraggiungere effetti indesiderati che interessano soprattutto l'apparato gastrointestinale.

Quando si assume la vitamina D

La vitamina D viene sintetizzata principalmente grazie all'esposizione al sole. Tuttavia la si può trovare, seppur in minima quantità, in alcuni alimenti (funghi, pesci grassi, tuorlo d'uovo, fegato di manzo, olio di fegato di merluzzo).

Essa promuove l'assorbimento del calcio a livello intestinale, favorisce la crescita ossea nei bambini, rinforza le ossa e mantiene in equilibrio i livelli ematici di calcio e di fosforo.

Poiché appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili, la vitamina D viene assorbita meglio durante o immediatamente dopo un pasto contenente grassi. In alcuni soggetti, se presa la sera, essa può causare disturbi del sonno.

Quando si assume la vitamina E

La vitamina E o tocoferolo possiede innumerevoli proprietà. Infatti protegge il cuore e le arterie rimuovendo gli eccessi di colesterolo cattivo, contrasta la formazione dei radicali liberi, previene l'osteoporosi. Ancora ha un effetto diuretico e riattiva la microcircolazione in caso di vene varicose.

Come la vitamina D, anch'essa

appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili e pertanto se ne consiglia l'assunzione durante o subito dopo un. Non vi è differenza tra il pranzo e la cena.

