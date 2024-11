Lo yogurt attaccato al coperchio si può mangiare?

Capita spesso, quando si apre un vasetto di yogurt, di trovarne delle tracce sulla linguetta che chiude la confezione. La maggior parte di noi è solita mangiarla, raccogliendola con il cucchiaino o leccandola, senza porsi alcun tipo di problema. A qualcuno, però, può essere sorta una domanda: è commestibile? Un'altra domanda, invece, può essere: rimangono dei residui nella parte interna della linguetta?

Lo yogurt si addensa sulla linguetta per una questione di idrorepellenza. Una volta chiuse e imballate le confezioni vengono possono essere agitate durante le varuie fasi di trasporto verso i punti vendita. Possono partire degli schizzi che poi rimangono sul coperchio, restando effettivamente attaccati. Dal momento che stiamo parlando di una sostanza abbastanza vischiosa e di natura colloidale, questi residui non si riuniscono più alla parte da cui si sono staccati, restando saldamente incollati al coperchio. Insomma, aderiscono perfettamente.

Oltre a ciò un ruolo importante è coperto anche dalla tensione superficiale, che in fisica esprime la resistenza della superficie libera di un liquido. Per la stessa ragione per cui vengono a formasi delle gocce di rugiada sulle foglie, anche gli schizzi di yogurt rimangono attaccati al coperchio.

Detto ciò è sicuro mangiare le tracce di yogurt fissate sulla linguetta? Assolutamente sì, non vi è alcun rischio per la nostra salute. I processi fisici di cui abbiamo parlato avvengono all'interno della confezione, senza possibilità di interazione con l'esterno. Quel residuo più spesso e cremoso che rimane sul coperchio è commestibile e si può mangiare in tutta serenità. Volendo si può anche cercare di riunire i residui allo yogurt contenuto nel vasetto e rimescolare il tutto, così da ottenere la consistenza originaria. Discorso diverso è quando la sostanza che troviamo nella confezione ha cambiato colore o emana cattivo odore: in quel caso siamo di fronte a un alimento andato a male che deve essere buttato via.

In questi ultimi anni ci sono state anche delle aziende che si sono impegnate per trovare il modo di non far attaccare le tracce di yogurt alla linguetta, come la società giapponese, specializzata nella produzione di latticini, Morigana Milk.

La Morigana Milk ha ideato la linguetta Toyal Lotus, pensata per impedire l'accumulo di prodotto. Si tratta di un coperchio in alluminio che ha però la peculiarità di essere ruvido e irregolare, cosa che impedisce allo yogurt di accumularsi.